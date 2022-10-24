https://ukraina.ru/20221024/1040090089.html

Глава "Нафтогаза": Эта зима будет худшей в истории Украины

Глава "Нафтогаза": Эта зима будет худшей в истории Украины - 24.10.2022 Украина.ру

Глава "Нафтогаза": Эта зима будет худшей в истории Украины

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что зима 2022-2023 будет "худшей в истории Украины", передает Handelsblatt 24 октября

2022-10-24T17:48

2022-10-24T17:48

2022-10-24T17:48

новости

отопление

зима

нафтогаз

витренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103245/88/1032458861_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9603605f40794e776c1bf4cc78f2bef6.jpg.webp

По словам Витренко, это связано с нарушением критической инфраструктуры и перебоях в электро- и теплоснабжении из-за российских ракетных ударов.Он подчеркнул, что Украина нуждается в помощи своих партнеров, так как около 40% объектов электроэнергетики на Украине разрушены.Еще одной важной проблемой он считает уничтожение всех нефтеперерабатывающих заводов в стране.Депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью Украина.ру объяснил, что в предстоящий период зимних холодов энергетика Украины будет работать очень плохо, города перейдут на энергетическое самообеспечение.

https://ukraina.ru/20221024/1040084903.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, отопление, зима, нафтогаз, витренко