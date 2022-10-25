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Новая геополитическая вселенная: парад планет меняет ранжир

Новая геополитическая вселенная: парад планет меняет ранжир - 25.10.2022 Украина.ру

Новая геополитическая вселенная: парад планет меняет ранжир

Когда ровно год назад турецкий начальник Эрдоган возвестил о создании Организации тюркских государств, в российской экспертной среде это сообщение было... Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T13:16

2022-10-25T13:16

2022-10-25T14:36

дмитрий выдрин

мнения

узбекистан

эрдоган

россия

сша

энтони блинкен

украина

польша

казахстан

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Когда ровно год назад турецкий начальник Эрдоган возвестил о создании Организации тюркских государств, в российской экспертной среде это сообщение было встречено более чем прохладно. Мол, что это еще за «географические новости». Эта публика привыкла всё, что рождается за пределами их родной среды обитания и предложено не ими, рассматривать как враждебные проекты. Своего рода презумпция виновности. Кто не с нами — тот против нас!Хотя это, скорее всего, фантомные геополитические боли. Многие из нас еще хорошо помнят преддевяностые годы — эпоху двухполюсного устройства мира. Тогда действительно любой политический проект, зарождавшийся вне поля тяготения нашего полюса, априори рассматривался как враждебный. Вот это воспоминание и мироощущение ноет в груди, болит и давит. И приводит к аберрации оценок, искажению фактов.Кстати говоря, наши оппоненты или просто враги, испытывают похожую хворь. Они за последние тридцать лет сжились с ситуацией однополярного мира. И любого, кто не верует в его подобное устройство, предают химере. Об этом недавно бескомпромиссно и откровенно, со всей семитской прямотой сказал Блинкен. Мол, Штаты были и есть единственным столпом мирового порядка.Но вот беда — мир изменился. И то, что недруги считают субъективной и дерзкой «распальцовкой» российского президента, на самом деле является объективной «располюсовкой» геополитического пространства. Президент Путин не дерзит бывшему властелину мира. Он просто констатирует, что центров силы, глобальных процессов, цивилизационных матриц будет больше, чем одна и даже две. Будет больше, значительно больше. Но сколько точно, знает только история.Поэтому так тяжко прорастать этим новым центрам влияния и внимания. Их подвергают обструкции и фанаты «единого и неделимого», и живые свидетели двухтактного планетарного движка. Наверное, и самому российскому лидеру нелегко. С одной стороны яростные, как все адепты, сторонники единого «хозяина» типа Украины, Польши или Балтии. С другой — ностальгирующие до умопомрачения поклонники двухприводной модели, коих большинство среди российских топ-аналитиков.Короче, куда при таком раскладе «бедному тюрку» податься. Разве что в собственный Альянс. Через несколько недель соберётся в Самарканде очередной его Курултай. Будут подводить некоторые итоги недавнего прошлого, набрасывать планы на ближайшее будущее.Хотя некоторые выводы можно было бы сделать уже сейчас. Интересный ход, например, был сделан в этой Организации в плане языковой политики. Официальными лингвами являются государственные языки всех участников, плюс почему-то английский. Но образцовым объявили отнюдь не турецкий, а казахский.Пахнуло классикой: Е2-Е4. Я сам когда-то восторгался продвинутостью создателей Евросоюза, когда они его институциональной столицей сделали не влиятельный имперский Берлин, а провинциальный Брюссель. Типа, уважаем младших партнеров. Каюсь, когда-то писал, что если бы официальным языком СНГ объявили не русский, а украинский, «ненька» бы возглавляла поход союзных войск на Варшаву.Сейчас так не думаю. Есть мистика не только «крови», но и «земли». Из провинциального вырастает провинциальное. Унылые брюссельские улицы породили квелую брюссельскую бюрократию. «Писающие мальчики» — предел их дерзаний. Планы — не дальше детского писюна. (И то в мужском варианте.) Интеллект — на уровне того же ребенка. Правда, струя есть… Хотя какая там струя. Струйка. А главное, «столица» по первоначальному значению — место, где находится «престол». То есть это намоленная земля с державными традициями, державным языком, толстенным на базе последнего слоем культуры управления и властвования…Короче, Европа выбрала явный провинциализм. Точнее, выбрал за нее единственный в то время «полюс». Боялись тевтонско-шиллеровского духа, опасались берлинских имперских амбиций, а получили вместо правящей элиты не рыбу, ни мясо. Брюссельскую паренную «капусту». В лучшем случае вареную колбасу.Даже Британия не успела вовремя сбежать и попала под общие «европейские ценности» — поразительное измельчание личностей власти. Неудивительно, что их премьерка проиграла и салату. Любая плечевая Лиза с трассы смышленее будет, чем Лиз Трасс.