https://ukraina.ru/20221025/1040096924.html

Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН

Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН - 25.10.2022 Украина.ру

Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН

Россия запросила на 25 октября обсуждение в Совете Безопасности ООН готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

2022-10-25T08:36

2022-10-25T08:36

2022-10-25T08:36

украина

ядерное оружие

атомная бомба

новости

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Как уточняется, Москва хочет провести обсуждение в закрытом режиме."Российская Федерация запросила обсуждение в разделе "разное" по ситуации с готовящейся провокацией с использованием "грязной бомбы" на завтра", — приводит агентство слова собеседника.Ранее стало известно, что киевский режим готовит на своей территории провокацию, связанную с подрывом «грязной» атомной бомбы - неядерного взрывного устройства, начиненного радиоактивными элементами.Киев после этого намерен обвинить Кремль в применении оружия массового уничтожения на украинском театре военных действий и запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.Созданием устройства занимаются Восточный горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области и Киевский институт ядерных исследований.

https://ukraina.ru/20221024/1040092191.html

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Новости

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украина, ядерное оружие, атомная бомба, новости