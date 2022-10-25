На Украине допустили, что арестованный экс-директор "Мотор Сич" повторит судьбу Медведчука - 25.10.2022 Украина.ру
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На Украине допустили, что арестованный экс-директор "Мотор Сич" повторит судьбу Медведчука
На Украине допустили, что арестованный экс-директор "Мотор Сич" повторит судьбу Медведчука - 25.10.2022 Украина.ру
На Украине допустили, что арестованный экс-директор "Мотор Сич" повторит судьбу Медведчука
Украинская сторона рассматривает обмен почетного президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на военнопленных, сказал 24 октября в эфире "Настоящего времени"* советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
2022-10-25T09:43
2022-10-25T10:53
новости
мотор сич
михаил подоляк
обмен
виктор медведчук
богуслаев
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Подоляк назвал Богуслаева "ряженым красным директором", отметив, что Киеву важнее получить при обмене "настоящих граждан Украины", солдат.При этом он подчеркнул сложность обменного процесса и то, что ответить наверняка не может – со стороны Киева обменами занимаются глава ОП Андрей Ермак и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрий Усов.В качестве примера обмена, по которому Украина может предложить Богуслаева Подоляк привел украинского олигарха и политика Виктора Медведчука. Однако, на данный момент такого решения нет.Богуслаев был задержан СБУ два дня назад, его обвиняют в госизмене и поставках вертолетных двигателей российской армии. Спецслужбы накануне обнародовали записи якобы его телефонных разговоров, в которых он выражает поддержку президенту РФ Владимиру Путину.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
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новости, мотор сич, михаил подоляк, обмен, виктор медведчук, богуслаев
Новости, мотор сич, Михаил Подоляк, обмен, Виктор Медведчук, Богуслаев

На Украине допустили, что арестованный экс-директор "Мотор Сич" повторит судьбу Медведчука

09:43 25.10.2022 (обновлено: 10:53 25.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
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Украинская сторона рассматривает обмен почетного президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на военнопленных, сказал 24 октября в эфире "Настоящего времени"* советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов. А я думаю, что у этого субъекта уже, конечно, жизнь... Вы понимаете, он мог бы быть записан хорошими буквами в учебники или в историю Украины, а будет записан черным, негативным. Это, наверное, стоило того, то есть так унизить собственную восьмидесятилетнюю жизнь.
Подоляк назвал Богуслаева "ряженым красным директором", отметив, что Киеву важнее получить при обмене "настоящих граждан Украины", солдат.
При этом он подчеркнул сложность обменного процесса и то, что ответить наверняка не может – со стороны Киева обменами занимаются глава ОП Андрей Ермак и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Дмитрий Усов.
В качестве примера обмена, по которому Украина может предложить Богуслаева Подоляк привел украинского олигарха и политика Виктора Медведчука. Однако, на данный момент такого решения нет.
Богуслаев был задержан СБУ два дня назад, его обвиняют в госизмене и поставках вертолетных двигателей российской армии. Спецслужбы накануне обнародовали записи якобы его телефонных разговоров, в которых он выражает поддержку президенту РФ Владимиру Путину.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 17:18
Месть Зеленского или удар по Залужному. Что стоит за арестом экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева
 
Новостимотор сичМихаил ПодолякобменВиктор МедведчукБогуслаев
 
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