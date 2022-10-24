https://ukraina.ru/20221024/1040085506.html

Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании - 24.10.2022 Украина.ру

Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера, он официально объявлен новым лидером консервативной партии страны. Об этом 24 октября заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

2022-10-24T16:17

2022-10-24T16:17

2022-10-24T16:17

новости

великобритания

борис джонсон

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036927009_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_3955fb1fe667e3301cf4505e13e81dd8.jpg.webp

Бывший глава Казначейства Сунак остался единственным кандидатом после того, как его конкурент Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки депутатов для участия в выборах.Он изначально был однозначным лидером гонки. Еще на прошлой неделе издание The Daily Telegraph оценивало шансы Сунака на победу в 62% (для сравнения, у Мордонт, занимавшей второе место, — 33,3%).Главное, чего британцы ждут от нового премьер-министра, — срочного спасения национальной экономики и решения финансовых проблем. И в этом плане очень выигрышно смотрится именно Сунак, как экономист и политик достаточно дистанцированный от украинского вопроса.Впрочем, эксперты отмечают, что Сунака критикуют за отсутствие харизмы, которая всегда была важным качеством для статусных британских политиков.К его победе привел отказ экс-премьер-министра Бориса Джонсона выдвигать свою кандидатуру.

https://ukraina.ru/20221021/1040010203.html

https://ukraina.ru/20221024/1040078867.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, борис джонсон, премьер-министр