https://ukraina.ru/20221025/1040085983.html

Спасение украинской ПВО

Спасение украинской ПВО - 25.10.2022 Украина.ру

Спасение украинской ПВО

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T08:23

2022-10-25T08:23

2022-10-25T08:23

украина

россия

оружие спецоперации

спецоперация

пво

зрк с-300

противовоздушная оборона

поставки

эксклюзив

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Украинские власти с самого начала СВО требовали от западных союзников "закрыть небо над Украиной" (фактически – начать войну против России) или, хотя бы, предоставить Украине средства ПВО. Актуализировалась эта тема после массовых ударов по украинской энергетической инфраструктуре в октябре.Собственно, главной проблемой стала сложная ситуация со средствами ПВО на Украине. Речь идёт о системах БУК и С-300 советского образца, которые не относятся к числу совсем уж современных и которые сохранялись в работоспособном состоянии с огромным трудом. Сейчас эффекта от этого труда уже нет, потому что вся проблема – в ракетах, которые изрядно перележали на складах. Постоянные сообщения властей Николаева, например, о том, что злые русские обстреливают город ракетами С-300 следует понимать так, что у не попавших в цели зенитных ракет систематически не срабатывает самоликвидатор и они падают на город… Но даже запасы таких ракет, по словам начальника подготовки зенитно-ракетных войск Украины Дениса Смажного, подходят к концу.Впрочем, и этих ЗРК не хватало для того, чтобы обеспечить ПВО страны. Ведь и на начало СВО в боеспособном состоянии находились всего 10-12 дивизионов С-300 – от 132 до 144 пусковых установок. Также Украина располагает 70-ю ЗРК "Бук". После понесённых потерь на Украине нет единой системы ПВО, а существующие ЗРК действуют, в основном, из засад. Для борьбы с крылатыми ракетами и самолётами-снарядами приходится применять даже истребители.Украина долго настаивала на закупке израильских систем ПРО "Кипат барзель" ("Железный купол"), но Израиль отказывается поставлять Украине оружие. Сейчас появилась информация, что Украина получила израильские средства борьбы с иранскими БПЛА, но есть сомнения в её адекватности – вполне возможно, что украинская сторона врёт.США тоже не спешит активизировать поставки. Как пишет Джошуа Яффа в The New Yorker, "американские военные не собираются тянуть свои существующие батареи Patriot или NASAMS, – две наземные системы ПВО, которые Украина запросила, – скажем, из Южной Кореи или с Ближнего Востока. Их нужно изготовить и закупить".Однако, Украина всё же должна получить первые два NASAMS (18 пусковых установок) в конце октября или начале ноября. О поставках этой системы начали писать ещё в июле, но пока что ЗРК из Америки не выехали. Скорее всего, задержки связаны не только с необходимостью производства этих систем, но и с подготовкой расчётов, которая занимает не менее полугода. Не поставлять же вмести с ракетами ракетчиков? Ожидается поставка ещё шести систем, но она растянется на несколько лет.Испания обещает передать четыре (а потом ещё шесть) ЗРК MIM-23 Improved Hawk (в комплекс входит шесть пусковых установок). Эта войсковая ракетная система средней дальности не новая – принята на вооружение в 1960 году, однако неоднократно модернизировалась и использовалась в ПВО США до 1994 года. На настоящий момент MIM-23 имеет полностью цифровую систему наведения с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей. Стоит на вооружении стран НАТО, Египта, Израиля, Ирана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии.Дальность уничтожения целей – 1-40 км, высотность цели – от 30 м. до 18 км, скорость ракеты 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения. Главным достоинством этого ЗРК является наличие огромных запасов уже произведённых ракет.Французское правительство намерено передать Украине ЗРК малой дальности Crotale NG. Это система ПВО предназначенная для защиты войск первого эшелона, но во Франции они используются для прикрытия авиабаз. Базовая система была принята на вооружение ещё в 1971 году, нынешняя версия – плод глубокой модернизации.