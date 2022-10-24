https://ukraina.ru/20221024/1040067867.html
Что Трасс натворила в Британии, вернётся ли Джонсон и что будет после выборов в США. Видео
Что Трасс натворила в Британии, вернётся ли Джонсон и что будет после выборов в США. Видео - 24.10.2022 Украина.ру
Что Трасс натворила в Британии, вернётся ли Джонсон и что будет после выборов в США. Видео
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в студии Украина.ру рассказал о последствиях возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в США, а также о... Украина.ру, 24.10.2022
2022-10-24T10:45
2022-10-24T10:45
2022-10-24T10:45
ордуханян
сша
видео
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в студии Украина.ру рассказал о последствиях возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в США, а также о предстоящем саммите G20 на Бали и о политической ситуации в Британии: 00:46 – Как повлияет на украинский кризис возможная победа республиканцев на промежуточных выборах в США?05:41 - Действительно ли оборонно-промышленный комплекс США испытывает серьёзные проблемы?07:37 - Посол Индонезии Хосе Таварес заявил о готовности организовать встречу Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20: нужна ли такая встреча?11:25 – Возможные проверки со стороны администрации президента США Джо Байдена в отношении Илона Маска;16:28 - Как ситуация с Лиз Трасс ударит по репутации Британии на внешнеполитический арене? Ожидать ли возвращения Бориса Джонсона на пост премьер-министра?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ордуханян, сша, видео, видео
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в студии Украина.ру рассказал о последствиях возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в США, а также о предстоящем саммите G20 на Бали и о политической ситуации в Британии:
00:46 – Как повлияет на украинский кризис возможная победа республиканцев на промежуточных выборах в США?
05:41 - Действительно ли оборонно-промышленный комплекс США испытывает серьёзные проблемы?
07:37 - Посол Индонезии Хосе Таварес заявил о готовности организовать встречу Владимира Путина и президента США Джо Байдена на саммите G20: нужна ли такая встреча?
11:25 – Возможные проверки со стороны администрации президента США Джо Байдена в отношении Илона Маска;
16:28 - Как ситуация с Лиз Трасс ударит по репутации Британии на внешнеполитический арене? Ожидать ли возвращения Бориса Джонсона на пост премьер-министра?