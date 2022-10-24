https://ukraina.ru/20221024/1040084045.html

Киев до сих пор не предоставил данные о "жертвах" в Буче – Лавров

Киев до сих пор не предоставил данные о "жертвах" в Буче – Лавров - 24.10.2022 Украина.ру

Киев до сих пор не предоставил данные о "жертвах" в Буче – Лавров

Более полугода прошло с начала расследования "пыток и убийств" людей в Буче Киевской области, но Киев до сих пор не предоставил никаких данных, заявил 24 октября в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров

2022-10-24T15:53

2022-10-24T15:53

2022-10-24T15:53

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По словам Лаврова, не помогло даже то, что в прошлом месяце он лично обратился к генеральному секретарю НАТО Антониу Гутеррешу, чтобы он добился списка тех людей. Однако, никакой реакции так и не последовало.Украинская Нацгвардия и ВСУ вошли в Бучу, а также города Ирпень и Гостомель столичного региона 30 марта – 1 апреля. Первые видеозаписи полиции свидетельствовали о пустых улицах города, однако, уже через несколько дней появились "кадры", на которых "улицы Бучи усеяны телами погибших со связанными руками".По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, за инсценировкой в Буче стоит британская разведка. Спецслужбы Соединённого Королевства уже использовали подобные методы в информационных компаниях во время войн на Ближнем Востоке.Спустя несколько недель после заявлений Киева о "зверствах российских военных" в Буче, депутат немецкого бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок с сомнением заметил, что "необходимо отказаться от скоропалительных выводов относительно провокации в украинской Буче", по крайней мере, до конца расследования.В интервью Украина.ру политолог Сергей Марков выразил мнение, что провокация в Буче – "работа мощнейшей пропагандистской машины, которая давно отработала подобные схемы еще на отправлении Скрипалей, Навального и других похожих фейках".

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новости, буча, сергей лавров, киев, провокация