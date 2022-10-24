https://ukraina.ru/20221024/1040066616.html
Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине
Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине - 24.10.2022 Украина.ру
Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине
Мирное урегулирование на Украине может быть достигнуто, когда "украинский народ и его лидеры" примут решение об условиях такого урегулирования. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 23 октября на пресс-конференции в ходе своего визита в Италию
2022-10-24T10:29
2022-10-24T10:29
2022-10-24T10:29
новости
спецоперация
эммануэль макрон
переговоры
урегулирование
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Он сказал, что перспектива мира существует, и в определённый момент он наступит.По словам Макрона, он предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.Ранее французский лидер заявлял о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной и о готовности Франции к оказанию содействия в этом вопросе. В июне Макрон говорил, что с декабря 2021 года длительность его переговоров с Путиным достигла 100 часов.Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221012/1039643514.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, эммануэль макрон, переговоры, урегулирование
Новости, Спецоперация, Эммануэль Макрон, переговоры, урегулирование
Макрон заявил о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине
Мирное урегулирование на Украине может быть достигнуто, когда "украинский народ и его лидеры" примут решение об условиях такого урегулирования. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 23 октября на пресс-конференции в ходе своего визита в Италию
Он сказал, что перспектива мира существует, и в определённый момент он наступит.
И в конкретный момент, учитывая то, как будут развиваться события, и когда украинский народ и его лидеры определятся с его условиями, мирный договор с другой стороной может быть составлен
Эммануэль Макрон
Президент Франции
По словам Макрона
, он предпринял все возможные попытки вести диалог с российским коллегой Владимиром Путиным
.
Ранее французский лидер заявлял о необходимости возобновления переговоров между Россией и Украиной и о готовности Франции к оказанию содействия в этом вопросе. В июне Макрон говорил, что с декабря 2021 года длительность его переговоров с Путиным достигла 100 часов.
Вероятность переговоров между Украиной и Россией есть всегда, потому что любой конфликт – заканчивается, но заключить мир возможно только после победы одной из сторон, так показывает история РФ, сказал ранее заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в интервью Украина.ру.