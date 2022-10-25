https://ukraina.ru/20221025/1040126851.html
В Одессе переименуют 96 улиц
В Одессе переименуют 96 улиц - 25.10.2022 Украина.ру
В Одессе переименуют 96 улиц
В Одессе подготовили список из 96 улиц и переулков для переименования. В него вошли имена советских полководцев, различных писателей, поэтов, учёных и исторических деятелей. Об этом 24 октября на своей странице в соцсети сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич
2022-10-25T15:59
2022-10-25T15:59
2022-10-25T16:00
новости
одесса
переименование
улицы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_95a748d482e55d7a6fabf1eec09b93bb.jpg
При этом, заметил он, останутся имена тех военачальников, которые "действительно защищали и освобождали Одессу: Петров, Малиновский, Бочаров и еще несколько".В список на переименование также попали ученые Константин Циолковский и Иван Мичурин, художники Виктор Васнецов и Иван Шишкин, исследователь Семен Дежнев, писательница Вера Инбер.Среди исторических личностей: народоволец Николай Кибальчич, социалистка Вера Засулич, революционерка-народница Вера Фигнер, древнерусские князья Дмитрий Донской и Александр Невский, полководцы Павел Нахимов, Александр Лидерс и Михаил Кутузов, атаман Ермак Тимофеевич, американский анархист Барталамео Винцетти.
https://ukraina.ru/20221024/1040057758.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_3c1ad775d705dbc1e4f33ca35af05ff9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесса, переименование, улицы, украина
В Одессе переименуют 96 улиц
15:59 25.10.2022 (обновлено: 16:00 25.10.2022)
В Одессе подготовили список из 96 улиц и переулков для переименования. В него вошли имена советских полководцев, различных писателей, поэтов, учёных и исторических деятелей. Об этом 24 октября на своей странице в соцсети сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич
Мы решили убрать почти всех русских и советских писателей, которые не имели отношения к Одессе (Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоедов, Чернышевский и т.п.). Избавимся от очень большого количества маршалов, генералов и просто легенд ВОВ - Космодемьянской, Матросова, Гастелло, Доватора...
При этом, заметил он, останутся имена тех военачальников, которые "действительно защищали и освобождали Одессу: Петров, Малиновский, Бочаров и еще несколько".
В список на переименование также попали ученые Константин Циолковский и Иван Мичурин, художники Виктор Васнецов и Иван Шишкин, исследователь Семен Дежнев, писательница Вера Инбер.
Среди исторических личностей: народоволец Николай Кибальчич, социалистка Вера Засулич, революционерка-народница Вера Фигнер, древнерусские князья Дмитрий Донской и Александр Невский, полководцы Павел Нахимов, Александр Лидерс и Михаил Кутузов, атаман Ермак Тимофеевич, американский анархист Барталамео Винцетти.