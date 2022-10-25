https://ukraina.ru/20221025/1040096924.html
Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН
Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН - 25.10.2022 Украина.ру
Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН
Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
2022-10-25T08:36
2022-10-25T08:36
2022-10-25T08:36
украина
ядерное оружие
атомная бомба
новости
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Как уточняется, Москва хочет провести обсуждение в закрытом режиме."Российская Федерация запросила обсуждение в разделе "разное" по ситуации с готовящейся провокацией с использованием "грязной бомбы" на завтра", — приводит агентство слова собеседника.Ранее стало известно, что киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом «грязной» атомной бомбы - неядерного взрывного устройства, начиненного радиоактивными элементами.Киев после этого намерен обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Созданием устройства занимаются Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований.
https://ukraina.ru/20221024/1040092191.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, ядерное оружие, атомная бомба, новости
Украина, Ядерное оружие, атомная бомба, Новости
Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН
Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
Как уточняется, Москва хочет провести обсуждение в закрытом режиме.
"Российская Федерация запросила обсуждение в разделе "разное" по ситуации с готовящейся провокацией с использованием "грязной бомбы" на завтра", — приводит агентство слова собеседника.
Ранее стало известно, что киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом «грязной» атомной бомбы - неядерного взрывного устройства, начиненного радиоактивными элементами.
Киев после этого намерен обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Созданием устройства занимаются Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований.