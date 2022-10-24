"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео - 24.10.2022 Украина.ру
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"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео
"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео - 24.10.2022 Украина.ру
"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео
Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал о жизни в новых регионах России, о фейках украинской пропаганды, о "самомобилизации" россиян и о настроениях жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей:
2022-10-24T17:48
2022-10-24T17:48
александр малькевич
спецоперация
херсон
видео
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01:11 - Журналисты, работающие в освобождённых регионах, должны иметь равные права; 05:18 - Что движет россиянами, по собственному желанию приезжающими работать на освобождённые территории;11:20 - Есть ли предел украинскому цинизму?14:22 - Новое поколение журналистов в освобождённых регионах: кто работает в информационной сфере?16:47 - Как настроены жители новых регионов России. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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александр малькевич, спецоперация, херсон, видео, видео
Александр Малькевич, Спецоперация, Херсон, Видео

"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео

17:48 24.10.2022
 
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Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал о жизни в новых регионах России, о фейках украинской пропаганды, о "самомобилизации" россиян и о настроениях жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей:
01:11 - Журналисты, работающие в освобождённых регионах, должны иметь равные права;
05:18 - Что движет россиянами, по собственному желанию приезжающими работать на освобождённые территории;
11:20 - Есть ли предел украинскому цинизму?
14:22 - Новое поколение журналистов в освобождённых регионах: кто работает в информационной сфере?
16:47 - Как настроены жители новых регионов России.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
Александр МалькевичСпецоперацияХерсонВидео
 
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Заголовок открываемого материала
18:10Зеленский сменил генерала, отвечающего за оборону Киева
17:48"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео
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