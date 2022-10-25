https://ukraina.ru/20221025/1040102813.html
Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте
Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте - 25.10.2022 Украина.ру
Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте
Подрыв Киевом "грязной" ядерной бомбы Москва расценит как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
2022-10-25T09:51
2022-10-25T09:51
2022-10-25T09:51
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Ранее стало известно, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом беспрецедентной провокации при поддержке стран Запада.«Москва призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления», - говорится в письме Небензи.Как отмечается, реализация планов Киева повлечет за собой тяжелые последствия и массовую гибель мирного населения.Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления» и подчеркивает, что не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.
https://ukraina.ru/20221025/1040100930.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, небензя, оон, атомная бомба
Новости, Украина, Небензя, ООН, атомная бомба
Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте
Подрыв Киевом "грязной" ядерной бомбы Москва расценит как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Ранее стало известно, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом беспрецедентной провокации при поддержке стран Запада.
«Москва призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления», - говорится в письме Небензи.
Как отмечается, реализация планов Киева повлечет за собой тяжелые последствия и массовую гибель мирного населения.
Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления» и подчеркивает, что не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.