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В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене

В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене - 25.10.2022 Украина.ру

В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене

Президент США Джо Байден "заблудился" после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 октября в британской газете The Daily Mail

2022-10-25T08:55

2022-10-25T08:55

2022-10-25T08:55

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По окончании церемонии "растерянный" президент пошёл в одном направлении, однако затем резко остановился и начал спрашивать у охраны, каким путём нужно идти, сообщила газета.На кадрах с мероприятия, опубликованных телеканалом C-SPAN, можно увидеть "заблудившегося" Байдена и его диалог с охранниками (06:10).79-летний Байден является самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.

https://ukraina.ru/20220914/1038711751.html

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новости, сша, сми, великобритания, джо байден, здоровье