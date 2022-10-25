Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину - 25.10.2022 Украина.ру
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Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину
Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину - 25.10.2022 Украина.ру
Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину
Бывший депутат Госдумы, певица Мария Максакова, проживающая в Киеве, призвала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву к более решительным действиям по поддержке Украины. Такое заявление она сделал в эфире YouTube-канала УНИАН
2022-10-25T15:34
2022-10-25T15:34
новости
алла пугачева
максакова
украина
галкин
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Максакова сбежала на Украину вместе со своим тогдашним мужем, депутатом Государственной Думы Денисом Вороненковым, которого в РФ обвиняли в коррупции. В 2017 году Вороненков был убит в Киеве, после чего Максакова осталась на Украине и стала выступать с антироссийских позиций. По ее словам, Пугачева недостаточно демонстрирует свое отношение к происходящему на Украине. Она напомнила, что Пугачева и ее муж Максим Галкин* не спешат продавать свой замок в Подмосковье. Максакова полагает, что звездная чета надеяться хоть что-то "вытащить" из России и молчит о происходящем на Украине, тем самым совершая ошибку. Ведущий программы также предложил Максаковой позвать Пугачеву на Украину и дать концерт в подземном переходе в Киеве, где уже с аналогичными номерами в поддержку Украины успели выступить местные и зарубежные поп-звезды."Мне кажется, что приближать победу [Украины] нужно совместными усилиями. А не дожидаться, пока она состоится, и присоединиться к празднованию", - резюмировала Максакова. Пугачева вместе с семьей выехала из России в Израиль после начала спецоперации на Украине. При этом Галкин в открытую критиковал СВО, за что был признан Минюстом РФ иностранным агентом. После этого Пугачева написала гневный пост, в котором раскритиковала это решение и призналась, что всецело разделяет взгляды своего мужа.*Лицо, выполняющее функции иноагента
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алла пугачева, максакова, украина, галкин
Новости, Алла Пугачева, Максакова, Украина, Галкин

Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину

15:34 25.10.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Алла Пугачева\ИнстаграмАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Алла Пугачева\Инстаграм
Читать в
Бывший депутат Госдумы, певица Мария Максакова, проживающая в Киеве, призвала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву к более решительным действиям по поддержке Украины. Такое заявление она сделал в эфире YouTube-канала УНИАН
Максакова сбежала на Украину вместе со своим тогдашним мужем, депутатом Государственной Думы Денисом Вороненковым, которого в РФ обвиняли в коррупции. В 2017 году Вороненков был убит в Киеве, после чего Максакова осталась на Украине и стала выступать с антироссийских позиций.
По ее словам, Пугачева недостаточно демонстрирует свое отношение к происходящему на Украине.

"У нее есть очевидная аудитория. Поэтому я считаю, что она могла бы сделать намного больше, и я очень хотела, чтобы она сделала намного больше. Я не знаю, что ей мешает", - отметила Максакова.

Она напомнила, что Пугачева и ее муж Максим Галкин* не спешат продавать свой замок в Подмосковье. Максакова полагает, что звездная чета надеяться хоть что-то "вытащить" из России и молчит о происходящем на Украине, тем самым совершая ошибку.
Ведущий программы также предложил Максаковой позвать Пугачеву на Украину и дать концерт в подземном переходе в Киеве, где уже с аналогичными номерами в поддержку Украины успели выступить местные и зарубежные поп-звезды.
"Мне кажется, что приближать победу [Украины] нужно совместными усилиями. А не дожидаться, пока она состоится, и присоединиться к празднованию", - резюмировала Максакова.
Пугачева вместе с семьей выехала из России в Израиль после начала спецоперации на Украине. При этом Галкин в открытую критиковал СВО, за что был признан Минюстом РФ иностранным агентом. После этого Пугачева написала гневный пост, в котором раскритиковала это решение и призналась, что всецело разделяет взгляды своего мужа.
*Лицо, выполняющее функции иноагента
 
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