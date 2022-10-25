https://ukraina.ru/20221025/1040103945.html

"Грязная бомба": опасные политические игры вокруг оружия массового поражения

"Грязная бомба": опасные политические игры вокруг оружия массового поражения - 25.10.2022 Украина.ру

"Грязная бомба": опасные политические игры вокруг оружия массового поражения

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T11:57

2022-10-25T11:57

2022-10-25T11:57

украина

россия

сша

запад

ядерное оружие

радиация

спецоперация

оружие спецоперации

дипломатия

переговоры

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В центре повестки дня 25 октября – разработка и возможное применение "грязной бомбы" Украиной. Этому посвящены заявления ряда государственных институтов и политиков, заседание в ООН и, вероятно, прибытие в Киев президента Германии Франка-Вальтера Штайнмаера (первое с начала СВО). Ничего удивительного в этом нет – применение "грязной бомбы" радикально обострит ситуацию вокруг Украины, существенно усложнит поиск дипломатических путей решения конфликта."Грязная бомба" – бытовое название оружия массового поражения, по науке называемого радиологическим. Суть его – в распылении на какой-то территории радиоактивных веществ, что делает её непригодной для проживания людей на протяжении какого-то времени.Как и большинство ОМП, "грязная бомба" практического военного применения не имеет. Современные армии имеют необходимые средства защиты и дезактивации, которые позволяют вести боевые действия в условиях радиоактивного заражения – не только застарелого, как в чернобыльской зоне в феврале-марте, но и свежего, что неоднократно проверялось в ходе испытаний 1940-60-х годов ("Тоцкие учения" 1954 года, например). Таким образом, смысл его применения – воздействие на мирное население и нанесение ущерба народному хозяйству. В боевых условиях радиологическое орудие не применялось – даже террористами.Устройство "грязной бомбы" очень простое – это капсула с радиоактивным веществом (например – отработанным топливом с АЭС), которая разрушается зарядом обычной взрывчатки. Это, однако, не означает отсутствия необходимости проведения научных исследований – предварительно следует просчитать необходимый уровень облучения, площадь заражения и методы обеспечения того и другого.По данным российского Министерства обороны, конкретные поручения по созданию "грязной бомбы" имеют две научные организации Украины – Харьковский физико-технический институт и Институт ядерных исследований НАН в Киеве, которые имеют собственные исследовательские реакторы.Кроме того, есть сведения о контактах Офиса президента с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал.Вообще на Украине достаточно радиоактивных отходов – только на четырёх работающих АЭС содержится до полутора тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана. Восточный горно-обогатительный комбинат в Жёлтых водах осуществляет добычу урановой руды с мощностью до 1 тыс. тонн в год.В то же время, прямых доказательств, связанных с программами разработки Украиной ядерного и радиологического оружия, Россия не имеет, несмотря на то, что под её контролем находилась Чернобыльская и находится Запорожская АЭС, с существующими на них хранилищами радиоактивных отходов. Главные доказательства – явная активность Киева в этом направлении, в частности, заявленная Владимиром Зеленским в октябре прошлого года готовность отказаться от статуса безъядерного государства. Или вот недавнее мнение бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко "тактическое ядерное оружие было бы защитой для Украины, возможности для восстановления существуют". Эта активность – одна из причин, подтолкнувших российское руководство к началу СВО.Естественно, и украинское руководство, и его западные союзники уверяют, что ничего такого быть не может. Вот, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Абсурдно говорить, что Украина применит грязную бомбу на своей собственной территории, за освобождение которой Киев так упорно борется" (ответим: "абсурдно говорить, что Украина начнёт водную и энергетическую блокаду Крыма, за освобождение которого Киев так упорно борется").Более подробно объясняют появление этой темы украинские пропагандисты.Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко: "эта история нужна Кремлю, чтобы объяснить россиянам, за что они воюют, чтобы попытаться вынудить Запад сесть за стол переговоров".Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко: "главная цель РФ – обвинить в конфронтации Украину и подать всё так, будто Кремль готов к переговорам, а Украина не готова. (…) Вторая причина – попытка замедлить контрнаступление украинских войск на Херсонщине".Бывший посол Украины в США Валерий Чалый: "глубокий генеральский реверанс с просьбой надавить на ВСУ, чтобы выйти без потерь российской группировке с правого берега Днепра".Политолог-международник Максим Яли: "применение тактического ядерного оружия приведёт Россию и Путина к изоляции, а если это "грязная бомба", то можно будет с помощью Небензи в ООН и других международных площадках утверждать, что это сделала Украина".Эти версии сами по себе вполне логичны и даже были радостно подхвачены агентами влияния в России ("в чём смысл звонков Шойгу министрам обороны Турции, Франции и Великобритании? Надеюсь, он просто хочет добиться гарантий безопасного вывода войск с правого берега", – пишет известный "патриотический" публицист украинского происхождения). Относительно применения тактического ядерного орудия, обсуждаемого не только журналистами, но и политиками, мы уже писали – единственной стороной, которой будет нанесён неприемлемый ущерб в результате применения ТЯО, окажется Россия.Зачем же нужно применение "грязной бомбы" Украине?Само применение, скорее всего, Украине особенно не нужно.Разумеется, нынешняя украинская власть не считает территорию страны своей, а уж население "оккупированных территорий" – точно "коллаборационисты". Кроме того, Запад признает виновной в применении ОМП Россию, даже при наличии "железных" доказательств того, что бомба была украинской. В худшем случае скажут, что украинская сторона была вынуждена и т.п. Так что никаких моральных ограничений тут нет.Стратегической целью Украины в таких условиях может стать международная изоляция России, её вынужденный выход с территории Украины (под угрозой вступления в войну с НАТО – США недаром перебросили 101 воздушно-десантную дивизию в Румынию) и согласие Запада на ультиматум Зеленского (членство в НАТО и пожизненное финансирование киевского режима)Однако, такая игра слишком опасна:- Россия может не сдаться, а, напротив, получит мотивацию для доведения войны до победного конца с целью повесить Зеленского за применение ОМП (на такой риск намекают и украинские эксперты).- США и ЕС не любят, когда им диктуют условия, и могут согласиться на висящего Зеленского.- Даже если Зеленский уцелеет, ему придётся править дважды травмированной радиацией страной и получить довольно странную славу (вроде прозвища "грязный фон Вольдемар" – на Западе-то будут знать, кто применил ОМП).Риски применения радиологического или позаимствованного у Запада ядерного оружия против России ещё большие. Прежде всего потому, что тут уже сами США испугаются неконтролируемой эскалации и примут свои меры (с вполне вероятным летальным исходом).Более вероятно, конечно, достижение оперативных политических целей.Угроза применения ОМП со стороны Украины позволит перевести конфликт в переговорный формат и выиграть время. В последнее время Зеленский опять начал упоминать о возможности ведения переговоров с Россией (не смотря на решение СНБОУ, запрещающее переговоры с Путиным и неизменные требования относительно того, что переговоры должны начаться после вывода российских войск за пределы Украины в границах 1991 года).Причина этого – неопределённость военно-политической ситуации.Во-первых, очевидно, что, не смотря на превосходство в силах, провести второе наступление, подобное харьковскому, ВСУ сейчас не могут. Попытка выбить российские войска из Херсона или Сватово может быть более или менее успешной, но повлечёт слишком большие потери. К тому же, есть риск повторного наступления со стороны Белоруссии.Во-вторых, российские ВКС продолжают потихоньку перемалывать энергетическую инфраструктуру, потому зима для Украины будет тяжелой, а это не может не отразиться на настрое народных масс (они не станут менее антироссийскими, но появится недовольство также и действиями власти).Начав переговоры можно обезопасить инфраструктуру на зимние месяцы, подготовить пополнение (на Украине опять заговорили уже о третьей волне мобилизации, возможно, уже всеобщей), получить вооружения с Запада и перейти в наступление весной. В способность России таким же образом воспользоваться оперативной паузой, в Киеве, похоже, не верят.

https://ukraina.ru/20221025/1040102813.html

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украина, россия, сша, запад, ядерное оружие, радиация, спецоперация, оружие спецоперации, дипломатия, переговоры, эксклюзив