Месть Зеленского или удар по Залужному. Что стоит за арестом экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева - 24.10.2022 Украина.ру
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Месть Зеленского или удар по Залужному. Что стоит за арестом экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева
Месть Зеленского или удар по Залужному. Что стоит за арестом экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева - 24.10.2022 Украина.ру
Месть Зеленского или удар по Залужному. Что стоит за арестом экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева
В конце прошлой недели на Украине задержали экс-главу предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в «коллаборационизме» и «пособничестве... Украина.ру, 24.10.2022
2022-10-24T17:18
2022-10-24T18:06
эксклюзив
богуслаев
мотор сич
владимир зеленский
валерий залужный
украина
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В конце прошлой недели на Украине задержали экс-главу предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в «коллаборационизме» и «пособничестве государству-агрессору», при этом есть целый ряд версий, кому и зачем на самом деле был нужен арест запорожского бизнесмена.Задержание БогуслаеваБогуслаев был задержан в Запорожье сотрудниками СБУ и доставлен в Киев для следственных действий. Вместе с ним был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич».Кроме госизмены, экс-директор завода проходит подозреваемым по делу о поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.Вот как фабулу этого дела в отношении Богуслаева обрисовали в СБУ:В доказательство «коллаборационизма» Богуслаева СБУ опубликовала нарезку из телефонных разговоров бизнесмена. В них, в частности, экс-директор «Мотор Сич» якобы говорит, что «не заодно» с властями Украины и не имеет ничего против того, что российские ракеты атакуют здания предприятия.Кто такой БогуслаевВячеславу Богуслаеву 83 года. На «Мотор Сич» (тогда Запорожский моторостроительный завод) работал с 1966 года сначала как инженер-конструктор, а затем начальник отдела.Возглавил «Мотор Сич» в 1991 году.Руководство предприятием совмещал с политикой, являлся депутатом Верховной Рады четырех созывов. Был доверенным лицом Виктора Януковича, входил в Партию регионов.С 2013 года формально перестал руководить предприятием «Мотор Сич», оставшись его почетным президентом.По данным местного издания журнала Forbes, на 2018 год входил в список тридцати богатейших людей Украины.В 2000 году Богуслаеву было присвоено звание Героя Украины.Судьба «Мотор Сич»До развала СССР «Мотор Сич» занимался производством авиадвигателей для советских самолетов и вертолетов. После провозглашения Украиной независимости в 1991 году, основные потребители продукции запорожского завода оказались в РФ.Например, в 2011 году «Мотор Сич» и «Вертолеты России» заключили соглашение на ежегодную поставку в РФ до 270 двигателей для Ка-31, Ка-32, Ми-17, Ми-28 и др.Сотрудничество с Россией продолжалось до 2014 года, когда в Киеве произошел госпереворот и новые власти взяли курс на сворачивание всех связей с Москвой.В этих условиях руководство завода решило продать контрольный пакет акций предприятия китайской компании. Сделка была закрыта в 2019 году, официальным владельцем завода стали компании из КНР.Тогда же власти Украины начали предпринимать шаги, чтобы заблокировать продажу «Мотор Сич». В конечном итоге сделка была сорвана, а «Мотор Сич» попал под национализацию.Эксперты издания Украина.ру тогда отмечали, что такое решение было принято во многом по указке США, которые заинтересованы в том, чтобы данные технологии не попали в руки Китая.Кому выгодноЗадержание Богуслаева породило несколько версий, почему киевский режим пошел на такой шаг:1) Месть за сотрудничество с РФ.Богуслаев являет собой пример успешного топ-менеджера эпохи российско-украинского сотрудничества, он по существу является символом когда-то успешного предприятия, сохранившего производство и прибыльность даже в непростые с точки зрения экономики времена.На фоне нынешнего непростого положения завода, режим Владимира Зеленского решил воспользоваться моментом и расправиться с неугодным бизнесменом, пытавшимся налаживать отношения с Россией.2) Зачистка политического поля.Несмотря на преклонный возраст и на то, что Богуслаев ушел из публичной политики, для постмайданной украинской власти он остается ее идейным противником как бывший соратник Януковича и «регионал».Военное положение и «российская угроза» позволяют киевскому режиму практически беспрепятственно бороться со своими оппонентами, именно так некоторое время назад были ликвидированы с десяток «пророссийских партий», в том числе парламентская «Оппозиционная платформа — За жизнь».Таким образом, арест Богуслаева можно встроить в линию Зеленского на зачистку политического поля от нелояльных политиков и бизнесменов.3) Активы Богуслаева.Одной из причин атаки на бывшего руководителя «Мотор Сичи» называют также его активы, а именно желание властей и приближенных к ним бизнесменов забрать их у него.По данным украинского Forbes, на 2018 год Богуслаев владел состоянием, которое оценивалось в 327 млн долларов.Таким образом, обвинения в госизмене в адрес Богуслаева нужны для того, чтобы буквально заставить его отдать все свои активы.«Мотор Сич», несмотря на все перипетии последних лет, по-прежнему представляет из себя ценный актив, который позволит его владельцу заработать немалые деньги.4) Американский след.Еще одна версия заключается в том, что в устранении из бизнеса Богуслаева были заинтересованы Соединенные Штаты.Вашингтону не нужны такие конкуренты, как «Мотор Сич». Ликвидация запорожского завода играет на руку США, которые таким образом бьют по украинской оборонной промышленности и еще больше «завязывают» эту страну и ее вооруженные силы на Пентагон, возводя эту зависимость в абсолют.5) Удар по Залужному.Самую, пожалуй, экзотическую версию выдвинул председатель движения «Мы вместе с Россией», член администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его данным, Богуслаев очень близок к главкому ВСУ Валерию Залужному, с которым они якобы вместе «пилили» деньги на оборонных заказах.С учетом того что часть западных элит, утверждает Рогов, делает ставку на Залужного, арест Богуслаева может ослабить его позиции.Самым невероятным представляется мотив госизмены, поскольку никаких связей, реальных действий Богуслаев в отношении России не проявлял. Но именно за госизмену Богуслаева арестовали и поместили а камеру.
https://ukraina.ru/20211231/1032999866.html
https://ukraina.ru/20211026/1032531001.html
https://ukraina.ru/20210731/1031971493.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, богуслаев, мотор сич, владимир зеленский, валерий залужный, украина
Эксклюзив, Богуслаев, мотор сич, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Украина

