"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях - 25.10.2022 Украина.ру
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"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях
"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях - 25.10.2022 Украина.ру
"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях
На освобожденных территориях работает до 50 военных корреспондентов, заявил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру
2022-10-25T18:30
2022-10-25T18:30
александр малькевич
херсон
херсонская область
журналисты
военкор
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«У нас есть важная категория великих людей, я это говорю действительно со знанием дела – это военкоры. Наши военкоры, находящиеся на передовой, они рассказывают об успехах нашей армии, о реальной ситуации на фронте, они позволяют побеждать фейки, которые распространяют украинские бойцы информационного фронта. Это военкоры, с ними все понятно, для них даже есть премии, награды и т.д. Будем говорить так, их 30-40-50 человек», - сказал он.Малькевич также отметил, что примерно в 10-20 раз больше журналистов, которые работают на освобожденных территориях, но не попадают на передовую.Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221024/1040090207.html
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александр малькевич, херсон, херсонская область, журналисты, военкор
Александр Малькевич, Херсон, Херсонская область, журналисты, военкор

"С ними все понятно": Малькевич подсчитал российских военкоров на освобожденных территориях

18:30 25.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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На освобожденных территориях работает до 50 военных корреспондентов, заявил член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой журналистики Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру
«У нас есть важная категория великих людей, я это говорю действительно со знанием дела – это военкоры. Наши военкоры, находящиеся на передовой, они рассказывают об успехах нашей армии, о реальной ситуации на фронте, они позволяют побеждать фейки, которые распространяют украинские бойцы информационного фронта. Это военкоры, с ними все понятно, для них даже есть премии, награды и т.д. Будем говорить так, их 30-40-50 человек», - сказал он.
Малькевич также отметил, что примерно в 10-20 раз больше журналистов, которые работают на освобожденных территориях, но не попадают на передовую.
Полностью интервью Малькевича можно прочитать на сайте Украина.ру.
Херсон - это лакмусовая бумажка: Малькевич рассказал правду о происходящем
Вчера, 17:48
"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. ВидеоЧлен Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал о жизни в новых регионах России, о фейках украинской пропаганды, о "самомобилизации" россиян и о настроениях жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей:
 
Александр МалькевичХерсонХерсонская областьжурналистывоенкор
 
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