https://ukraina.ru/20221025/1040124963.html

Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной

Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной - 25.10.2022 Украина.ру

Нанесен сокрушительный удар: ВС РФ разбили наемников под Кременной

Российские военные разбили подразделения ВСУ и наемников, которые пытались прорваться в Кременную, заявил 25 октября в эфире "Первого канала" полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев

2022-10-25T17:09

2022-10-25T17:09

2022-10-25T17:09

новости

вс рф

иностранные наемники

всу

прорыв

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038676187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce750770f12107b567342f54938035bf.jpg

Однако, по его мнению, противник не оставит попыток прорыва на этом направлении.По словам Киселева, ВС РФ были готовы к этому нападению.В результате неудачного прорыва ВСУ потеряли 10 единиц техники и много солдат.Накануне РИА Новости сообщили, что инженеры российской группировки войск "Отважные" укрепляют линию обороны Сватово — Кременная.Бойцы устанавливали танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

https://ukraina.ru/20221024/1040064944.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вс рф, иностранные наемники, всу, прорыв, спецоперация