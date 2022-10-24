https://ukraina.ru/20221024/1040090207.html

"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео

"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео - 24.10.2022 Украина.ру

"Херсон - это лакмусовая бумажка": Малькевич рассказал правду о происходящем. Видео

Член Общественной палаты Российской Федерации, заведующий кафедрой Херсонского университета Александр Малькевич в интервью Украина.ру рассказал о жизни в новых регионах России, о фейках украинской пропаганды, о "самомобилизации" россиян и о настроениях жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей:

2022-10-24T17:48

2022-10-24T17:48

2022-10-24T17:48

александр малькевич

спецоперация

херсон

видео

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01:11 - Журналисты, работающие в освобождённых регионах, должны иметь равные права; 05:18 - Что движет россиянами, по собственному желанию приезжающими работать на освобождённые территории;11:20 - Есть ли предел украинскому цинизму?14:22 - Новое поколение журналистов в освобождённых регионах: кто работает в информационной сфере?16:47 - Как настроены жители новых регионов России. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

александр малькевич, спецоперация, херсон, видео, видео