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Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой

Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой - 25.10.2022 Украина.ру

Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой

Разгневанные граждане Германии набросились на канцлера ФРГ Олафа Шольца с претензиями о ценах на донер (шаурму). Видео опубликовал Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье 25 октября

2022-10-25T10:41

2022-10-25T10:41

2022-10-25T10:41

новости

олаф шольц

германия

шаурма

владимир путин

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Канцлер Германии на это только улыбнулся.Ранее в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag он сообщил, что около 30% жителей Германии не поддерживают политику государства по отношению к России и Украине. В первую очередь, это связано с экономическими последствиями санкций.В интервью газете Budapester Zeitung премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе очень не хватает миротворца наподобие бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а канцлер ФРГ Олаф Шольц слабый политик.

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2022

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новости, олаф шольц, германия, шаурма, владимир путин