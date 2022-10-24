Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине
16:20 24.10.2022 (обновлено: 17:13 24.10.2022)
После начала российской спецоперации на Украине ситуация с политическими свободами и правами человека в этой стране ещё более ухудшилась. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
Автор обвинил администрацию президента США Джо Байдена во лжи из-за её утверждений о том, что киевский режим является якобы демократическим.
Уже [судя] по одним только стандартам коррупции и политических свобод, Украина не была либеральной демократией даже до начала войны с Россией
Он добавил, что, согласно многочисленным признакам, после начала военных действий ситуация с политическими свободами на Украине ухудшилась.
6 апреля, 17:11Пытки российских пленных на Украине официально подтверждены — Минобороны РФСиловики киевской власти применяют к российским военнопленным пытки сродни издевательствам фашистских карателей, а ООН старается этого не замечать, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев 6 апреля
Карпентер указал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил вне закона оппозиционные политические партии, закрыл почти все оппозиционные СМИ, бросил в тюрьму многих из своих критиков и даже некоторых чиновников своей администрации, обвинив их в том, что они были "сочувствовавшими России предателями".
"Есть даже заслуживающие доверия сообщения о применении пыток в политических тюрьмах и о безнаказанно действующих по всей стране "эскадронах смерти", поддерживающих режим", - рассказал обозреватель.
Он добавил, что режим Зеленского абсолютно нетерпим к критике, неважно, раздаётся ли она на Украине или за рубежом.