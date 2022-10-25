https://ukraina.ru/20221025/1040121432.html

"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях

"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях - 25.10.2022 Украина.ру

"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях

На освобожденных территориях работает до 50 военных корреспондентов, заявил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру

2022-10-25T18:30

2022-10-25T18:30

2022-10-25T18:30

александр малькевич

херсон

херсонская область

журналисты

военкор

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«У нас есть важная категория великих людей, я это говорю действительно со знанием дела – это военкоры. Наши военкоры, находящиеся на передовой, они рассказывают об успехах нашей армии, о реальной ситуации на фронте, они позволяют побеждать фейки, которые распространяют украинские бойцы информационного фронта. Это военкоры, с ними все понятно, для них даже есть премии, награды и т.д. Будем говорить так, их 30-40-50 человек», - сказал он.Малькевич также отметил, что примерно в 10-20 раз больше журналистов, которые работают на освобожденных территориях, но не попадают на передовую.Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221024/1040090207.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр малькевич, херсон, херсонская область, журналисты, военкор