Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею - 24.10.2022 Украина.ру
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Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею
Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею - 24.10.2022 Украина.ру
Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею
ВСУ могут предпринять попытку высадить речной десант не в Энергодаре, потому что это укрепленные пункты и городские бои. Гораздо логичнее высаживаться южнее, между Энергодаром и Мелитополем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T08:30
2022-10-24T08:30
новости
всу
десант
энергодар
балаклея
днепр
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Несколько дней назад ВС РФ уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.Эксперт уточнил, что в этом районе ВСУ взяли плацдарм, когда мы откатились от Миролюбовки до Дудчан. В том месте Днепр гораздо уже, чем на водохранилище. Там удобнее переправляться.Украине гораздо логичнее наступать там. Да, есть проблема с форсированием водных преград. Но как отвлекающий маневр это может быть, потому что появление противника там может посеять панику в наших порядках и это создаст дополнительные проблемы, которые могут перерасти в кризис, добавил специалист.Так что новый десант может быть если не на сам Энергодар, но на левую сторону Днепра на том участке, заключил собеседник издания.
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новости, всу, десант, энергодар, балаклея, днепр
Новости, ВСУ, десант, Энергодар, Балаклея, Днепр

Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею

08:30 24.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВСУ могут предпринять попытку высадить речной десант не в Энергодаре, потому что это укрепленные пункты и городские бои. Гораздо логичнее высаживаться южнее, между Энергодаром и Мелитополем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Несколько дней назад ВС РФ уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.
Эксперт уточнил, что в этом районе ВСУ взяли плацдарм, когда мы откатились от Миролюбовки до Дудчан. В том месте Днепр гораздо уже, чем на водохранилище. Там удобнее переправляться.
"Если они переправят легко моторизованные резервы на базе автомобилей "Хамви", противник может вырваться на оперативный простор. Энергодар может оказаться если не в оперативном окружении, то с перерезанными путями снабжения. Может повториться история с Балаклеей", - пояснил Сапоньков.
Украине гораздо логичнее наступать там. Да, есть проблема с форсированием водных преград. Но как отвлекающий маневр это может быть, потому что появление противника там может посеять панику в наших порядках и это создаст дополнительные проблемы, которые могут перерасти в кризис, добавил специалист.
Так что новый десант может быть если не на сам Энергодар, но на левую сторону Днепра на том участке, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУдесантЭнергодарБалаклеяДнепр
 
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