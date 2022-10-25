"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции
© Фото : коллаж Украина.РуРоссия Белоруссия коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Отношения России и Белоруссии не всегда складывались идеально, однако общая угроза Запада подталкивает к более тесному сотрудничеству двух стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Он напомнил про "молочные войны" между Москвой и Минском, а также указал, что в прошлом Россия тоже не слишком стремилась к укреплению своих взаимоотношений со странами бывшего СССР, предпочитая, как и Украина, отдавать приоритет Западу.
Например, мы собирались построить единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. И посмотрите: не начав строить, "Лиссабон" испепелил это, взорвал трубы "Северных потоков"
Только "большое испытание" в виде российской спецоперации на Украине привело к запуску программ интеграции и более тесному военному сотрудничеству двух стран, указал Мамонтов.
"Не было бы счастья, да несчастье помогло. Наши соседи, страны и люди, прекрасно видят эти угрозы. Именно они приведут их к тесному сотрудничеству, в том числе военному, с Россией", - подытожил он.