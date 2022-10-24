https://ukraina.ru/20221024/1040092444.html
СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимом
СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимом - 24.10.2022 Украина.ру
СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимом
ООН приостановила свою миссию по предотвращению пыток в Австралии после того, как её инспекторам не разрешили посетить несколько мест заключения в стране. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 24 октября на англоязычной версии сайта катарского канала "Аль-Джазира"
2022-10-24T19:37
2022-10-24T19:37
2022-10-24T19:38
новости
австралия
оон
пытки
аль-джазира
киевский режим
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Днём ранее подкомитет ООН по предупреждению пыток (ППП) опубликовал заявление, в котором обвинил австралийские власти в создании препятствий своей миссии и объявил о приостановке визита в страну.Далее телеканал сообщает, что до этого только три страны мира вынудили инспекторов ППП прервать или перенести свои инспекции мест содержания заключённых.Такими странами, по информации канала, являются Руанда, Азербайджан и Украина.Ранее издание Украина.ру опубликовало репортаж из Лутугино (ЛНР) о пыточном центре, организованном украинскими националистами в подвале местной Детско-юношеской спортивной школы.
https://ukraina.ru/20220730/1037038737.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, австралия, оон, пытки, аль-джазира, киевский режим
Новости, Австралия, ООН, пытки, Аль-Джазира, киевский режим
СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимом
19:37 24.10.2022 (обновлено: 19:38 24.10.2022)
ООН приостановила свою миссию по предотвращению пыток в Австралии после того, как её инспекторам не разрешили посетить несколько мест заключения в стране. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 24 октября на англоязычной версии сайта катарского канала "Аль-Джазира"