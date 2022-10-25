В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене - 25.10.2022 Украина.ру
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В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене
В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене - 25.10.2022 Украина.ру
В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене
Президент США Джо Байден "заблудился" после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 октября в британской газете The Daily Mail
2022-10-25T08:55
2022-10-25T08:55
новости
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По окончании церемонии "растерянный" президент пошёл в одном направлении, однако затем резко остановился и начал спрашивать у охраны, каким путём нужно идти, сообщила газета.На кадрах с мероприятия, опубликованных телеканалом C-SPAN, можно увидеть "заблудившегося" Байдена и его диалог с охранниками (06:10).79-летний Байден является самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
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новости, сша, сми, великобритания, джо байден, здоровье
Новости, США, СМИ, Великобритания, Джо Байден, Здоровье

В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене

08:55 25.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден "заблудился" после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 октября в британской газете The Daily Mail
По окончании церемонии "растерянный" президент пошёл в одном направлении, однако затем резко остановился и начал спрашивать у охраны, каким путём нужно идти, сообщила газета.

Когда охрана развернула Байдена и указала ему правильное направление, он воскликнул, что хотел пойти другим путём. Неловкий момент — последний из тех, которые были у президента за последние несколько месяцев. Некоторые из них вызвали вопросы о состоянии его ухудшающегося здоровья

The Daily Mail
Британская газета
На кадрах с мероприятия, опубликованных телеканалом C-SPAN, можно увидеть "заблудившегося" Байдена и его диалог с охранниками (06:10).
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 09:46
Не может найти выход: на Западе усомнились в умственных способностях БайденаПрезидент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне
79-летний Байден является самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
 
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