Неудивительно и то, что в этих условиях реально духовитые и масштабные лидеры, типа Эрдогана или Орбана, боясь заразы деградации, озаботились проектами собственного альянса, основанного на религиозной, культурной, исторической, языковой близости.Но я опять сбился на причины, а собирался говорить уже об институтах. Итак, с языком пока непонятно. Язык — это сакральная структура, которая, по идее, должна фиксировать высшую планку духовного развития, а не цепляется за нижнюю. Скажем, язык атомных и космических держав всегда богаче тех стран, где возрождают культы древних кочевников и свинопасов. Ну да ладно. Сейчас о другом.Итак, Россия, по крайней мере, в лице своего лидера стала менее подозрительной в плане возникновения новых альянсов — прообразов будущих «полюсов». Есть осознание, что это процесс, повторюсь, объективный. И с ним надо не бороться, а учитывать. То есть включать в свою картину будущего мира.Но с этим категорически не согласна нынешняя правящая штатовская элита. Ей правда скоро будет не до дальних интриг, но пока не мало ресурсов брошено на втягивание новой организации в орбиту американского влияния. И происходить это будет еще до ноябрьского Курултая Организации. Как это видится?Важно отметить, что, пожалуй, впервые Штаты будут «играть в шахматы» на этой территории без посредников и опытных советников. Такую роль здесь традиционно выполняла Британия, но ей сейчас не до этого. Неслучайно выше упомянул про деградацию островной элиты на примете той же Трасс. Это значит, что игра будет не «королевской», а менее тонкой и более лобовой, прямолинейной. Уже не до изысков и прелюдий.Соответственно, ускорятся поиски «слабого» звена Организации. В ней надо срочно найти свою «Украину», которую можно использовать как таран против альянса. Чем больше проблем и беспорядков в регионе, тем вероятнее возвращение «мирового жандарма».Выбор здесь небольшой. Турция слишком сильна и строптива. Особенно после решения о создании газового хаба и в преддверии строительства Стамбульского канала.Азербайджан слишком зависим от Турции. Вычеркнем пока.Кыргызстан, конечно, в этом плане хорош. Первый его президент отлиберастил целое поколение. Еще и местные горячие парни заводятся с пол-оборота. Им достаточно одного намека, чтобы отменили, например, учение войск ОДКБ на своей территории. Но «кольчужка маловата» — страна слишком маленькая для создания большого шума.Есть густонаселенный Узбекистан. Уже пытались его качнуть в Каракалпакии. Не получилось. Элита довольно консолидирована. Высшие управленцы хорошо образованы. Культура и традиции имеют радикальную глубину. Национальных олигархов нет. Отмайданить страну при таких исходных непросто. Хотя попытки, конечно, будут. Ведь слова «приватизация», «либерализация», «реформирование» там до сих пор сладки, как халва. Но вот врождённая их осторожность… Я кода-то прямо спросил у президента Ислама Каримова, зачем они вышли из объединения ГУУАМ — любимого украинского детища. Он коротко ответил: «А смысл?» Да, с народом, который везде ищет смысл, сложно договориться.Остается Казахстан. Своего рода центрально-азиатская «Украина». Подобное жузовое устройство региональных элит. Только вместо украинских жузов — «донецкого», «днепровского», «львовского» — у них нарративно нейтральные «младший», «средний» и «старший». Но суть одна: каждая региональная элита считает себя самой главной, опытной и ресурсной. Плюс раскручивание межнациональных проблем и языковая истерия. Плюс сильнейшее влияние транснациональных корпораций. Плюс культ роскоши среди правящих кругов. Плюс не подготовленные в плане медийного сопровождения политреформы… Да что там говорить — множество факторов говорит о том, что весной здесь может быть очень горячо. Хотя…Хотя мои контакты из «ноосферы» утверждают, что правительственный коллапс у бриттов — только начало. В феврале, мол, уйдет политически, а возможно и физически, дедушка за океаном. И понесется. Будет не до интриг в Центральной Азии. Я в мистику не особо верю. Но…А Россия? Здесь, как всегда, главное — верить себе. А потом уже искать, кому можно доверять. Но верить не словам, а делам. Смотрю, как открывают в Узбекистане почти сто филиалов российских вузов. Впечатляет. Наблюдаю за его же переговорами с Росатомом о строительстве станции. Серьёзно. Удивляюсь, когда Ташкент смог усадить за стол переговоров неуживчивые Киргизстан и Таджикистан. Неожиданно. Восхищаюсь когда Самарканд объявляют южной культурной столицей СНГ. Красиво… А еще умелая подвязка Афганистана к своей энергосистеме. А строительство ж.-д. колеи нашего формата к Персидскому заливу. Мечта…Короче, жизнь богаче, чем представляется. С родственной по генам и вере Украиной тяжкий конфликт. С загадочной страной Востока неожиданные перспективы. Там это объясняют просто: «Иншааллах!» А нам, наверное, стоит быть умнее.

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_264e25823a4bea612ecbcac507e4df7a.jpg.webp

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_264e25823a4bea612ecbcac507e4df7a.jpg.webp

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_264e25823a4bea612ecbcac507e4df7a.jpg.webp

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