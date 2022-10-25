Украинский кризис: возможен ли мир и на каких условиях - 25.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221025/1040083566.html
Украинский кризис: возможен ли мир и на каких условиях
Украинский кризис: возможен ли мир и на каких условиях - 25.10.2022 Украина.ру
Украинский кризис: возможен ли мир и на каких условиях
Украина.ру, 25.10.2022
2022-10-25T07:27
2022-10-25T08:49
эксклюзив
сво
ес
украина
рф
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/98/1033229844_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_06369efe7851ac4a077675c2500b5ea4.jpg.webp
Продолжение конфликта на Украине грозит, прежде всего, разорением Европы. Похоже на то, что европейские лидеры начали этот факт осознавать и искать выход. Издание Le Figaro 24 октября опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться мирного разрешения украинского кризиса, но — «только на условиях Киева».Во время визита в Италию 23 октября Макрон заявил, что «в конкретный момент, учитывая то, как будут развиваться события, и когда украинский народ и его лидеры определятся с его условиями, мирный договор с другой стороной может быть составлен».Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин стал «гораздо мягче» и теперь больше открыт для переговоров с Украиной о мире. К возобновлению мирных переговоров Украины с Россией призывал канцлер Германии Олаф Шольц — это было в мае и как раз в ходе совместной пресс-конференции с Макроном. Но мир с тех пор ближе не стал.«Все было бы кончено»Предложение Макрона достичь мира, но только на условиях Киева вызвало бурную реакцию в Европе. При этом многие читатели Le Figaro сочли позицию президента Франции лицемерной: он говорит о мире, пока Запад продолжает поддерживать киевский режим. Как отметил один из комментаторов, конфликт будет продолжаться, «пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием».Другой комментатор напомнил, что и сам Макрон несет определенную ответственность за продолжение украинского конфликта, поскольку ему «не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной».О Минских соглашениях напомнил и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «В 2014 году в Минске, в Белоруссии, подписали соглашение между Украиной и двумя самопровозглашёнными республиками Донбасса, подразумевающее мир без взаимных нападений. Украина выкинула к чёрту это соглашение и начала нападать на границы республик. Там погибали люди. Приходит Зеленский, и атаки утраиваются, жертвы тоже», — приводит слова политика LaPresse. По мнению Берлускони, если бы Зеленский тогда сказал: «Я больше не нападаю», — всё бы было кончено.«В рабстве у американцев»Но что заставляет европейских политиков говорить о необходимости возобновления переговоров? Вполне вероятно, осознание того факта, что в результате продолжающегося конфликта и санкционной кампании против России страдает прежде всего европейская экономика.Из-за санкций против Москвы европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы, промышленность стран ЕС теряет конкурентоспособность. Растет инфляция, обостряются социальные проблемы, это уже привело к массовым протестам. Многие производства в этих условиях переезжают в США, которые и становятся главным выгодополучателем. По сути, англосаксы в ходе украинского конфликта чужими руками убирают мощного конкурента в виде ЕС, в то же время стараясь ослабить Россию.Это заставляет многих в Европе задуматься о необходимости восстановления отношений с Россией. Экс-президент Франции Николя Саркози в комментарии прессе заявил о своем сожалении по поводу того, «что Евросоюз создает впечатление, что он находится в рабстве у американцев».«Хотим мы того или нет, но страны не меняют своего адреса, Европа и Россия обречены на поддержание мирных и добрососедских отношений», — сказал Саркози.На условиях Киева?Но о чем говорит Макрон? Выступая во время визита в Рим на открытии международного форума «Воззвание к миру», которое транслировалось официальным аккаунтом Елисейского дворца в Twitter, президент Франции подчеркнул, что «мир на Украине возможен, единственный мир — такой, каким выберут его украинцы, и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа».«Говорить о мире и призывать к миру может быть невыносимым для тех, кто сейчас борется за свободу, и может дать им ощущение, что их предали. Часто те, кто говорили о мире, были непонятны, и это воспринималось как поражение. Нельзя допустить, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей. Это не их слово. Мир сегодня не означает установление законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое только закрепит такое положение дел», — сказал Макрон, чьи слова приводит РИА «Новости».Понятно, что замирение «на условиях Киева» вряд ли осуществимо. Киев сейчас требует вернуть не только области, вошедшие в состав России, но и Крым. Но это сейчас, когда киевский режим получает разноплановую помощь от Запада, — собственно, Киев и выступает в качестве инструмента коллективного Запада в этой кровавой игре. Если позиция Запада под влиянием тех или иных факторов изменится, то и «условия Киева» изменятся тоже.Не будем забывать и об условиях России. Задачами спецоперации были заявлены демилитаризация и денацификация Украины, в Москве не раз заявляли, что задачи будут выполнены. А недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое личное мнение, что целью будущих действий «должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».Возможно, только после достижения этой цели можно будет действительно рассчитывать на мирное разрешение кризиса.
