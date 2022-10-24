https://ukraina.ru/20221024/1040079982.html

Всеобщее украинское помрачение. Социологи просят войны

Всеобщее украинское помрачение. Социологи просят войны - 24.10.2022 Украина.ру

Всеобщее украинское помрачение. Социологи просят войны

Украина.ру, 24.10.2022

2022-10-24T16:03

2022-10-24T16:03

2022-10-24T16:03

виктория титова

эксклюзив

социологи

украина

россия

удары

опрос

кмис

военные действия

переговоры

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Абсолютное большинство украинцев уверены в необходимости продолжать вооруженную борьбу и сопротивляться российской агрессии, даже если ВС РФ будут продолжать наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Интерфакс-Украина."Несмотря на российские обстрелы, разрушающие инфраструктуру и уносящие жизни людей, 86% респондентов ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 16% скорее соглашаются)", - говорится в пресс-релизе КМИС.Всего 10% опрошенных украинцев выступают за переговоры с Россией для немедленного прекращения военных действия, даже если для этого придется пойти на уступки. О каких уступках идет речь социологи не уточняют. Идет ли речь о территориальных компромиссах в отношении Крыма и Донбасса, или предлагается смириться с потерями 4 областей, в том числе Херсонской и Запорожской областей. Или же имеется в виду отказ от вступления в НАТО. Все это очень важные нюансы, но на них не сочли нужным останавливать внимание опрошенных.КМИС акцентирует, что большинство украинцев намерены воевать до победы как на Западе, так и на Востоке страны. Хотя процентное соотношение все же отличается. В Харьковской и Донецкой областях за продолжение войны выступает 69% респондентов против 88% во Львове и Закарпатье.Социологический опрос "Обстрелы украинских городов: продолжение вооруженной борьбы или переход к переговорам" был проведен КМИС 21-23 октября 2022 года. В опросе по телефону участвовали 1000 респондентов.Но экспертное украинское сообщество усомнилось в релевантности соцопроса. Например, политический аналитик Михаил Чаплыга в своем телеграмм-канале, который насчитывает около 44 тысяч подписчиков, вдогонку провел собственный опрос. Опрос анонимный. Вопросы – оригинальные, то есть как у социологов КМИС. Но результаты, как ожидалось прямо противоположные. Более половины украинцев выступают за немедленное прекращение огня, даже если придется пойти на уступки России. Данные экспертного соцопроса свидетельствует, что 51% украинцев выступают за переговоры, из двух тысяч принявших участие в опросе. За продолжение военного противостояния – 35% (против 10% от КМИС).Возможно, и этот опрос не совсем корректен, учитывая тот факт, что среди постоянных посетителей телеграм-канала Чаплыги в основном публика, разделяющая взгляды автора телеграм-канала, который сам против войны.Сам Михаил Чаплыга так прокомментировал результаты опроса: "Ну вот и первые результаты... Хотя я их и так знал... Выборка... не будите лихо... бо если я потребую ПУБЛИЧНО помериться с ВЫБОРКОЙ, то КМИС просвистит как фанера над Парижем... У меня выборка ДВА ГОДА грамотно выстраивалась... Если применить коэффициент тех, кто не гражданин Украины, то картинка будет еще ярче. И это без учета 90% МОЛЧАЛИВЫХ и ЗАБЫТЫХ инфополем украинцев..."Все это указывает на то, что общественным мнением украинцев реально мало кто интересуется, но умело манипулируют. А результаты официальных и профессиональных социологических замеров подгоняется под политическую повестку. Пока она такова, что переговорный кейс необходимо маргинализировать. Поэтому подменяется реальные данные общественного запроса. При этом надо еще сделать скидку на то, что большинство опрошенных едва ли осмелились бы открыто заявить, что выступают за переговоры с агрессором. Это же реальный срок за оправдание вторжения России. Пока альтернативная позиция концентрируется в телерам-каналах, и это сообщество растет.И наконец, не нужно забывать, что любой человек только заподозренный в сочувствии России, тут же подлежит аресту, помещению в СИЗО и обвинению в госизмене. Поэтому говорить об объективности КМИС, которое проводило опрос по телефону, не приходится.

https://ukraina.ru/20221017/1039815768.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

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