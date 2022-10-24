https://ukraina.ru/20221024/1040046277.html
Не катастрофа? Военный эксперт о том, что начнется, если Россия врежет ядерным оружием по НАТО на Украине
Не катастрофа? Военный эксперт о том, что начнется, если Россия врежет ядерным оружием по НАТО на Украине - 24.10.2022 Украина.ру
Не катастрофа? Военный эксперт о том, что начнется, если Россия врежет ядерным оружием по НАТО на Украине
Все разговоры о том, что Россия якобы ударит по ВСУ тактическим ядерным оружием - это бред сивой кобылы. По одной простой причине - ядерное оружие ничего особо не решит сейчас. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T08:00
2022-10-24T08:00
2022-10-24T08:00
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ядерное оружие
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Он уточнил, что ядерным оружием уничтожают особо важные цели – командные центры, районы сосредоточения, где находятся не пятьсот человек в засаде, а где компактно сидит какая-нибудь дивизия, или где находятся важные склады.Специалист также напомнил, что Россия в своей ядерной доктрине взяла на себя односторонние обязательства никогда не применять ядерное оружие против стран, у которых ядерного оружия нет.Тем не менее, нельзя исключать вариант большой ракетно-ядерной войны, потому что по мере того, как США и НАТО будут все сильнее влезать в эту войну, и если дела пойдут на фронте не самым надлежащим образом, мы рано или поздно предъявим ультиматум США и НАТО, добавил аналитик.Что касается слов одного американского сенатора, что Россия может врезать ядерным оружием по польским аэродромам, то это уже частичная реальность, потому что один удар по польским аэродромам в этом случае автоматически будет стартом полноценной ядерной войны, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нато, всу, сша, россия, ядерное оружие
Не катастрофа? Военный эксперт о том, что начнется, если Россия врежет ядерным оружием по НАТО на Украине
Все разговоры о том, что Россия якобы ударит по ВСУ тактическим ядерным оружием - это бред сивой кобылы. По одной простой причине - ядерное оружие ничего особо не решит сейчас. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Он уточнил, что ядерным оружием уничтожают особо важные цели – командные центры, районы сосредоточения, где находятся не пятьсот человек в засаде, а где компактно сидит какая-нибудь дивизия, или где находятся важные склады.
Специалист также напомнил, что Россия в своей ядерной доктрине взяла на себя односторонние обязательства никогда не применять ядерное оружие против стран, у которых ядерного оружия нет.
Тем не менее, нельзя исключать вариант большой ракетно-ядерной войны, потому что по мере того, как США и НАТО будут все сильнее влезать в эту войну, и если дела пойдут на фронте не самым надлежащим образом, мы рано или поздно предъявим ультиматум США и НАТО, добавил аналитик.
"Он будет таким: либо вы вылезаете из этой войны, мы все вместе заканчиваем ее и садимся за стол переговоров, либо мы просто по вам, как по участникам конфликта, наносим полноценный ракетно-ядерный удар, потому что нам все равно нечего больше терять", - указал Шурыгин.
Что касается слов одного американского сенатора, что Россия может врезать ядерным оружием по польским аэродромам, то это уже частичная реальность, потому что один удар по польским аэродромам в этом случае автоматически будет стартом полноценной ядерной войны, заключил собеседник издания.