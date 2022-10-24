https://ukraina.ru/20221024/1040092444.html

СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимом

СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимом - 24.10.2022 Украина.ру

СМИ рассказало, как Австралия разгневала ООН и оказалась в незавидном соседстве с киевским режимом

ООН приостановила свою миссию по предотвращению пыток в Австралии после того, как её инспекторам не разрешили посетить несколько мест заключения в стране. Об этом рассказывается в статье, опубликованной 24 октября на англоязычной версии сайта катарского канала "Аль-Джазира"

2022-10-24T19:37

2022-10-24T19:37

2022-10-24T19:38

новости

австралия

оон

пытки

аль-джазира

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102733/41/1027334117_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_fa8ba7a6965e5ce04ad8366fa26c0bd0.jpg.webp

Днём ранее подкомитет ООН по предупреждению пыток (ППП) опубликовал заявление, в котором обвинил австралийские власти в создании препятствий своей миссии и объявил о приостановке визита в страну.Далее телеканал сообщает, что до этого только три страны мира вынудили инспекторов ППП прервать или перенести свои инспекции мест содержания заключённых.Такими странами, по информации канала, являются Руанда, Азербайджан и Украина.Ранее издание Украина.ру опубликовало репортаж из Лутугино (ЛНР) о пыточном центре, организованном украинскими националистами в подвале местной Детско-юношеской спортивной школы.

https://ukraina.ru/20220730/1037038737.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австралия, оон, пытки, аль-джазира, киевский режим