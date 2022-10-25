"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях
На освобожденных территориях работает до 50 военных корреспондентов, заявил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру
«У нас есть важная категория великих людей, я это говорю действительно со знанием дела – это военкоры. Наши военкоры, находящиеся на передовой, они рассказывают об успехах нашей армии, о реальной ситуации на фронте, они позволяют побеждать фейки, которые распространяют украинские бойцы информационного фронта. Это военкоры, с ними все понятно, для них даже есть премии, награды и т.д. Будем говорить так, их 30-40-50 человек», - сказал он.
Малькевич также отметил, что примерно в 10-20 раз больше журналистов, которые работают на освобожденных территориях, но не попадают на передовую.
Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:48"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. ВидеоЧлен Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал о жизни в новых регионах России, о фейках украинской пропаганды, о "самомобилизации" россиян и о настроениях жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей: