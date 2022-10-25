https://ukraina.ru/20221025/1040125731.html

Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину

Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину - 25.10.2022 Украина.ру

Петь в подземном переходе Киева: Максакова вывалила всю правду про Пугачеву и Украину

Бывший депутат Госдумы, певица Мария Максакова, проживающая в Киеве, призвала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву к более решительным действиям по поддержке Украины. Такое заявление она сделал в эфире YouTube-канала УНИАН

2022-10-25T15:34

2022-10-25T15:34

2022-10-25T15:34

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Максакова сбежала на Украину вместе со своим тогдашним мужем, депутатом Государственной Думы Денисом Вороненковым, которого в РФ обвиняли в коррупции. В 2017 году Вороненков был убит в Киеве, после чего Максакова осталась на Украине и стала выступать с антироссийских позиций. По ее словам, Пугачева недостаточно демонстрирует свое отношение к происходящему на Украине. Она напомнила, что Пугачева и ее муж Максим Галкин* не спешат продавать свой замок в Подмосковье. Максакова полагает, что звездная чета надеяться хоть что-то "вытащить" из России и молчит о происходящем на Украине, тем самым совершая ошибку. Ведущий программы также предложил Максаковой позвать Пугачеву на Украину и дать концерт в подземном переходе в Киеве, где уже с аналогичными номерами в поддержку Украины успели выступить местные и зарубежные поп-звезды."Мне кажется, что приближать победу [Украины] нужно совместными усилиями. А не дожидаться, пока она состоится, и присоединиться к празднованию", - резюмировала Максакова. Пугачева вместе с семьей выехала из России в Израиль после начала спецоперации на Украине. При этом Галкин в открытую критиковал СВО, за что был признан Минюстом РФ иностранным агентом. После этого Пугачева написала гневный пост, в котором раскритиковала это решение и призналась, что всецело разделяет взгляды своего мужа.*Лицо, выполняющее функции иноагента

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новости, алла пугачева, максакова, украина, галкин