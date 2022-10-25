https://ukraina.ru/20221025/1040100930.html

России невыгодно, что "грязная бомба" Украины испачкает всех

России невыгодно, что "грязная бомба" Украины испачкает всех - 25.10.2022 Украина.ру

России невыгодно, что "грязная бомба" Украины испачкает всех

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T09:45

2022-10-25T09:45

2022-10-25T10:30

мнения

владимир скачко

украина

россия

ядерная война

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Украинский ядерный шантаж "грязной" атомной бомбой, в принципе, достиг своего пика: Россия запросила на вторник, 25 октября 2022 года, обсуждение в Совбезе ООН готовящейся Киевом провокации с применением "бомбы-грязнули".И вопрос этот вполне серьезный, ибо даже эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовятся в ближайшие дни посетить два атомных объекта в Украине, которые, как сказано со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси, "действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и посещались регулярно инспекторами МАГАТЭ".Не исключено, что "птенцы Гросси" посетят Восточный горно-обогатительный комбинат, расположенный в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевский институт ядерных исследований. Как сообщают российские источники, руководству именно этих предприятий поставлена киевской неонацистской властью задача изготовить "грязную бомбу", и работы над ней якобы уже находятся на завершающей стадии.Дело с бомбой зашло так далеко, что 23 октября сего года министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главами военных ведомств Турции, Франции, США и Великобритании — Хулуси Акаром, Себастьяном Лекорню, Ллойдом Остином и Беном Уоллесом. И в пресс-службе Минобороны России было сказано, что "генерал армии Сергей Шойгу довел до коллег свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы".И ведь не бином Ньютона – главная причина, по которой так всполошилась Россия, на которую традиционно постараются переложить вину за грязный ядерный инцидент. Но суть-то в том, что России НЕ ВЫГОДНО применение "грязной бомбы". Точно так же, как не выгодно и применение "чистого" тактического ядерного оружия (ТЯО), чем тоже пугают весь мир западные и украинские пропагандисты.В первую очередь, конечно же, потому, что, как ни цинично это прозвучит, применение "бомбы-грязнули" и ТЯО не принесет России желаемой победы в войне. Любой -- хоть в спецвоенной операции (СВО) по принуждению Украины к адекватности, хоть в локальной европейской, хоть в Третьей мировой, о которой уже говорят всерьез и пророчат ее со дня на день.Такое использование ядерного оружия Россией испачкает все и всех вокруг, Европу с ее дурацкой НАТО, саму Россию, но желанной победы ей не принесет. Хотя бы потому, что центры принятия всех решений, которые спровоцировали сегодняшнюю обстановку и эскалацию ситуации до уровня помешательства, находятся далеко от России. За Атлантическим океаном, в США, достать которые Россия сможет только с помощью стратегического ядерного оружия (СЯО). Или не ядерного, но сопоставимого с ним по мощности высокоточного гиперзвукового, аналогов которого, равно как и защиты от него у США пока нет.Применять ТЯО и "грязные" бомбы в Европе – это метать бисер пред тупыми свиньями, но при этом не побеждать, а только загрязнять собственную территорию, ввергать ее в ядерную зиму и радиационный морок-беспредел со всеми вытекающими из этого страшными последствиями.И это не говоря уже о том, что даже по документам Россия не планирует применять ТЯО. В ее военной доктрине нет понятия "превентивный удар", то есть упреждающий, на вырост или на первые отрезвляющие могилы, как говорится. Есть только встречный удар. Согласно своей военной доктрине, Москва может применить ядерное оружие в нескольких случаях: а) нанесение ядерного удара по России; б) зафиксированного старта ядерных ракет в направлении РФ; в) угрозы российским системам управления ядерным оружием; г) агрессии против России, когда под угрозу поставлено само существование государства."Грязные" бомбы, равно как и ТЯО под эти категории не подпадают, как ни страшно это звучит.Во-вторых, даже гипотетическое применение Россией "бомбы-грязнули" -- это информационно-репутационная бомба с непредсказуемыми последствиями, после которых под сомнение может стать вся дальнейшая судьба России, ее будущее. Ведь понятно же, что расчет организаторов "грязно-ядерной" провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран в мире крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. Особенно если Киеву и Западу удастся во всем обвинить Москву. Россия рискует банально потерять поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять, например, вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН, нарастит антироссийскую риторику и будет по-прежнему пичкать Украину оружием. А Россия потеряет моральное и политическое лидерство, ее репутация окажется в ядерной грязи, смыть которую, может быть, даже не удастся никогда. А с такой репутацией трудно претендовать на моральное лидерство в многополярном мире.И наконец, в-третьих, организовывая и доводя "грязно-ядерную" провокацию до конца и обвиняя в ней Россию, Запад (читай -- США) будет решать свои меркантильные сиюминутные и конъюнктурные проблемы и вопросы. Вот только несколько из них на вскидку - США:- напугать и приструнить всех своих настоящих и потенциальных союзников, собирая их под своим "ядерным зонтиком", как это было совсем недавно, в годы холодной войны;- потребуют от своих союзников по НАТО и прочим союзам и союзникам увеличить военные расходы до 2%, а то и 3-4% ВВП. Чтобы, значит, достойно противостоять "агрессивной" России, ну, и доить их, продавая им оружие, изготовленное в США;- могут начать требовать разрешения на испытания нового ядерного оружия, что сегодня под запретом, но, дескать, этот заперт мешает Западу на равных с Россией защищать себя;- потребуют пересмотреть все программы, договоры и документы по СНВ – ограничению стратегических наступательных вооружений. Чтобы, значит, получить доступ и возможность проверки (в идеале) российских разработок высокоточного и – это самое важное! – гиперзвукового оружия. А че мелочиться?И много еще чего можно потребовать под ядерную сурдинку от России. Но, как мне кажется, и этого достаточно, чтобы понять: если Россия и будет применять ядерное оружие, то только СЯО и по центрам принятия решения за Атлантикой. На побережьях и Атлантического, и Тихого океанов.И если сама России плотно и крепко стоит и расположена на Восточно-Европейской (Русской) и Западно-Сибирской равнинах, на Среднесибирской плоскогорье и прочих равнинах и нагорьях "хартленда" -- той воспетой всеми геополитиками Евразии, то США есть над чем задуматься. У них есть тектонический разлом Сан-Андреас в Калифорнии, Нью-Мадридский тектонический разлом в верховьях реки Миссисипи (штаты Миссури, Огайо, Массачусетс, Вашингтон и т. д.), смертоносный Йеллоустоунский вулкан в штате Вайоминг, тектонические разломы в штатах Джорджия и Каролина, о чем как-то известные американский пророк Эдгар Кейси напророчил: "Вся страна подвергнется изменениям в большей или меньшей степени. Наибольшие изменения в Америке, по нашему мнению, произойдут на севере атлантического побережья. Будьте начеку в Нью-Йорке! ... Исчезнут многие районы восточного побережья возле современного Нью-Йорка или даже большая часть самого Нью-Йорка. Но это удел будущих поколений. Гораздо раньше перестанут существовать южные части штатов Каролина и Джорджия".Современные ученые, говорят, к мистеру Кейси сегодня прислушиваются. Так зачем же дополнять их изыскания помощью российских сверхмощных, высокоточных и гиперзвуковых "Посейдонов", "Сарматов" и прочих "Калибров"? Мне кажется, незачем. Во где-то так…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, владимир скачко, украина, россия, ядерная война