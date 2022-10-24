https://ukraina.ru/20221024/1040085316.html

Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине

Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине - 24.10.2022 Украина.ру

Пытки и "эскадроны смерти": The American Conservative рассказал о правах человека на Украине

После начала российской спецоперации на Украине ситуация с политическими свободами и правами человека в этой стране ещё более ухудшилась. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative

2022-10-24T16:20

2022-10-24T16:20

2022-10-24T17:13

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спецоперация

права человека

гражданские свободы

киевский режим

сша

сми

джо байден

владимир зеленский

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Автор обвинил администрацию президента США Джо Байдена во лжи из-за её утверждений о том, что киевский режим является якобы демократическим.Он добавил, что, согласно многочисленным признакам, после начала военных действий ситуация с политическими свободами на Украине ухудшилась.Карпентер указал, что президент Украины Владимир Зеленский объявил вне закона оппозиционные политические партии, закрыл почти все оппозиционные СМИ, бросил в тюрьму многих из своих критиков и даже некоторых чиновников своей администрации, обвинив их в том, что они были "сочувствовавшими России предателями".Он добавил, что режим Зеленского абсолютно нетерпим к критике, неважно, раздаётся ли она на Украине или за рубежом.

https://ukraina.ru/20220406/1033707359.html

https://ukraina.ru/20220921/1038923298.html

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новости, спецоперация, права человека, гражданские свободы, киевский режим, сша, сми, джо байден, владимир зеленский