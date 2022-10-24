Киев до сих пор не предоставил данные о "жертвах" в Буче – Лавров - 24.10.2022 Украина.ру
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Киев до сих пор не предоставил данные о "жертвах" в Буче – Лавров
Киев до сих пор не предоставил данные о "жертвах" в Буче – Лавров - 24.10.2022 Украина.ру
Киев до сих пор не предоставил данные о "жертвах" в Буче – Лавров
Более полугода прошло с начала расследования "пыток и убийств" людей в Буче Киевской области, но Киев до сих пор не предоставил никаких данных, заявил 24 октября в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров
2022-10-24T15:53
2022-10-24T15:53
новости
буча
сергей лавров
киев
провокация
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По словам Лаврова, не помогло даже то, что в прошлом месяце он лично обратился к генеральному секретарю НАТО Антониу Гутеррешу, чтобы он добился списка тех людей. Однако, никакой реакции так и не последовало.Украинская Нацгвардия и ВСУ вошли в Бучу, а также города Ирпень и Гостомель столичного региона 30 марта – 1 апреля. Первые видеозаписи полиции свидетельствовали о пустых улицах города, однако, уже через несколько дней появились "кадры", на которых "улицы Бучи усеяны телами погибших со связанными руками".По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, за инсценировкой в Буче стоит британская разведка. Спецслужбы Соединённого Королевства уже использовали подобные методы в информационных компаниях во время войн на Ближнем Востоке.Спустя несколько недель после заявлений Киева о "зверствах российских военных" в Буче, депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок с сомнением заметил, что "необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в украинской Буче", по крайней мере, до конца расследования.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков выразил мнение, что провокация в Буче – "работа мощнейшей пропагандистской машины, которая давно отработала подобные схемы еще на отправлении Скрипалей, Навального и других похожих фейках".
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новости, буча, сергей лавров, киев, провокация
Новости, Буча, Сергей Лавров, Киев, провокация

Киев до сих пор не предоставил данные о "жертвах" в Буче – Лавров

15:53 24.10.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
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Более полугода прошло с начала расследования "пыток и убийств" людей в Буче Киевской области, но Киев до сих пор не предоставил никаких данных, заявил 24 октября в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров
Известная провокация в Буче - это было в конце марта. Мы уже с тех пор многократно обращаемся ко всем, кто может помочь, с просьбой предоставить информацию об именах тех людей, которые пали жертвой, и их тела были продемонстрированы всему миру как свидетельство "злодеяний" российских военных.
По словам Лаврова, не помогло даже то, что в прошлом месяце он лично обратился к генеральному секретарю НАТО Антониу Гутеррешу, чтобы он добился списка тех людей. Однако, никакой реакции так и не последовало.
Украинская Нацгвардия и ВСУ вошли в Бучу, а также города Ирпень и Гостомель столичного региона 30 марта – 1 апреля. Первые видеозаписи полиции свидетельствовали о пустых улицах города, однако, уже через несколько дней появились "кадры", на которых "улицы Бучи усеяны телами погибших со связанными руками".
По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, за инсценировкой в Буче стоит британская разведка. Спецслужбы Соединённого Королевства уже использовали подобные методы в информационных компаниях во время войн на Ближнем Востоке.
Спустя несколько недель после заявлений Киева о "зверствах российских военных" в Буче, депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок с сомнением заметил, что "необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в украинской Буче", по крайней мере, до конца расследования.
В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков выразил мнение, что провокация в Буче – "работа мощнейшей пропагандистской машины, которая давно отработала подобные схемы еще на отправлении Скрипалей, Навального и других похожих фейках".
Российские войска в районе города Изюм - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 06:30
Один раз использовав вариант фальсификации в Буче, его будут использовать бесконечно – АкоповОбвинять Россию в массовых захоронениях и убийствах под Изюмом – это обычная практика киевского режима, сказал политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру
 
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