Месть Зеленского или удар по Залужному. Что стоит за арестом экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева

17:18 24.10.2022 (обновлено: 18:06 24.10.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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В конце прошлой недели на Украине задержали экс-главу предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в «коллаборационизме» и «пособничестве государству-агрессору», при этом есть целый ряд версий, кому и зачем на самом деле был нужен арест запорожского бизнесмена.
Задержание Богуслаева
Богуслаев был задержан в Запорожье сотрудниками СБУ и доставлен в Киев для следственных действий. Вместе с ним был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич».
Кроме госизмены, экс-директор завода проходит подозреваемым по делу о поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
Вот как фабулу этого дела в отношении Богуслаева обрисовали в СБУ:

«Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для России. Подозреваемые наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию»

В доказательство «коллаборационизма» Богуслаева СБУ опубликовала нарезку из телефонных разговоров бизнесмена. В них, в частности, экс-директор «Мотор Сич» якобы говорит, что «не заодно» с властями Украины и не имеет ничего против того, что российские ракеты атакуют здания предприятия.
Кто такой Богуслаев
Вячеславу Богуслаеву 83 года. На «Мотор Сич» (тогда Запорожский моторостроительный завод) работал с 1966 года сначала как инженер-конструктор, а затем начальник отдела.
Возглавил «Мотор Сич» в 1991 году.
Руководство предприятием совмещал с политикой, являлся депутатом Верховной Рады четырех созывов. Был доверенным лицом Виктора Януковича, входил в Партию регионов.
С 2013 года формально перестал руководить предприятием «Мотор Сич», оставшись его почетным президентом.
По данным местного издания журнала Forbes, на 2018 год входил в список тридцати богатейших людей Украины.
В 2000 году Богуслаеву было присвоено звание Героя Украины.
Судьба «Мотор Сич»
До развала СССР «Мотор Сич» занимался производством авиадвигателей для советских самолетов и вертолетов. После провозглашения Украиной независимости в 1991 году, основные потребители продукции запорожского завода оказались в РФ.
Например, в 2011 году «Мотор Сич» и «Вертолеты России» заключили соглашение на ежегодную поставку в РФ до 270 двигателей для Ка-31, Ка-32, Ми-17, Ми-28 и др.
Сотрудничество с Россией продолжалось до 2014 года, когда в Киеве произошел госпереворот и новые власти взяли курс на сворачивание всех связей с Москвой.
В этих условиях руководство завода решило продать контрольный пакет акций предприятия китайской компании. Сделка была закрыта в 2019 году, официальным владельцем завода стали компании из КНР.
Тогда же власти Украины начали предпринимать шаги, чтобы заблокировать продажу «Мотор Сич». В конечном итоге сделка была сорвана, а «Мотор Сич» попал под национализацию.
Skyrizon Мотор Сич Китай Украина
31 декабря 2021, 08:00
Олег Царев объяснил, как Китай накажет Украину, если она не вернет деньги за «Мотор Сич»У китайцев есть все шансы выиграть суд по поводу национализации Украиной «Мотор Сичи». Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру
Эксперты издания Украина.ру тогда отмечали, что такое решение было принято во многом по указке США, которые заинтересованы в том, чтобы данные технологии не попали в руки Китая.
Кому выгодно
Задержание Богуслаева породило несколько версий, почему киевский режим пошел на такой шаг:
1) Месть за сотрудничество с РФ.
Богуслаев являет собой пример успешного топ-менеджера эпохи российско-украинского сотрудничества, он по существу является символом когда-то успешного предприятия, сохранившего производство и прибыльность даже в непростые с точки зрения экономики времена.
