Джонсон сдал назад. Кто станет новым премьер-министром Великобритании - 24.10.2022 Украина.ру
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Джонсон сдал назад. Кто станет новым премьер-министром Великобритании
Джонсон сдал назад. Кто станет новым премьер-министром Великобритании - 24.10.2022 Украина.ру
Джонсон сдал назад. Кто станет новым премьер-министром Великобритании
Украина.ру, 24.10.2022
2022-10-24T14:44
2022-10-24T16:11
украина
великобритания
трасс (лиз трасс)
борис джонсон
эксклюзив
индия
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После скандальной отставки Лиз Трасс, которая продержалась на посту премьер-министра Великобритании рекордно небольшой срок – всего сорок пять дней – и досрочно ушла в отставку, консерваторы спешно начали подыскивать ей замену на посту лидера своей партии, который должен будет возглавить новый состав правительства.Поначалу здесь даже присутствовал намек на политическую интригу. Бывший премьер-министр Борис Джонсон сразу же заявил о том, что готов вернуться во власть в любую минуту. Несмотря на то, что совсем недавно его признали самым непопулярным руководителем Великобритании со времен Второй мировой войны, и наконец-то спровадили на пенсию, под бурные аплодисменты британцев.Бывший премьер-министр спешно прервал семейный отдых в Доминиканской республике, и вылетел в Лондон, чтобы заручиться поддержкой однопартийцев. Его намерения возглавить правительство выглядели совершенно серьезно. "Джонсон в частном порядке призывает консервативных членов парламента поддержать его для эффектного возвращения на Даунинг-стрит", – написала об этом газета Telegraph.Бурная деятельность Бориса стала давать плоды. По данным британских СМИ, сразу шесть британских министров заявили журналистам о том, что вполне готовы к возвращению Джонсона. Причем, в их числе называли министра обороны Бена Уоллеса и бывшего министра внутренних дел Прити Пател, которые располагают внутри Консервативной партии серьезным влиянием, в том числе и на важные кадровые вопросы.Отставного вождя открыто поддержали не менее пятидесяти парламентариев-консерваторов. Впрочем, сам Джонсон утверждал, что за него готовы выступить в парламенте более ста тори. А это позволяло ему развернуть борьбу с основными внутрипартийными конкурентами – бывшим канцлером казначейства (главой министерства финансов) Риши Сунаком и лидером палаты общин Пенни Мордонт.Однако вечером 23 октября Джонсон резко сдал назад, и объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, отказавшись от дальнейшей борьбы за премьерский пост. Причем, в обращении к соратникам он мотивировал это решение внутренней разобщенностью своей партии, которая не позволила бы ему успешно решать стоящие перед государством проблемы."К сожалению, я пришел к выводу, что это было бы просто неправильно. Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет объединенной партии в парламенте. И хотя я обратился и к Риши, и к Пенни, – потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах, – мы, к сожалению, не смогли найти способ этого сделать", – заявил Джонсон.Чем было вызвано такое решение, совершенно несвойственное для Бориса, который привык использовать в борьбе за власть любые способы и любые шансы? Тем более, что эти шансы у него действительно были.Дело в том, что предстоящие выборы премьер-министра на самом деле представляют собой выборы нового лидера Консервативной партии, которые проходят исключительно среди ее членов, путем электронного опроса. А в этой специфической аудитории у Джонсона до сих пор сохраняется определенная популярность.Однако, у большинства жителей Великобритании совершенно другое отношение к своему отставному лидеру. Согласно результатам опроса компании YouGov, 52% британцев были против возвращения Бориса Джонсона на пост премьер-министра. По слухам, его даже освистали во время спешного возвращения из Доминиканы. В условиях жесткого кризиса и массового недовольства консервативным правительством очередное избрание Бориса могло привести к настоящему общественному взрыву. Потому что британцам давно надоело, что закрытый клуб консерваторов навязывает им кого пожелает – и называет это демократией, совершенно не считаясь с народным мнением.