Максимальная дальность – 10 км., максимальная высота – 6 км., максимальная скорость цели – 2,4 Маха. ЗРК состоит на вооружении 15 стран. В Саудовской Аравии они хорошо проявили себя против БПЛА иранского производства.Украине в ближайшее время будет передано три или четыре ЗРК (12-16 пусковых установок). Правда, на вооружении ВС Франции состоят всего 12 батарей, причём все – в боевых частях. Изымать их планируется именно оттуда. Правда, Crotale планируют заменить на более новые системы ПВО Mamba, но тех всего 8 штук и какие темпы производства – непонятно.Германия должна поставить Украине четыре установки IRIS-T, похожих по своим характеристикам на NASAMS. 11 октября Spiegel сообщил, что первую установку Германия уже передала. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что система "уже спасла много-много жизней, особенно в Киевской области", но ракеты к ней уже закончились. По имеющимся данным, IRIS-T сбил два "Калибра" и один "шахед", расстреляв 24 ракеты (проверить эти сведения нам пока не удалось). Сейчас поставлены все установки, три из которых (батарея) работают под Киевом, а одна, вероятно, около Одессы.Германия также передала Украине первую радиолокационную систему TRML-4D для противоракетной обороны. Всего ожидается поставка четырех единиц. Это новейшая система (производство начато в 2020 году). TRML-4D оснащена активной фазированной антенной решеткой. РЛС может одновременно обнаруживать и отслеживать до 1500 летающих целей на высоте до 30 километров. Максимальная дальность обнаружения составляет 250 км., а минимальная – 10 метров. Работать они будут в комплексе с IRIS-T.В случае с поставками средств ПВО мы видим тут же практику, которую США применяли в случае поставок других вооружений.Во-первых, количество предоставляемых средств сравнительно невелико – до конца года ВСУ могут получить лишь порядка шестидесяти пусковых установок, что не сможет возместить даже потери среди ЗРК большого радиуса действия. А ведь тот же Crotale – аналог вовсе не С-300, а ЗРК ближнего действия, вроде С-125.Во-вторых, сами системы в основном не относятся к самым новым и продвинутым (немецкий радар – редкое исключение).В-третьих, вразброс поставляется множество разных систем разных производителей, не связанных и не взаимозаменяемых. Первая мысль, которая приходит в голову, состоит в том, что такие поставки перегрузят систему армейского снабжения.В-четвёртых, не поставляются системы большого радиуса действия.ВыводыЦель такой практики – ввести в заблуждение российское военно-политическое руководство, а также штабные структуры, которые занимаются планированием операций. Между тем постепенно меняется само по себе качество боевых действий.Во-первых, немногочисленные и не самые совершенные системы вооружений, снабжённые передовыми системами разведки и целеуказания, а также очень быстрым механизмом принятия решений, в конечном итоге должны показать высокую эффективность.Тут можно вспомнить HIMARS, чьи немногочисленные установки на каком-то этапе смогли существенно повлиять на соотношение сил на фронте. Думается и поставка немногочисленных ЗРК резко усилит ПВО некоторых районов и сделает российские крылатые ракеты неэффективными. А наносить удары, которые бы сделали возможными поставки, уже поздно.Во-вторых, разнородность поставляемых вооружений роли не играет, поскольку единой системы ПВО у Украины сейчас нет, а существующие системы снабжения с существующей нагрузкой легко справляются (американцам действительно удалось перестроить систему логистики и снабжения ВСУ).В-третьих, отсутствие дальнобойных систем призвано демонстрировать, что Запад готов к переговорам и он выступает против эскалации, чем сдерживает силу российских ударов по Украине независимо от того, собирается ли Запад идти на какие-то переговоры и если да, то являются ли эти условиях хотя бы теоретически приемлемыми.

https://ukraina.ru/20221020/1039936938.html

https://ukraina.ru/20220719/1036532373.html

https://ukraina.ru/20220827/1038168211.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

украина, россия, оружие спецоперации, спецоперация, пво, зрк с-300, противовоздушная оборона, поставки, эксклюзив