Зеленский сменил генерала, отвечающего за оборону Киева - 24.10.2022 Украина.ру
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Зеленский сменил генерала, отвечающего за оборону Киева
Зеленский сменил генерала, отвечающего за оборону Киева - 24.10.2022 Украина.ру
Зеленский сменил генерала, отвечающего за оборону Киева
В столице Украины сменился глава военной администрации. Указом Владимира Зеленского им стал бывший командующий сухопутными силами, генерал-полковник Сергей Попко
2022-10-24T18:10
2022-10-24T18:10
новости
киев
владимир зеленский
оборона
генерал
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Попко сменил на этой должности другого генерала - Николая Жирнова. Соответствующие указы от 21 октября были обнародованы в понедельник, 24 октября. По словам Зеленского, данное кадровое решение "будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы".61-летний Попко возглавлял сухопутные войска Украины в 2016-2019 гг. Был уволен в запас в 2020 году.Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".
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новости, киев, владимир зеленский, оборона, генерал
Новости, Киев, Владимир Зеленский, Оборона, генерал

Зеленский сменил генерала, отвечающего за оборону Киева

18:10 24.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / spoilt.exile
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© commons.wikimedia.org / spoilt.exile
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В столице Украины сменился глава военной администрации. Указом Владимира Зеленского им стал бывший командующий сухопутными силами, генерал-полковник Сергей Попко
Попко сменил на этой должности другого генерала - Николая Жирнова. Соответствующие указы от 21 октября были обнародованы в понедельник, 24 октября.
По словам Зеленского, данное кадровое решение "будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы".
61-летний Попко возглавлял сухопутные войска Украины в 2016-2019 гг. Был уволен в запас в 2020 году.
Только из-за массированной поддержки Западом деньгами, оружием и натовскими военнослужащими под видом наемников Украина еще держится и не сдается, сказал ранее военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру.
По его мнению, завершение СВО возможно не ранее будущего года, "хотя возможно, что в августе 2023 года мы с вами можем обсудить продвижение линии фронта западнее Киева".
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Вчера, 18:15
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18:10Зеленский сменил генерала, отвечающего за оборону Киева
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