https://ukraina.ru/20221024/1040069451.html
В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии
В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии - 24.10.2022 Украина.ру
В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии
Наибольший объем ограничения электроснабжения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщает 24 октября пресс-служба "Укрэнерго"
2022-10-24T11:28
2022-10-24T11:28
2022-10-24T11:43
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укрэнерго
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Также в городской администрации украинской столицы сообщили о начали стабилизационного отключения света и в очередной раз призвали к максимальной экономии.Кроме того, глава областной администрации Хмельницкого области Сергей Гамалий сообщил об аварийном отключении энергоснабжения в областном центре.Сообщается, что причина - высокая нагрузка на сеть. Губернатор призвал максимально снизить потребление.
https://ukraina.ru/20221024/1040062605.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, регионы, электричество, электроэнергия, экономия, укрэнерго
Новости, регионы, электричество, электроэнергия, экономия, Укрэнерго
В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии
11:28 24.10.2022 (обновлено: 11:43 24.10.2022)
Наибольший объем ограничения электроснабжения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщает 24 октября пресс-служба "Укрэнерго"