Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине - 24.10.2022 Украина.ру
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Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине
Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине - 24.10.2022 Украина.ру
Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине
После начала российской спецоперации на Украине ситуация с политическими свободами и правами человека в этой стране ещё более ухудшилась. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
2022-10-24T16:20
2022-10-24T17:13
новости
спецоперация
права человека
гражданские свободы
киевский режим
сша
сми
джо байден
владимир зеленский
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Автор обвинил администрацию президента США Джо Байдена во лжи из-за её утверждений о том, что киевский режим является якобы демократическим.Он добавил, что, согласно многочисленным признакам, после начала военных действий ситуация с политическими свободами на Украине ухудшилась.Карпентер указал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил вне закона оппозиционные политические партии, закрыл почти все оппозиционные СМИ, бросил в тюрьму многих из своих критиков и даже некоторых чиновников своей администрации, обвинив их в том, что они были "сочувствовавшими России предателями".Он добавил, что режим Зеленского абсолютно нетерпим к критике, неважно, раздаётся ли она на Украине или за рубежом.
https://ukraina.ru/20220406/1033707359.html
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новости, спецоперация, права человека, гражданские свободы, киевский режим, сша, сми, джо байден, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, права человека, гражданские свободы, киевский режим, США, СМИ, Джо Байден, Владимир Зеленский

Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине

16:20 24.10.2022 (обновлено: 17:13 24.10.2022)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Изюм
Зеленский Изюм
© Пресс-служба президента Украины
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После начала российской спецоперации на Украине ситуация с политическими свободами и правами человека в этой стране ещё более ухудшилась. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
Автор обвинил администрацию президента США Джо Байдена во лжи из-за её утверждений о том, что киевский режим является якобы демократическим.

Уже [судя] по одним только стандартам коррупции и политических свобод, Украина не была либеральной демократией даже до начала войны с Россией

Тед Карпентер
Американский публицист
Он добавил, что, согласно многочисленным признакам, после начала военных действий ситуация с политическими свободами на Украине ухудшилась.
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Карпентер указал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил вне закона оппозиционные политические партии, закрыл почти все оппозиционные СМИ, бросил в тюрьму многих из своих критиков и даже некоторых чиновников своей администрации, обвинив их в том, что они были "сочувствовавшими России предателями".

"Есть даже заслуживающие доверия сообщения о применении пыток в политических тюрьмах и о безнаказанно действующих по всей стране "эскадронах смерти", поддерживающих режим", - рассказал обозреватель.

Он добавил, что режим Зеленского абсолютно нетерпим к критике, неважно, раздаётся ли она на Украине или за рубежом.
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НовостиСпецоперацияправа человекагражданские свободыкиевский режимСШАСМИДжо БайденВладимир Зеленский
 
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