https://ukraina.ru/20221025/1040077921.html

"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции

"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции - 25.10.2022 Украина.ру

"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции

Отношения России и Белоруссии не всегда складывались идеально, однако общая угроза Запада подталкивает к более тесному сотрудничеству двух стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов

2022-10-25T07:00

2022-10-25T07:00

2022-10-25T07:00

новости

спецоперация

владимир мамонтов

белоруссия

интеграция

северный поток

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Он напомнил про "молочные войны" между Москвой и Минском, а также указал, что в прошлом Россия тоже не слишком стремилась к укреплению своих взаимоотношений со странами бывшего СССР, предпочитая, как и Украина, отдавать приоритет Западу.Только "большое испытание" в виде российской спецоперации на Украине привело к запуску программ интеграции и более тесному военному сотрудничеству двух стран, указал Мамонтов.

https://ukraina.ru/20221018/1039862007.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, владимир мамонтов, белоруссия, интеграция, северный поток