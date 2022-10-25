В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден "заблудился" после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 октября в британской газете The Daily Mail
По окончании церемонии "растерянный" президент пошёл в одном направлении, однако затем резко остановился и начал спрашивать у охраны, каким путём нужно идти, сообщила газета.
Когда охрана развернула Байдена и указала ему правильное направление, он воскликнул, что хотел пойти другим путём. Неловкий момент — последний из тех, которые были у президента за последние несколько месяцев. Некоторые из них вызвали вопросы о состоянии его ухудшающегося здоровья
На кадрах с мероприятия, опубликованных телеканалом C-SPAN, можно увидеть "заблудившегося" Байдена и его диалог с охранниками (06:10).
79-летний Байден является самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.