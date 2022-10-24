В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии - 24.10.2022 Украина.ру
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В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии
В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии - 24.10.2022 Украина.ру
В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии
Наибольший объем ограничения электроснабжения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщает 24 октября пресс-служба "Укрэнерго"
2022-10-24T11:28
2022-10-24T11:43
новости
регионы
электричество
электроэнергия
экономия
укрэнерго
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Также в городской администрации украинской столицы сообщили о начали стабилизационного отключения света и в очередной раз призвали к максимальной экономии.Кроме того, глава областной администрации Хмельницкого области Сергей Гамалий сообщил об аварийном отключении энергоснабжения в областном центре.Сообщается, что причина - высокая нагрузка на сеть. Губернатор призвал максимально снизить потребление.
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новости, регионы, электричество, электроэнергия, экономия, укрэнерго
Новости, регионы, электричество, электроэнергия, экономия, Укрэнерго

В "Укрэнерго" назвали регионы, где будет больше всего отключений электроэнергии

11:28 24.10.2022 (обновлено: 11:43 24.10.2022)
 
© РИА Новости . Мария Антипина / Перейти в фотобанкСитуация с энергообеспечением Крыма
Ситуация с энергообеспечением Крыма - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Мария Антипина
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Наибольший объем ограничения электроснабжения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, сообщает 24 октября пресс-служба "Укрэнерго"
Также в городской администрации украинской столицы сообщили о начали стабилизационного отключения света и в очередной раз призвали к максимальной экономии.
Кроме того, глава областной администрации Хмельницкого области Сергей Гамалий сообщил об аварийном отключении энергоснабжения в областном центре.
Сообщается, что причина - высокая нагрузка на сеть. Губернатор призвал максимально снизить потребление.
Зеленский
09:05
Зеленский призвал украинцев потреблять электричество "очень сознательно"Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 23 октября назвал вынужденными отключения света на Украине и призвал мэров городов следить за расходом электроэнергии
 
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