https://ukraina.ru/20221024/1040066616.html
https://ukraina.ru/20221022/1040039813.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103322/98/1033229844_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_7fb43f25a26361c40da3a74a4f668856.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, ес, украина, рф, переговоры
Эксклюзив, СВО, ЕС, Украина, РФ, переговоры

Украинский кризис: возможен ли мир и на каких условиях

07:27 25.10.2022 (обновлено: 08:49 25.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор Украина.ру
Все материалы
Продолжение конфликта на Украине грозит, прежде всего, разорением Европы. Похоже на то, что европейские лидеры начали этот факт осознавать и искать выход. Издание Le Figaro 24 октября опубликовало заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости добиться мирного разрешения украинского кризиса, но — «только на условиях Киева».
Во время визита в Италию 23 октября Макрон заявил, что «в конкретный момент, учитывая то, как будут развиваться события, и когда украинский народ и его лидеры определятся с его условиями, мирный договор с другой стороной может быть составлен».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин стал «гораздо мягче» и теперь больше открыт для переговоров с Украиной о мире. К возобновлению мирных переговоров Украины с Россией призывал канцлер Германии Олаф Шольц — это было в мае и как раз в ходе совместной пресс-конференции с Макроном. Но мир с тех пор ближе не стал.
«Все было бы кончено»
Предложение Макрона достичь мира, но только на условиях Киева вызвало бурную реакцию в Европе. При этом многие читатели Le Figaro сочли позицию президента Франции лицемерной: он говорит о мире, пока Запад продолжает поддерживать киевский режим. Как отметил один из комментаторов, конфликт будет продолжаться, «пока Запад вливает в Украину миллиарды и снабжает ее оружием».
Другой комментатор напомнил, что и сам Макрон несет определенную ответственность за продолжение украинского конфликта, поскольку ему «не удалось обеспечить выполнение Минских соглашений Украиной».
Печальный Макрон
Вчера, 10:29
Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на УкраинеМирное урегулирование на Украине может быть достигнуто, когда "украинский народ и его лидеры" примут решение об условиях такого урегулирования. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 23 октября на пресс-конференции в ходе своего визита в Италию
О Минских соглашениях напомнил и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «В 2014 году в Минске, в Белоруссии, подписали соглашение между Украиной и двумя самопровозглашёнными республиками Донбасса, подразумевающее мир без взаимных нападений. Украина выкинула к чёрту это соглашение и начала нападать на границы республик. Там погибали люди. Приходит Зеленский, и атаки утраиваются, жертвы тоже», — приводит слова политика LaPresse. По мнению Берлускони, если бы Зеленский тогда сказал: «Я больше не нападаю», — всё бы было кончено.
«В рабстве у американцев»
Но что заставляет европейских политиков говорить о необходимости возобновления переговоров? Вполне вероятно, осознание того факта, что в результате продолжающегося конфликта и санкционной кампании против России страдает прежде всего европейская экономика.
Из-за санкций против Москвы европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы, промышленность стран ЕС теряет конкурентоспособность. Растет инфляция, обостряются социальные проблемы, это уже привело к массовым протестам. Многие производства в этих условиях переезжают в США, которые и становятся главным выгодополучателем. По сути, англосаксы в ходе украинского конфликта чужими руками убирают мощного конкурента в виде ЕС, в то же время стараясь ослабить Россию.