На фоне нынешнего непростого положения завода, режим Владимира Зеленского решил воспользоваться моментом и расправиться с неугодным бизнесменом, пытавшимся налаживать отношения с Россией.
2) Зачистка политического поля.
Несмотря на преклонный возраст и на то, что Богуслаев ушел из публичной политики, для постмайданной украинской власти он остается ее идейным противником как бывший соратник Януковича и «регионал».
Военное положение и «российская угроза» позволяют киевскому режиму практически беспрепятственно бороться со своими оппонентами, именно так некоторое время назад были ликвидированы с десяток «пророссийских партий», в том числе парламентская «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Таким образом, арест Богуслаева можно встроить в линию Зеленского на зачистку политического поля от нелояльных политиков и бизнесменов.
3) Активы Богуслаева.
Одной из причин атаки на бывшего руководителя «Мотор Сичи» называют также его активы, а именно желание властей и приближенных к ним бизнесменов забрать их у него.
По данным украинского Forbes, на 2018 год Богуслаев владел состоянием, которое оценивалось в 327 млн долларов.
Мотор Сич
26 октября 2021, 08:00
«Не только Мотор-Сич». Эксперт объяснил, какие активы украинской экономики точно добьет ЗападУкраина идеально подходит для Запада в плане контроля за продуктовым рынком. Украина также интересна в качестве источника сырья. Еще есть ряд активов, которые нужно уничтожить, чтобы раз и навсегда похоронить любую конкуренцию. Об этом рассказал общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский в интервью изданию Украина.ру
Таким образом, обвинения в госизмене в адрес Богуслаева нужны для того, чтобы буквально заставить его отдать все свои активы.
«Мотор Сич», несмотря на все перипетии последних лет, по-прежнему представляет из себя ценный актив, который позволит его владельцу заработать немалые деньги.
4) Американский след.
Еще одна версия заключается в том, что в устранении из бизнеса Богуслаева были заинтересованы Соединенные Штаты.
Вашингтону не нужны такие конкуренты, как «Мотор Сич». Ликвидация запорожского завода играет на руку США, которые таким образом бьют по украинской оборонной промышленности и еще больше «завязывают» эту страну и ее вооруженные силы на Пентагон, возводя эту зависимость в абсолют.
5) Удар по Залужному.
Самую, пожалуй, экзотическую версию выдвинул председатель движения «Мы вместе с Россией», член администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его данным, Богуслаев очень близок к главкому ВСУ Валерию Залужному, с которым они якобы вместе «пилили» деньги на оборонных заказах.
С учетом того что часть западных элит, утверждает Рогов, делает ставку на Залужного, арест Богуслаева может ослабить его позиции.
Самым невероятным представляется мотив госизмены, поскольку никаких связей, реальных действий Богуслаев в отношении России не проявлял. Но именно за госизмену Богуслаева арестовали и поместили а камеру.
Константин Симонов - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля 2021, 15:30
«Не забудьте про Мотор Сич». Симонов о том, каких компенсаций Россия могла бы потребовать с УкраиныЗа пределами 2024 года у России нет никаких юридических обязательств по транзиту газа через Украину. Поэтому непонятно, на основании чего Москва должна платить Киеву компенсацию. Об этом рассказал гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру
 
ЭксклюзивБогуслаевмотор сичВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйУкраина
 
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