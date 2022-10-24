Американский публицист обвинил администрацию Байдена во лживой апологии киевского режима
Американские лидеры накопили громадный опыт обмана общественного мнения, когда речь идёт об их внешнеполитических целях или характеристиках проамериканских режимов. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
Автор напоминает, что "автократы", такие, как никарагуанский диктатор Анастасио Сомоса и египетский лидер Хосни Мубарак, а также "отвратительные экстремисты", такие, как суннитские исламисты в Сирии, в глазах вашингтонских администраций были "почётными членами Свободного мира".
Таким же образом нынешняя администрация президента США Джо Байдена лжёт, выдавая киевский режим за "демократический", пишет Карпентер.
14 июня, 13:35Хомский перечислил известных англоязычных политиков, занимающих здравую позицию по УкраинеВ США и Великобритании есть только двое политиков, здраво рассуждающих по поводу конфликта на Украине, и призывающих к переговорам с целью его прекращения. Такое мнение высказал на днях в интервью с американской организацией Massachusetts Peace Action выдающийся американский лингвист, историк и философ Ноам Хомский
Многочисленные факты опровергают подобные утверждения, рассказывает он читателям. Сразу же после Майдана 2014 года в поведении киевского режима проявились "вызывающие беспокойство признаки", указал автор.
Новое правительство во главе с президентом Петром Порошенко ввело жёсткие меры цензуры, преследовало и даже сажало в тюрьмы критиков режима, обстреливало мирных жителей в сепаратистских Донецкой и Луганской областях и продолжало системную коррупцию, преследовавшую Украину с момента обретения ей независимости в 1991 году.
Все эти тенденции сохранились и при нынешнем президенте страны Владимире Зеленском, добавляет автор.
Он замечает, что в своём ежегодном отчете о политических свободах в мире за 2022 год финансируемая по преимуществу правительством США неправительственная организация Freedom House оценила Украину лишь как "частично свободную". По мнению Карпентера, такой оценкой организация проявила "слишком большую щедрость" к режиму Зеленского, и ситуация на Украине ещё сильнее ухудшилась с началом военных действий.
"Нечестная пропагандистская кампания Вашингтона" по апологии киевского режима, несомненно, будет продолжаться при поддержке и подстрекательстве "бесстыдно пропагандирующих войну" СМИ, уверен автор.
"Более уместный вопрос заключается в том, проснётся ли американский народ и поймет ли, что его снова обманули в отношении сомнительной интервенции США за границей в пользу ещё более сомнительного иностранного клиента", - подытоживает он.
20 июля, 18:40AP напомнило о "безудержной коррупции" на УкраинеОбвинения, сделанные в адрес высших чиновников киевского режима американским сенатором украинского происхождения Викторией Спартц, пролили "неудобный свет", напомнив о безудержной коррупции на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 20 июля агентством Associated Press