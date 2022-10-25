https://ukraina.ru/20221025/1040122031.html

От угроз до мин: Малькевич рассказал, чего стоит опасаться журналистам на освобожденных территориях

От угроз до мин: Малькевич рассказал, чего стоит опасаться журналистам на освобожденных территориях - 25.10.2022 Украина.ру

От угроз до мин: Малькевич рассказал, чего стоит опасаться журналистам на освобожденных территориях

Журналисты, работающие на освобожденных территориях, остаются беззащитными перед большим количеством угроз, рассказал член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру

2022-10-25T19:00

2022-10-25T19:00

2022-10-25T19:00

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александр малькевич

журналист

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«Какие есть угрозы? Их огромное количество. Это растяжки, причем растяжки как по земле, так и на расстоянии трех метров на деревьях. Это бомбы, которые подкладывают в машины или в подъезды домов. Кстати, бомбы еще и в урны подкладывают. Это просто огромное количество угроз в социальных сетях, это публикации личных персональных данных их самих, их родных и близких, их адреса, ссылки на аккаунты в социальных сетях», - отметил Малькевич.При этом, по его словам, у журналистов, работающих в СМИ Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также ДНР и ЛНР, «нет бронежилетов и касок, они не находятся на передовой, они не находятся в окопе, рядом с ними нет товарищей-бойцов, которые могут их прикрыть, защитить, утащить в блиндаж, в землянку и т.д.».Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221021/1039988454.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости запорожья, новости херсона, александр малькевич, журналист