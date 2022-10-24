https://ukraina.ru/20221024/1040083130.html

Американский публицист обвинил администрацию Байдена во лживой апологии киевского режима

Американский публицист обвинил администрацию Байдена во лживой апологии киевского режима - 24.10.2022 Украина.ру

Американский публицист обвинил администрацию Байдена во лживой апологии киевского режима

Американские лидеры накопили громадный опыт обмана общественного мнения, когда речь идёт об их внешнеполитических целях или характеристиках проамериканских режимов. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative

2022-10-24T15:42

2022-10-24T15:42

2022-10-24T15:42

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коррупция

киевский режим

цензура

freedom house

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Автор напоминает, что "автократы", такие, как никарагуанский диктатор Анастасио Сомоса и египетский лидер Хосни Мубарак, а также "отвратительные экстремисты", такие, как суннитские исламисты в Сирии, в глазах вашингтонских администраций были "почётными членами Свободного мира".Таким же образом нынешняя администрация президента США Джо Байдена лжёт, выдавая киевский режим за "демократический", пишет Карпентер.Многочисленные факты опровергают подобные утверждения, рассказывает он читателям. Сразу же после Майдана 2014 года в поведении киевского режима проявились "вызывающие беспокойство признаки", указал автор.Все эти тенденции сохранились и при нынешнем президенте страны Владимире Зеленском, добавляет автор.Он замечает, что в своём ежегодном отчете о политических свободах в мире за 2022 год финансируемая по преимуществу правительством США неправительственная организация Freedom House оценила Украину лишь как "частично свободную". По мнению Карпентера, такой оценкой организация проявила "слишком большую щедрость" к режиму Зеленского, и ситуация на Украине ещё сильнее ухудшилась с началом военных действий."Нечестная пропагандистская кампания Вашингтона" по апологии киевского режима, несомненно, будет продолжаться при поддержке и подстрекательстве "бесстыдно пропагандирующих войну" СМИ, уверен автор.

https://ukraina.ru/20220614/1034148925.html

https://ukraina.ru/20220720/1036709559.html

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2022

Дмитрий Штраус

Дмитрий Штраус

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Штраус

новости, спецоперация, сми, сша, петр порошенко, владимир зеленский, коррупция, киевский режим, цензура, freedom house