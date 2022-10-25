В Одессе переименуют 96 улиц - 25.10.2022 Украина.ру
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В Одессе переименуют 96 улиц
В Одессе переименуют 96 улиц - 25.10.2022 Украина.ру
В Одессе переименуют 96 улиц
В Одессе подготовили список из 96 улиц и переулков для переименования. В него вошли имена советских полководцев, различных писателей, поэтов, учёных и исторических деятелей. Об этом 24 октября на своей странице в соцсети сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич
2022-10-25T15:59
2022-10-25T16:00
новости
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переименование
улицы
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При этом, заметил он, останутся имена тех военачальников, которые "действительно защищали и освобождали Одессу: Петров, Малиновский, Бочаров и еще несколько".В список на переименование также попали ученые Константин Циолковский и Иван Мичурин, художники Виктор Васнецов и Иван Шишкин, исследователь Семен Дежнев, писательница Вера Инбер.Среди исторических личностей: народоволец Николай Кибальчич, социалистка Вера Засулич, революционерка-народница Вера Фигнер, древнерусские князья Дмитрий Донской и Александр Невский, полководцы Павел Нахимов, Александр Лидерс и Михаил Кутузов, атаман Ермак Тимофеевич, американский анархист Барталамео Винцетти.
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новости, одесса, переименование, улицы, украина
Новости, Одесса, переименование, улицы, Украина

В Одессе переименуют 96 улиц

15:59 25.10.2022 (обновлено: 16:00 25.10.2022)
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Денис Петров
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В Одессе подготовили список из 96 улиц и переулков для переименования. В него вошли имена советских полководцев, различных писателей, поэтов, учёных и исторических деятелей. Об этом 24 октября на своей странице в соцсети сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич
Мы решили убрать почти всех русских и советских писателей, которые не имели отношения к Одессе (Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоедов, Чернышевский и т.п.). Избавимся от очень большого количества маршалов, генералов и просто легенд ВОВ - Космодемьянской, Матросова, Гастелло, Доватора...
При этом, заметил он, останутся имена тех военачальников, которые "действительно защищали и освобождали Одессу: Петров, Малиновский, Бочаров и еще несколько".
В список на переименование также попали ученые Константин Циолковский и Иван Мичурин, художники Виктор Васнецов и Иван Шишкин, исследователь Семен Дежнев, писательница Вера Инбер.
Среди исторических личностей: народоволец Николай Кибальчич, социалистка Вера Засулич, революционерка-народница Вера Фигнер, древнерусские князья Дмитрий Донской и Александр Невский, полководцы Павел Нахимов, Александр Лидерс и Михаил Кутузов, атаман Ермак Тимофеевич, американский анархист Барталамео Винцетти.
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