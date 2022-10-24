https://ukraina.ru/20221024/1040069451.html

В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии

В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии - 24.10.2022 Украина.ру

В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии

Наибольший объем ограничения электроснабжения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщает 24 октября пресс-служба "Укрэнерго"

2022-10-24T11:28

2022-10-24T11:28

2022-10-24T11:43

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Также в городской администрации украинской столицы сообщили о начали стабилизационного отключения света и в очередной раз призвали к максимальной экономии.Кроме того, глава областной администрации Хмельницкого области Сергей Гамалий сообщил об аварийном отключении энергоснабжения в областном центре.Сообщается, что причина - высокая нагрузка на сеть. Губернатор призвал максимально снизить потребление.

https://ukraina.ru/20221024/1040062605.html

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новости, регионы, электричество, электроэнергия, экономия, укрэнерго