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Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине - 24.10.2022 Украина.ру

Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине

Мирное урегулирование на Украине может быть достигнуто, когда "украинский народ и его лидеры" примут решение об условиях такого урегулирования. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 23 октября на пресс-конференции в ходе своего визита в Италию

2022-10-24T10:29

2022-10-24T10:29

2022-10-24T10:29

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спецоперация

эммануэль макрон

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урегулирование

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Он сказал, что перспектива мира существует, и в определённый момент он наступит.По словам Макрона, он предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее французский лидер заявлял о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной и о готовности Франции к оказанию содействия в этом вопросе. В июне Макрон говорил, что с декабря 2021 года длительность его переговоров с Путиным достигла 100 часов.Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221012/1039643514.html

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новости, спецоперация, эммануэль макрон, переговоры, урегулирование