Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой
Разгневанные граждане Германии набросились на канцлера ФРГ Олафа Шольца с претензиями о ценах на донер (шаурму). Видео опубликовал Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье 25 октября
"8 евро за донер! Я плачу 8 евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил 4 евро! Пожалуйста!", - кричали прохожие, завидев Шольца.
Канцлер Германии на это только улыбнулся.
Ранее в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag он сообщил, что около 30% жителей Германии не поддерживают политику государства по отношению к России и Украине. В первую очередь, это связано с экономическими последствиями санкций.
В интервью газете Budapester Zeitung премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе очень не хватает миротворца наподобие бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а канцлер ФРГ Олаф Шольц слабый политик.
22 октября, 15:01До 30% жителей Германии не поддерживают санкции против РФ и поставки оружия на УкраинуВласти Германии стремятся сохранить единство немецкого общества, поэтому не отправляют на Украину танки Leopard. Об этом 22 октября в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц