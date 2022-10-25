https://ukraina.ru/20221025/1040126851.html

В Одессе переименуют 96 улиц

В Одессе переименуют 96 улиц - 25.10.2022 Украина.ру

В Одессе переименуют 96 улиц

В Одессе подготовили список из 96 улиц и переулков для переименования. В него вошли имена советских полководцев, различных писателей, поэтов, учёных и исторических деятелей. Об этом 24 октября на своей странице в соцсети сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Александр Бабич

2022-10-25T15:59

2022-10-25T15:59

2022-10-25T16:00

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При этом, заметил он, останутся имена тех военачальников, которые "действительно защищали и освобождали Одессу: Петров, Малиновский, Бочаров и еще несколько".В список на переименование также попали ученые Константин Циолковский и Иван Мичурин, художники Виктор Васнецов и Иван Шишкин, исследователь Семен Дежнев, писательница Вера Инбер.Среди исторических личностей: народоволец Николай Кибальчич, социалистка Вера Засулич, революционерка-народница Вера Фигнер, древнерусские князья Дмитрий Донской и Александр Невский, полководцы Павел Нахимов, Александр Лидерс и Михаил Кутузов, атаман Ермак Тимофеевич, американский анархист Барталамео Винцетти.

https://ukraina.ru/20221024/1040057758.html

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новости, одесса, переименование, улицы, украина