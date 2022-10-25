https://ukraina.ru/20221025/1040102813.html

Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте

Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте - 25.10.2022 Украина.ру

Россия предупредила генсека ООН о готовящемся Киевом ядерном теракте

Подрыв Киевом "грязной" ядерной бомбы Москва расценит как акт ядерного терроризма, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутеррешу, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

2022-10-25T09:51

2022-10-25T09:51

2022-10-25T09:51

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Ранее стало известно, что Россия запросила на вторник обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом беспрецедентной провокации при поддержке стран Запада.«Москва призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления», - говорится в письме Небензи.Как отмечается, реализация планов Киева повлечет за собой тяжелые последствия и массовую гибель мирного населения.Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления» и подчеркивает, что не планировала и не планирует применять ядерное оружие на Украине.

https://ukraina.ru/20221025/1040100930.html

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новости, украина, небензя, оон, атомная бомба