https://ukraina.ru/20221024/1040083294.html

У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает

У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает - 24.10.2022 Украина.ру

У нас есть план "С". Военный эксперт о том, что будет, если ставка России на мобилизацию не сработает

У России есть план "С" на случай, если после прибытия на Украину 300 тысяч человек по частичной мобилизации ей не удастся перейти в контрнаступление. Свои возможности она не переоценивает. Об этом рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-24T15:31

2022-10-24T15:31

2022-10-24T15:31

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Если бы мы их переоценивали, мы бы людей сразу бросили в бой. А так они проходят переподготовку и боевую слаженность на местах, подчеркнул эксперт.Наша военная медицина возвращает в строй 97% раненых, чем не может похвастаться Украина. Но береженого бог бережет. Если боец проинструктирован, он и воевать будет лучше, добавил специалист.Таким образом, мы сумеем добиться минимальных потерь среди вновь прибывших, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, мобилизация