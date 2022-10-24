Эксперт из США рассказал, как киевский режим запугивает своих критиков из США на деньги правительства США - 24.10.2022 Украина.ру
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Эксперт из США рассказал, как киевский режим запугивает своих критиков из США на деньги правительства США
Эксперт из США рассказал, как киевский режим запугивает своих критиков из США на деньги правительства США - 24.10.2022 Украина.ру
Эксперт из США рассказал, как киевский режим запугивает своих критиков из США на деньги правительства США
Не ограничиваясь репрессиями в отношении украинской оппозиции, режим президента Владимира Зеленского пытается запугивать своих критиков за рубежом, в том числе и на территории США. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
2022-10-24T18:30
2022-10-24T18:30
новости
сша
сми
киевский режим
снбо
террор
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Киевский режим абсолютно нетерпим к критике, не важно, раздаётся ли она на Украине или за рубежом, указывает автор.По мнению Карпентера, готовность режима к преследованиям своих критиков и попыткам их запугать стала совершенно очевидной этим летом, когда Центр противодействия дезинформации (ЦПД), являющийся подразделением Совет национальной безопасности и обороны Украины, опубликовал "чёрный список" критиков киевского режима.Автор отмечает, что в список ЦПД (организации, которая, к тому же, частично финансируется на средства американских налогоплательщиков) попали многие видные американцы, включая профессора Чикагского университета Джона Миршеймера, ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, бывшую когрессвумен Тулси Габбард и старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бэндоу.Он добавил, что новый список содержит имена критиков режима, которые названы "террористами дезинформации" и "военными преступниками".Такое поведение определённо не соответствует идеалам либеральной демократии, замечает Карпентер. Тем не менее, официальный Вашингтон и основные американские СМИ упорно повторяют ложь о том, что киевский режим "демократичен", возмущается автор.
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новости, сша, сми, киевский режим, снбо, террор
Новости, США, СМИ, киевский режим, СНБО, террор

Эксперт из США рассказал, как киевский режим запугивает своих критиков из США на деньги правительства США

18:30 24.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗаседание СНБО Украины
Заседание СНБО Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Не ограничиваясь репрессиями в отношении украинской оппозиции, режим президента Владимира Зеленского пытается запугивать своих критиков за рубежом, в том числе и на территории США. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
Киевский режим абсолютно нетерпим к критике, не важно, раздаётся ли она на Украине или за рубежом, указывает автор.
По мнению Карпентера, готовность режима к преследованиям своих критиков и попыткам их запугать стала совершенно очевидной этим летом, когда Центр противодействия дезинформации (ЦПД), являющийся подразделением Совет национальной безопасности и обороны Украины, опубликовал "чёрный список" критиков киевского режима.
Автор отмечает, что в список ЦПД (организации, которая, к тому же, частично финансируется на средства американских налогоплательщиков) попали многие видные американцы, включая профессора Чикагского университета Джона Миршеймера, ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, бывшую когрессвумен Тулси Габбард и старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бэндоу.

Зловещий, угрожающий характер "чёрного списка" стал ещё более очевидным в конце сентября, когда в начале октября ЦПД выпустил пересмотренный список (включая адреса) 35 главных "мишеней"

Тед Карпентер
Американский публицист
Он добавил, что новый список содержит имена критиков режима, которые названы "террористами дезинформации" и "военными преступниками".
Такое поведение определённо не соответствует идеалам либеральной демократии, замечает Карпентер. Тем не менее, официальный Вашингтон и основные американские СМИ упорно повторяют ложь о том, что киевский режим "демократичен", возмущается автор.
Миротворец - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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