Кроме того, Джонсон говорил в своем обращении очевидные вещи. Консервативная партия действительно разобщена и находится на пике непопулярности. Поэтому, его переизбрание, скорее всего, привело бы к новым отставкам членов правительства и к очередному скандальному внутреннему расколу.Совершенно не факт, что Борис удержался бы в этот раз на посту дольше, чем только что покинувшая его Лиз Трасс. Нормально руководить страной при отсутствии своей команды действительно тяжело – а Консервативная партия превратилась в сборище беспринципных карьеристов, где все ведут войну против всех.Одним словом, должность британского премьер-министра стала сегодня такой токсичной, что от нее отказываются даже маниакально властолюбивые политики вроде Бориса Джонсона – для того, чтобы избежать гарантированного провала.Тем не менее, Великобритания не останется без премьера. Им станет Риши Сунак. Кандидатуру бывшего главного финансиста поддержали действующий министр финансов Джереми Хант и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, а согласно последним данным в лагерь его сторонников успела переметнуться и Прити Пател, которая еще вчера выступала за возвращение Джонсона.Сунак уже сейчас располагает поддержкой более 160 депутатов-консерваторов, и лагерь его сторонников постоянно растет. Как сходятся во мнении букмекеры и эксперты, он практически обречен победить не слишком харизматичную и влиятельную среди однопартийцев Пенни Мордонт.Впрочем, Сунака тоже критикуют за отсутствие харизмы, которая всегда была важным качеством для статусных британских политиков. Это стандартизированный бюрократ и технократ из нового призыва государственных управленцев, которые невероятно далеки от народных масс, и совершенно не считаются с их проблемами. И с кружкой пива в пабе Сунака, действительно, не представишь.Несмотря на свои индийские корни, этот политик относится к верхушке британского финансово-политического истеблишмента. Как пишут журналисты, в нем нет почти ничего индийского, кроме внешности и фамилии – потому что родители Риши делали карьеру в британской колониальной системе и родились за пределами Индии.Сунак изучал экономику в Оксфорде, получил степень магистра делового администрирования в Стэнфорде, работал в финансовых хедж-фондах и в инвестиционном банке Goldman Sachs, основал инвестиционную компанию с оборотом около миллиарда долларов. В мае 2022 года газета The Sunday Times включила его в список богатейших людей Великобритании, оценив капиталы Сунака в 730 миллионов фунтов стерлингов.Впрочем, стоит отметить, что бывший министр финансов ведет свой бизнес вместе с женой, которая является дочерью соучредителя индийской айти-компании Infosys, с годовым оборотом более четырех миллиардов долларов.Британские ястребы надеются на то, что Сунак сумеет склонить индийское правительство к поддержке Киева, хотя все отмечают, что у него нет никакого внешнеполитического опыта. Опыта в сфере обороны страны у Риши тоже нет. Он даже не катался на танке, как это делала Трасс. Однако главный недостаток будущего британского премьера состоит в другом, и про него тоже начали говорить.Именно этот человек руководил британскими финансами в период 2020-2022 года, когда экономика страны пошла вразнос, а решения правительства вызвали среди британцев ожесточенную критику. Потому что консерваторы заботились исключительно об интересах элиты, игнорируя проблемы всех остальных.Риши Сунак несет прямую ответственность за экономические провалы кабинета Бориса Джонсона, и намерен продолжать свою политику дальше, несмотря на ее очевидные разрушительные последствия. А это приведет к окончательному обвалу рейтингов Консервативной партии, и новым всеобщим выборам – где ее наконец отстранят от власти.
https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html
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Александр Савко
Александр Савко
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96
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, великобритания, трасс (лиз трасс), борис джонсон, эксклюзив, индия
Украина, Великобритания, Трасс (Лиз Трасс), Борис Джонсон, Эксклюзив, Индия

