Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте - 25.10.2022 Украина.ру
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Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте
Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте - 25.10.2022 Украина.ру
Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте
Подрыв Киевом "грязной" ядерной бомбы Москва расценит как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
2022-10-25T09:51
2022-10-25T09:51
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Ранее стало известно, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом беспрецедентной провокации при поддержке стран Запада.«Москва призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления», - говорится в письме Небензи.Как отмечается, реализация планов Киева повлечет за собой тяжелые последствия и массовую гибель мирного населения.Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления» и подчеркивает, что не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.
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новости, украина, небензя, оон, атомная бомба
Новости, Украина, Небензя, ООН, атомная бомба

Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте

09:51 25.10.2022
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Нэнси Сисель
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Подрыв Киевом "грязной" ядерной бомбы Москва расценит как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Ранее стало известно, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом беспрецедентной провокации при поддержке стран Запада.
«Москва призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления», - говорится в письме Небензи.
Как отмечается, реализация планов Киева повлечет за собой тяжелые последствия и массовую гибель мирного населения.
Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления» и подчеркивает, что не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.
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