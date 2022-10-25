https://ukraina.ru/20221025/1040083566.html

Украинский кризис: возможен ли мир и на каких условиях

Украинский кризис: возможен ли мир и на каких условиях - 25.10.2022 Украина.ру

Украинский кризис: возможен ли мир и на каких условиях

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T07:27

2022-10-25T07:27

2022-10-25T08:49

эксклюзив

сво

ес

украина

рф

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/98/1033229844_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_06369efe7851ac4a077675c2500b5ea4.jpg.webp

Продолжение конфликта на Украине грозит, прежде всего, разорением Европы. Похоже на то, что европейские лидеры начали этот факт осознавать и искать выход. Издание Le Figaro 24 октября опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться мирного разрешения украинского кризиса, но — «только на условиях Киева».Во время визита в Италию 23 октября Макрон заявил, что «в конкретный момент, учитывая то, как будут развиваться события, и когда украинский народ и его лидеры определятся с его условиями, мирный договор с другой стороной может быть составлен».Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин стал «гораздо мягче» и теперь больше открыт для переговоров с Украиной о мире. К возобновлению мирных переговоров Украины с Россией призывал канцлер Германии Олаф Шольц — это было в мае и как раз в ходе совместной пресс-конференции с Макроном. Но мир с тех пор ближе не стал.«Все было бы кончено»Предложение Макрона достичь мира, но только на условиях Киева вызвало бурную реакцию в Европе. При этом многие читатели Le Figaro сочли позицию президента Франции лицемерной: он говорит о мире, пока Запад продолжает поддерживать киевский режим. Как отметил один из комментаторов, конфликт будет продолжаться, «пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием».Другой комментатор напомнил, что и сам Макрон несет определенную ответственность за продолжение украинского конфликта, поскольку ему «не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной».О Минских соглашениях напомнил и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «В 2014 году в Минске, в Белоруссии, подписали соглашение между Украиной и двумя самопровозглашёнными республиками Донбасса, подразумевающее мир без взаимных нападений. Украина выкинула к чёрту это соглашение и начала нападать на границы республик. Там погибали люди. Приходит Зеленский, и атаки утраиваются, жертвы тоже», — приводит слова политика LaPresse. По мнению Берлускони, если бы Зеленский тогда сказал: «Я больше не нападаю», — всё бы было кончено.«В рабстве у американцев»Но что заставляет европейских политиков говорить о необходимости возобновления переговоров? Вполне вероятно, осознание того факта, что в результате продолжающегося конфликта и санкционной кампании против России страдает прежде всего европейская экономика.Из-за санкций против Москвы европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы, промышленность стран ЕС теряет конкурентоспособность. Растет инфляция, обостряются социальные проблемы, это уже привело к массовым протестам. Многие производства в этих условиях переезжают в США, которые и становятся главным выгодополучателем. По сути, англосаксы в ходе украинского конфликта чужими руками убирают мощного конкурента в виде ЕС, в то же время стараясь ослабить Россию.Это заставляет многих в Европе задуматься о необходимости восстановления отношений с Россией. Экс-президент Франции Николя Саркози в комментарии прессе заявил о своем сожалении по поводу того, «что Евросоюз создает впечатление, что он находится в рабстве у американцев».«Хотим мы того или нет, но страны не меняют своего адреса, Европа и Россия обречены на поддержание мирных и добрососедских отношений», — сказал Саркози.На условиях Киева?Но о чем говорит Макрон? Выступая во время визита в Рим на открытии международного форума «Воззвание к миру», которое транслировалось официальным аккаунтом Елисейского дворца в Twitter, президент Франции подчеркнул, что «мир на Украине возможен, единственный мир — такой, каким выберут его украинцы, и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа».«Говорить о мире и призывать к миру может быть невыносимым для тех, кто сейчас борется за свободу, и может дать им ощущение, что их предали. Часто те, кто говорили о мире, были непонятны, и это воспринималось как поражение. Нельзя допустить, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей. Это не их слово. Мир сегодня не означает установление законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое только закрепит такое положение дел», — сказал Макрон, чьи слова приводит РИА «Новости».Понятно, что замирение «на условиях Киева» вряд ли осуществимо. Киев сейчас требует вернуть не только области, вошедшие в состав России, но и Крым. Но это сейчас, когда киевский режим получает разноплановую помощь от Запада, — собственно, Киев и выступает в качестве инструмента коллективного Запада в этой кровавой игре. Если позиция Запада под влиянием тех или иных факторов изменится, то и «условия Киева» изменятся тоже.Не будем забывать и об условиях России. Задачами спецоперации были заявлены демилитаризация и денацификация Украины, в Москве не раз заявляли, что задачи будут выполнены. А недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое личное мнение, что целью будущих действий «должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».Возможно, только после достижения этой цели можно будет действительно рассчитывать на мирное разрешение кризиса.

https://ukraina.ru/20221024/1040066616.html

https://ukraina.ru/20221022/1040039813.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, ес, украина, рф, переговоры