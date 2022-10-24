https://ukraina.ru/20221024/1040084903.html

Детали украинского плана, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 24 октября

Детали украинского плана, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 24 октября - 24.10.2022 Украина.ру

Детали украинского плана, удар по Каховской ГЭС. Главное на Украине на 16:00 24 октября

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о деталях плана Украины по "грязной бомбе". Украина нанесла удар по Каховской ГЭС

2022-10-24T16:13

2022-10-24T16:13

2022-10-24T16:46

эксклюзив

хроники

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Детали плана Кириллов озвучил на брифинге.«Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы", или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — заявил Кириллов.Он также напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении восстановить ядерный статус его страны, а также призывы Зеленского к НАТО нанести удары по территории России.Кроме того, Кириллов указал и на неоднократные удары Вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС и попытки захвата станции.При этом Кириллов заявил, что у Минобороны РФ есть информация о том, что власти Украины находятся в контакте с западными партнёрами по поводу производства ядерного оружия.«Располагаем сведениями о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия. Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», — заявил Кириллов.Он напомнил, что на Украине находятся предприятия атомной промышленности, обладающие запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для создания «грязной бомбы» — это три действующие атомные электростанции: Южноукраинская, Хмельницкая и Ровенская с 9 бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива, в которых содержатся до полутора тыс. тонн обогащенного до 1,5 % оксида урана.Кроме того, на выведенной из эксплуатации Чернобыльской АЭС с хранилищами радиоактивных отходов, хранятся содержащие уран-238 отработавшие тепловыделяющие сборки в количестве 22 тысяч штук, а также продукты, связанные с эксплуатацией, — это уран-235 и плутоний-239, являющиеся основным компонентом ядерного заряда.«На недавно созданном предприятии по переработке радиоактивных отходов "Вектор", на Приднепровском химическом заводе, в пунктах захоронения радиоактивных отходов "Буряковка", "Подлесный", "Россоха" может разместиться более 50 тыс. куб. м радиоактивных отходов, которые также могут быть использованы в качестве компонентов для "грязной бомбы"», — также сообщил Кириллов.Кроме того, он указал, что Восточный горно-обогатительный комбинат осуществляет на двух шахтах из трех добычу урановой руды с мощностью до 1 тыс. тонн в год.Также необходимо подчеркнуть, что на Украине имеется научная база — это Харьковский физико-технический институт, учёные которого принимали участие в ядерной программе СССР, где по настоящее время функционируют различные экспериментальные установки, в том числе термоядерные установки «Ураган», а также институт ядерных исследований при национальной академии наук в Киеве, в котором на реакторе ВВР-М проводятся исследования с использованием радиоактивных материалов высокой активности.«Хочу напомнить, что "грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни», — подчеркнул Кириллов.В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС.«По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия», — указал Кириллов.Он заявил, что подобные технологии информационной войны в отношении РФ уже использовались Западом в Сирии.«В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста», — подытожил Кириллов.Он сообщил, что Минобороны России организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.Удар по Новой КаховкеУкраинские войска выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС, заявил РИА «Новости» представитель экстренных служб Херсонской области.«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки. Так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется», — сказал собеседник агентства около полудня.Как сообщил РИА «Новости» глава горадминистрации Владимир Леонтьев, критических разрушений нет. Станция продолжает работать.Также Леонтьев сообщил о предыдущих обстрелах станции.«Эта ночь была очень громкой и тревожной... В основном наносят удары по Каховской ГЭС. Усилились многократно удары... За ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара. Утром тоже был налёт», — рассказал Леонтьев.Он отметил, что продолжается сброс воды из Каховского водохранилища, и призвал серьёзно относиться к информации о грязной бомбе.«Все предположения стоит воспринимать с высокой степенью тревожности, предположения по Каховской ГЭС, по "грязной бомбе". Слишком много было фактов, подтверждающих нездоровые устремления киевского режима: продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, регулярные обстрелы Каховской ГЭС, подрыв Крымского моста, тьма терактов, люди мирные постоянно под ударом. Всё это заставляет быть начеку», — отметил Леонтьев.По словам главы города, украинские вооруженные формирования продолжают наносить ракетные удары по жилым массивам.«Кроме этого, мирные граждане под ударом, продолжают разрушать дома. В субботу три ракеты прилетели в город. Разрушены дома, автомобили уничтожены», — сообщил он.Видео ударов по Энергодару опубликовал и член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.«Боевики ВСУ выпустили 19 ракет из РСЗО HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, 3 ракеты попали в Каховскую ГЭС. Критических разрушений после удара у Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать. На видео — удары боевиков ВСУ по жилым кварталам», — отметил он.Обстановка в Энергодаре остаётся напряжённой.

https://ukraina.ru/20221024/1040071005.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники