"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции - 25.10.2022 Украина.ру
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"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции
"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции - 25.10.2022 Украина.ру
"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции
Отношения России и Белоруссии не всегда складывались идеально, однако общая угроза Запада подталкивает к более тесному сотрудничеству двух стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
2022-10-25T07:00
2022-10-25T07:00
новости
спецоперация
владимир мамонтов
белоруссия
интеграция
северный поток
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Он напомнил про "молочные войны" между Москвой и Минском, а также указал, что в прошлом Россия тоже не слишком стремилась к укреплению своих взаимоотношений со странами бывшего СССР, предпочитая, как и Украина, отдавать приоритет Западу.Только "большое испытание" в виде российской спецоперации на Украине привело к запуску программ интеграции и более тесному военному сотрудничеству двух стран, указал Мамонтов.
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новости, спецоперация, владимир мамонтов, белоруссия, интеграция, северный поток
Новости, Спецоперация, Владимир Мамонтов, Белоруссия, интеграция, Северный поток

"… да несчастье помогло": эксперт рассказал, что подтолкнуло Россию и Белоруссию к интеграции

07:00 25.10.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуРоссия Белоруссия коллаж
Россия Белоруссия коллаж - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Отношения России и Белоруссии не всегда складывались идеально, однако общая угроза Запада подталкивает к более тесному сотрудничеству двух стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов
Он напомнил про "молочные войны" между Москвой и Минском, а также указал, что в прошлом Россия тоже не слишком стремилась к укреплению своих взаимоотношений со странами бывшего СССР, предпочитая, как и Украина, отдавать приоритет Западу.

Например, мы собирались построить единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. И посмотрите: не начав строить, "Лиссабон" испепелил это, взорвал трубы "Северных потоков"

Владимир Мамонтов
Гендиректор радиостанции "Говорит Москва"
Только "большое испытание" в виде российской спецоперации на Украине привело к запуску программ интеграции и более тесному военному сотрудничеству двух стран, указал Мамонтов.

"Не было бы счастья, да несчастье помогло. Наши соседи, страны и люди, прекрасно видят эти угрозы. Именно они приведут их к тесному сотрудничеству, в том числе военному, с Россией", - подытожил он.

Алексей Кочетков интервью
18 октября, 15:04
Алексей Кочетков: Белоруссия уже наносит Украине серьезный ущерб, и даже Польша с этим ничего не сделает
 
НовостиСпецоперацияВладимир МамонтовБелоруссияинтеграцияСеверный поток
 
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