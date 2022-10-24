https://ukraina.ru/20221024/1040085506.html
Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании
Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании - 24.10.2022 Украина.ру
Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании
Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера, он официально объявлен новым лидером консервативной партии страны. Об этом 24 октября заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
2022-10-24T16:17
2022-10-24T16:17
2022-10-24T16:17
новости
великобритания
борис джонсон
премьер-министр
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Бывший глава Казначейства Сунак остался единственным кандидатом после того, как его конкурент Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки депутатов для участия в выборах.Он изначально был однозначным лидером гонки. Еще на прошлой неделе издание The Daily Telegraph оценивало шансы Сунака на победу в 62% (для сравнения, у Мордонт, занимавшей второе место, — 33,3%).Главное, чего британцы ждут от нового премьер-министра, — срочного спасения национальной экономики и решения финансовых проблем. И в этом плане очень выигрышно смотрится именно Сунак, как экономист и политик достаточно дистанцированный от украинского вопроса.Впрочем, эксперты отмечают, что Сунака критикуют за отсутствие харизмы, которая всегда была важным качеством для статусных британских политиков.К его победе привел отказ экс-премьер-министра Бориса Джонсона выдвигать свою кандидатуру.
https://ukraina.ru/20221021/1040010203.html
https://ukraina.ru/20221024/1040078867.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, великобритания, борис джонсон, премьер-министр
Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании
Риши Сунак победил в борьбе за пост британского премьера, он официально объявлен новым лидером консервативной партии страны. Об этом 24 октября заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Бывший глава Казначейства Сунак остался единственным кандидатом после того, как его конкурент Пенни Мордонт не набрала достаточной поддержки депутатов для участия в выборах.
Он изначально был однозначным лидером гонки. Еще на прошлой неделе издание The Daily Telegraph оценивало шансы Сунака на победу в 62% (для сравнения, у Мордонт, занимавшей второе место, — 33,3%).
Главное, чего британцы ждут от нового премьер-министра, — срочного спасения национальной экономики и решения финансовых проблем. И в этом плане очень выигрышно смотрится именно Сунак, как экономист и политик достаточно дистанцированный от украинского вопроса.
Впрочем, эксперты отмечают, что Сунака критикуют за отсутствие харизмы, которая всегда была важным качеством для статусных британских политиков.
К его победе привел отказ экс-премьер-министра Бориса Джонсона выдвигать свою кандидатуру.