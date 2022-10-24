https://ukraina.ru/20221024/1040092191.html

Предупреждение о "грязной бомбе". Итоги 24 октября на Украине

Предупреждение о "грязной бомбе". Итоги 24 октября на Украине - 24.10.2022 Украина.ру

Предупреждение о "грязной бомбе". Итоги 24 октября на Украине

В МИД призвали Киев прекратить провокации по подготовке "грязной бомбы". Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США Марком Милли по телефону возможное применение "грязной бомбы" Украиной

2022-10-24T19:01

2022-10-24T19:01

2022-10-24T19:01

хроники

эксклюзив

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О требовании РФ к Украине и его западным спонсорам прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе, а также прекратить игнорировать предупреждения РФ, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова."Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан. Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет.. Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для "грязной бомбы"... Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет. Опасно доводить дело до эскалации. Западу не следует измерять ширину красной линии, - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ", - заявила Захарова.Она добавила также, что Россия требует от киевского режима "прекратить провокационные действия", а от контролирующих западных спонсоров – "проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных".Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о разговоре начальника российского Генштаба с его американским коллегой. В разговоре Герасимов обсудил с коллегой из США Милли по телефону возможное применение "грязной бомбы" Украиной."Начальник генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил Соединённых Штатов Америки генералом Марком Милли. В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - рассказали в ведомстве.В тот же день начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал иностранным военным атташе на брифинге о деталях плана Украины по "грязной бомбе"."Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве", — заявил Кириллов.Он также напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении восстановить ядерный статус его страны, а также призывы Зеленского к НАТО нанести удары по территории России.Кроме того, Кириллов указал и на неоднократные удары Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС и попытки захвата станции.При этом Кириллов заявил, что у Минобороны РФ есть информация о том, что власти Украины находятся в контакте с западными партнёрами по поводу производства ядерного оружия."Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал", — заявил Кириллов.Он напомнил, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания "грязной бомбы" — это три действующие атомные электростанции: Южноукраинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до полутора тыс. тонн обогащенного до 1,5 % оксида урана.Кроме того, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов, хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тысяч штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией, — это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда."На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тыс. куб. м радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы"", — также сообщил Кириллов.Кроме того, он указал, что Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тыс. тонн в год.Также необходимо подчеркнуть, что на Украине имеется научная база — это Харьковский физико-технический институт, учёные которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки "Ураган", а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности."Хочу напомнить, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни", — подчеркнул Кириллов.В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС."По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия", — указал Кириллов.Он заявил, что подобные технологии информационной войны в отношении РФ уже использовались Западом в Сирии."В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста", — подытожил Кириллов.Он сообщил, что Минобороны России организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

https://ukraina.ru/20221024/1040084903.html

https://ukraina.ru/20221024/1040071005.html

https://ukraina.ru/20221024/1040064944.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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