Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой - 25.10.2022 Украина.ру
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Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой
Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой - 25.10.2022 Украина.ру
Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой
Разгневанные граждане Германии набросились на канцлера ФРГ Олафа Шольца с претензиями о ценах на донер (шаурму). Видео опубликовал Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье 25 октября
2022-10-25T10:41
2022-10-25T10:41
новости
олаф шольц
германия
шаурма
владимир путин
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Канцлер Германии на это только улыбнулся.Ранее в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag он сообщил, что около 30% жителей Германии не поддерживают политику государства по отношению к России и Украине. В первую очередь, это связано с экономическими последствиями санкций.В интервью газете Budapester Zeitung премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе очень не хватает миротворца наподобие бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а канцлер ФРГ Олаф Шольц слабый политик.
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новости, олаф шольц, германия, шаурма, владимир путин
Новости, Олаф Шольц, Германия, шаурма, Владимир Путин

Немцы попросили Шольца решить с Путиным вопрос c шаурмой

10:41 25.10.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкшаурма
шаурма - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Разгневанные граждане Германии набросились на канцлера ФРГ Олафа Шольца с претензиями о ценах на донер (шаурму). Видео опубликовал Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье 25 октября
"8 евро за донер! Я плачу 8 евро за донер! Поговорите с Путиным, чтобы донер снова стоил 4 евро! Пожалуйста!", - кричали прохожие, завидев Шольца.
Канцлер Германии на это только улыбнулся.
Ранее в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag он сообщил, что около 30% жителей Германии не поддерживают политику государства по отношению к России и Украине. В первую очередь, это связано с экономическими последствиями санкций.
В интервью газете Budapester Zeitung премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе очень не хватает миротворца наподобие бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а канцлер ФРГ Олаф Шольц слабый политик.
Президент США Джо Байден канцлер Германии Олаф Шольц Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 15:01
До 30% жителей Германии не поддерживают санкции против РФ и поставки оружия на УкраинуВласти Германии стремятся сохранить единство немецкого общества, поэтому не отправляют на Украину танки Leopard. Об этом 22 октября в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц
 
НовостиОлаф ШольцГерманияшаурмаВладимир Путин
 
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