Джонсон сдал назад. Кто станет новым премьер-министром Великобритании

14:44 24.10.2022 (обновлено: 16:11 24.10.2022)
 
© AFP / DANIEL LEAL
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© AFP / DANIEL LEAL
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Александр Савко
Все материалы
После скандальной отставки Лиз Трасс, которая продержалась на посту премьер-министра Великобритании рекордно небольшой срок – всего сорок пять дней – и досрочно ушла в отставку, консерваторы спешно начали подыскивать ей замену на посту лидера своей партии, который должен будет возглавить новый состав правительства.
Поначалу здесь даже присутствовал намек на политическую интригу. Бывший премьер-министр Борис Джонсон сразу же заявил о том, что готов вернуться во власть в любую минуту. Несмотря на то, что совсем недавно его признали самым непопулярным руководителем Великобритании со времен Второй мировой войны, и наконец-то спровадили на пенсию, под бурные аплодисменты британцев.
Бывший премьер-министр спешно прервал семейный отдых в Доминиканской республике, и вылетел в Лондон, чтобы заручиться поддержкой однопартийцев. Его намерения возглавить правительство выглядели совершенно серьезно. "Джонсон в частном порядке призывает консервативных членов парламента поддержать его для эффектного возвращения на Даунинг-стрит", – написала об этом газета Telegraph.
Бурная деятельность Бориса стала давать плоды. По данным британских СМИ, сразу шесть британских министров заявили журналистам о том, что вполне готовы к возвращению Джонсона. Причем, в их числе называли министра обороны Бена Уоллеса и бывшего министра внутренних дел Прити Пател, которые располагают внутри Консервативной партии серьезным влиянием, в том числе и на важные кадровые вопросы.
Отставного вождя открыто поддержали не менее пятидесяти парламентариев-консерваторов. Впрочем, сам Джонсон утверждал, что за него готовы выступить в парламенте более ста тори. А это позволяло ему развернуть борьбу с основными внутрипартийными конкурентами – бывшим канцлером казначейства (главой министерства финансов) Риши Сунаком и лидером палаты общин Пенни Мордонт.
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Однако вечером 23 октября Джонсон резко сдал назад, и объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, отказавшись от дальнейшей борьбы за премьерский пост. Причем, в обращении к соратникам он мотивировал это решение внутренней разобщенностью своей партии, которая не позволила бы ему успешно решать стоящие перед государством проблемы.
"К сожалению, я пришел к выводу, что это было бы просто неправильно. Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет объединенной партии в парламенте. И хотя я обратился и к Риши, и к Пенни, – потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах, – мы, к сожалению, не смогли найти способ этого сделать", – заявил Джонсон.
Чем было вызвано такое решение, совершенно несвойственное для Бориса, который привык использовать в борьбе за власть любые способы и любые шансы? Тем более, что эти шансы у него действительно были.
Дело в том, что предстоящие выборы премьер-министра на самом деле представляют собой выборы нового лидера Консервативной партии, которые проходят исключительно среди ее членов, путем электронного опроса. А в этой специфической аудитории у Джонсона до сих пор сохраняется определенная популярность.
Однако, у большинства жителей Великобритании совершенно другое отношение к своему отставному лидеру. Согласно результатам опроса компании YouGov, 52% британцев были против возвращения Бориса Джонсона на пост премьер-министра. По слухам, его даже освистали во время спешного возвращения из Доминиканы.
В условиях жесткого кризиса и массового недовольства консервативным правительством очередное избрание Бориса могло привести к настоящему общественному взрыву. Потому что британцам давно надоело, что закрытый клуб консерваторов навязывает им кого пожелает – и называет это демократией, совершенно не считаясь с народным мнением.
Кроме того, Джонсон говорил в своем обращении очевидные вещи. Консервативная партия действительно разобщена и находится на пике непопулярности. Поэтому, его переизбрание, скорее всего, привело бы к новым отставкам членов правительства и к очередному скандальному внутреннему расколу.
Совершенно не факт, что Борис удержался бы в этот раз на посту дольше, чем только что покинувшая его Лиз Трасс. Нормально руководить страной при отсутствии своей команды действительно тяжело – а Консервативная партия превратилась в сборище беспринципных карьеристов, где все ведут войну против всех.
Одним словом, должность британского премьер-министра стала сегодня такой токсичной, что от нее отказываются даже маниакально властолюбивые политики вроде Бориса Джонсона – для того, чтобы избежать гарантированного провала.
Тем не менее, Великобритания не останется без премьера. Им станет Риши Сунак. Кандидатуру бывшего главного финансиста поддержали действующий министр финансов Джереми Хант и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, а согласно последним данным в лагерь его сторонников успела переметнуться и Прити Пател, которая еще вчера выступала за возвращение Джонсона.
Сунак уже сейчас располагает поддержкой более 160 депутатов-консерваторов, и лагерь его сторонников постоянно растет. Как сходятся во мнении букмекеры и эксперты, он практически обречен победить не слишком харизматичную и влиятельную среди однопартийцев Пенни Мордонт.
Впрочем, Сунака тоже критикуют за отсутствие харизмы, которая всегда была важным качеством для статусных британских политиков. Это стандартизированный бюрократ и технократ из нового призыва государственных управленцев, которые невероятно далеки от народных масс, и совершенно не считаются с их проблемами. И с кружкой пива в пабе Сунака, действительно, не представишь.
Несмотря на свои индийские корни, этот политик относится к верхушке британского финансово-политического истеблишмента. Как пишут журналисты, в нем нет почти ничего индийского, кроме внешности и фамилии – потому что родители Риши делали карьеру в британской колониальной системе и родились за пределами Индии.
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:38
Кот, зять "агента Кремля" или возвращение Джонсона: кто станет премьер-министром Великобритании
Сунак изучал экономику в Оксфорде, получил степень магистра делового администрирования в Стэнфорде, работал в финансовых хедж-фондах и в инвестиционном банке Goldman Sachs, основал инвестиционную компанию с оборотом около миллиарда долларов. В мае 2022 года газета The Sunday Times включила его в список богатейших людей Великобритании, оценив капиталы Сунака в 730 миллионов фунтов стерлингов.
Впрочем, стоит отметить, что бывший министр финансов ведет свой бизнес вместе с женой, которая является дочерью соучредителя индийской айти-компании Infosys, с годовым оборотом более четырех миллиардов долларов.
Британские ястребы надеются на то, что Сунак сумеет склонить индийское правительство к поддержке Киева, хотя все отмечают, что у него нет никакого внешнеполитического опыта. Опыта в сфере обороны страны у Риши тоже нет. Он даже не катался на танке, как это делала Трасс.
Однако главный недостаток будущего британского премьера состоит в другом, и про него тоже начали говорить.
Именно этот человек руководил британскими финансами в период 2020-2022 года, когда экономика страны пошла вразнос, а решения правительства вызвали среди британцев ожесточенную критику. Потому что консерваторы заботились исключительно об интересах элиты, игнорируя проблемы всех остальных.
Риши Сунак несет прямую ответственность за экономические провалы кабинета Бориса Джонсона, и намерен продолжать свою политику дальше, несмотря на ее очевидные разрушительные последствия. А это приведет к окончательному обвалу рейтингов Консервативной партии, и новым всеобщим выборам – где ее наконец отстранят от власти.
 
УкраинаВеликобританияТрасс (Лиз Трасс)Борис ДжонсонЭксклюзивИндия
 
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