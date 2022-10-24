Глава "Нафтогаза": Эта зима будет худшей в истории Украины - 24.10.2022 Украина.ру
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Глава "Нафтогаза": Эта зима будет худшей в истории Украины
Глава "Нафтогаза": Эта зима будет худшей в истории Украины - 24.10.2022 Украина.ру
Глава "Нафтогаза": Эта зима будет худшей в истории Украины
Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что зима 2022-2023 будет "худшей в истории Украины", передает Handelsblatt 24 октября
2022-10-24T17:48
2022-10-24T17:48
новости
отопление
зима
нафтогаз
витренко
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По словам Витренко, это связано с нарушением критической инфраструктуры и перебоях в электро- и теплоснабжении из-за российских ракетных ударов.Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи своих партнеров, так как около 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены.Еще одной важной проблемой он считает уничтожение всех нефтеперерабатывающих заводов в стране.Депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру объяснил, что в предстоящий период зимних холодов энергетика Украины будет работать очень плохо, города перейдут на энергетическое самообеспечение.
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новости, отопление, зима, нафтогаз, витренко
Новости, отопление, зима, Нафтогаз, Витренко

Глава "Нафтогаза": Эта зима будет худшей в истории Украины

17:48 24.10.2022
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Мария Девахина
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Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что зима 2022-2023 будет "худшей в истории Украины", передает Handelsblatt 24 октября
По словам Витренко, это связано с нарушением критической инфраструктуры и перебоях в электро- и теплоснабжении из-за российских ракетных ударов.
Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением. Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи своих партнеров, так как около 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены.
Еще одной важной проблемой он считает уничтожение всех нефтеперерабатывающих заводов в стране.
Депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру объяснил, что в предстоящий период зимних холодов энергетика Украины будет работать очень плохо, города перейдут на энергетическое самообеспечение.
Брифинг начальника войск РХБЗ И. Кириллова
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Детали украинского плана, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 24 октябряНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о деталях плана Украины по "грязной бомбе". Украина нанесла удар по Каховской ГЭС
 
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