У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает - 24.10.2022 Украина.ру
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У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает
У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает - 24.10.2022 Украина.ру
У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает
У России есть план "С" на случай, если после прибытия на Украину 300 тысяч человек по частичной мобилизации ей не удастся перейти в контрнаступление. Свои возможности она не переоценивает. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T15:31
2022-10-24T15:31
новости
россия
украина
мобилизация
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Если бы мы их переоценивали, мы бы людей сразу бросили в бой. А так они проходят переподготовку и боевую слаженность на местах, подчеркнул эксперт.Наша военная медицина возвращает в строй 97% раненых, чем не может похвастаться Украина. Но береженого бог бережет. Если боец проинструктирован, он и воевать будет лучше, добавил специалист.Таким образом, мы сумеем добиться минимальных потерь среди вновь прибывших, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, мобилизация
Новости, Россия, Украина, мобилизация

У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает

15:31 24.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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У России есть план "С" на случай, если после прибытия на Украину 300 тысяч человек по частичной мобилизации ей не удастся перейти в контрнаступление. Свои возможности она не переоценивает. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру
Если бы мы их переоценивали, мы бы людей сразу бросили в бой. А так они проходят переподготовку и боевую слаженность на местах, подчеркнул эксперт.
"Потому что на линии соприкосновения есть люди, которые не только введут их в курс дела, но и станут для них наставниками для прибывших военнослужащих. Да, они служили в армии и у них есть боевой опыт. Но линия соприкосновения — это все равно иное. Им нужно четко понимать обстановку", - указал Леонков.
Наша военная медицина возвращает в строй 97% раненых, чем не может похвастаться Украина. Но береженого бог бережет. Если боец проинструктирован, он и воевать будет лучше, добавил специалист.
Таким образом, мы сумеем добиться минимальных потерь среди вновь прибывших, заключил собеседник издания.
 
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