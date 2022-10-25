На Украине допустили, что арестованный экс-директор "Мотор Сич" повторит судьбу Медведчука

Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов. А я думаю, что у этого субъекта уже, конечно, жизнь... Вы понимаете, он мог бы быть записан хорошими буквами в учебники или в историю Украины, а будет записан черным, негативным. Это, наверное, стоило того, то есть так унизить собственную восьмидесятилетнюю жизнь.