Это заставляет многих в Европе задуматься о необходимости восстановления отношений с Россией. Экс-президент Франции Николя Саркози в комментарии прессе заявил о своем сожалении по поводу того, «что Евросоюз создает впечатление, что он находится в рабстве у американцев».
«Хотим мы того или нет, но страны не меняют своего адреса, Европа и Россия обречены на поддержание мирных и добрососедских отношений», — сказал Саркози.
На условиях Киева?
Но о чем говорит Макрон? Выступая во время визита в Рим на открытии международного форума «Воззвание к миру», которое транслировалось официальным аккаунтом Елисейского дворца в Twitter, президент Франции подчеркнул, что «мир на Украине возможен, единственный мир — такой, каким выберут его украинцы, и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа».
Зеленский
22 октября, 20:43
Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть КремлюВладимир Зеленский заявил, что в случае нанесения удара по Офису президента, расположенному на улице Банковой в Киеве, мир обязан нанести ответный "удар через секунду" по центру принятия решений в РФ то есть Кремлю.
«Говорить о мире и призывать к миру может быть невыносимым для тех, кто сейчас борется за свободу, и может дать им ощущение, что их предали. Часто те, кто говорили о мире, были непонятны, и это воспринималось как поражение. Нельзя допустить, чтобы понятие мира сегодня было заложником российских властей. Это не их слово. Мир сегодня не означает установление законов того, кто сильнее, ни прекращения огня, которое только закрепит такое положение дел», — сказал Макрон, чьи слова приводит РИА «Новости».
Понятно, что замирение «на условиях Киева» вряд ли осуществимо. Киев сейчас требует вернуть не только области, вошедшие в состав России, но и Крым. Но это сейчас, когда киевский режим получает разноплановую помощь от Запада, — собственно, Киев и выступает в качестве инструмента коллективного Запада в этой кровавой игре. Если позиция Запада под влиянием тех или иных факторов изменится, то и «условия Киева» изменятся тоже.
Не будем забывать и об условиях России. Задачами спецоперации были заявлены демилитаризация и денацификация Украины, в Москве не раз заявляли, что задачи будут выполнены. А недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал свое личное мнение, что целью будущих действий «должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины».
Возможно, только после достижения этой цели можно будет действительно рассчитывать на мирное разрешение кризиса.
 
ЭксклюзивСВОЕСУкраинаРФпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:55В Британии рассказали о "заблудившемся в собственном саду" Байдене
08:52В США предположили, как возвращение Трампа повлияет на будущее Украины
08:38"Заткнуться и не ныть": в Ирландии раскритиковали недовольную властями страны посла Украины Герасько
08:36Россия хочет обсудить украинскую "грязную" ядерную бомбу в Совбезе ООН
08:27Bloomberg: Еврокомиссия хочет задействовать Великобританию и Швейцарию в ограничении стоимости газа
08:23Спасение украинской ПВО
08:16Освобождённый из плена военный ДНР рассказал, о чём спрашивают сотрудники СБУ
08:08Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля - Богдан Безпалько
08:04Морпех Данилов рассказал о бое с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
08:03Белый дом открестился от давления на бизнес Илона Маска
08:00Самого взрыва не будет до того момента, пока они не создадут готовый боеприпас – Кнутов о ядерном оружии
08:00"Москва поможет": Мамонтов рассказал, как поступит Белоруссия в случае агрессии со стороны Польши
07:51Бордели и массовое воровство гуманитарной помощи. Что происходит в Запорожье под покровом темноты
07:45"Население им не жалко": военный эксперт рассказал, что хочет сделать Украина в Харьковской области
07:44"Ждали, что Россия будет принимать капитуляцию Украины на пепелище Киева". Куда смотрит Казахстан
07:42СМИ: прокуроры США усилили давление на ключевых свидетелей по делу Трампа
07:37Финский политолог нашёл признаки перемены США своей позиции по Украине
07:36Бен Ладен номер два, но с огромной ложкой - Захарова о Зеленском
07:33Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины
07:30"Мы должны брать пример с Израиля": Кнутов о том, какая вероятность применения ядерного оружия на Украине
Лента новостейМолния