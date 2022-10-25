Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной - 25.10.2022 Украина.ру
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Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной
Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной - 25.10.2022 Украина.ру
Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной
Российские военные разбили подразделения ВСУ и наемников, которые пытались прорваться в Кременную, заявил 25 октября в эфире "Первого канала" полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев
2022-10-25T17:09
2022-10-25T17:09
новости
вс рф
иностранные наемники
всу
прорыв
спецоперация
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Однако, по его мнению, противник не оставит попыток прорыва на этом направлении.По словам Киселева, ВС РФ были готовы к этому нападению.В результате неудачного прорыва ВСУ потеряли 10 единиц техники и много солдат.Накануне РИА Новости сообщили, что инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная.Бойцы устанавливали танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.
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новости, вс рф, иностранные наемники, всу, прорыв, спецоперация
Новости, ВС РФ, иностранные наемники, ВСУ, прорыв, Спецоперация

Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной

17:09 25.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военные разбили подразделения ВСУ и наемников, которые пытались прорваться в Кременную, заявил 25 октября в эфире "Первого канала" полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев
Однако, по его мнению, противник не оставит попыток прорыва на этом направлении.
Русская армия нанесла сокрушительный удар по наемническим войскам, которые пытались зайти на наши территории. По радиоперехвату, по тому, что взяли пленных (…) было выявлено, с какого направления будет идти этот масштабный прорыв.
По словам Киселева, ВС РФ были готовы к этому нападению.
В результате неудачного прорыва ВСУ потеряли 10 единиц техники и много солдат.
Накануне РИА Новости сообщили, что инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная.
Бойцы устанавливали танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.
установка заграждений на линии Сватово-Кременная - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 09:34
Ответ на предупреждение Шойгу, оборона в Кременной. Главное на Украине на утро 24 октябряЗапад ответил на предупреждение России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу". Инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная
 
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