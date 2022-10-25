Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН - 25.10.2022 Украина.ру
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Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН
Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН - 25.10.2022 Украина.ру
Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН
Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
2022-10-25T08:36
2022-10-25T08:36
украина
ядерное оружие
атомная бомба
новости
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Как уточняется, Москва хочет провести обсуждение в закрытом режиме."Российская Федерация запросила обсуждение в разделе "разное" по ситуации с готовящейся провокацией с использованием "грязной бомбы" на завтра", — приводит агентство слова собеседника.Ранее стало известно, что киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом «грязной» атомной бомбы - неядерного взрывного устройства, начиненного радиоактивными элементами.Киев после этого намерен обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Созданием устройства занимаются Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований.
https://ukraina.ru/20221024/1040092191.html
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украина, ядерное оружие, атомная бомба, новости
Украина, Ядерное оружие, атомная бомба, Новости

Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН

08:36 25.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанкПокинутая деревня
Покинутая деревня - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Игорь Костин
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Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
Как уточняется, Москва хочет провести обсуждение в закрытом режиме.
"Российская Федерация запросила обсуждение в разделе "разное" по ситуации с готовящейся провокацией с использованием "грязной бомбы" на завтра", — приводит агентство слова собеседника.
Ранее стало известно, что киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом «грязной» атомной бомбы - неядерного взрывного устройства, начиненного радиоактивными элементами.
Киев после этого намерен обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Созданием устройства занимаются Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований.
Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 19:01
Предупреждение о "грязной бомбе". Итоги 24 октября на УкраинеВ МИД призвали Киев прекратить провокации по подготовке "грязной бомбы". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США Марком Милли по телефону возможное применение "грязной бомбы" Украиной
 
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