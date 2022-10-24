https://ukraina.ru/20221024/1040045326.html

Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею

Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею - 24.10.2022 Украина.ру

Не у Энергодара. Военный эксперт о том, где ВСУ могут высадить десант и устроить России новую Балаклею

ВСУ могут предпринять попытку высадить речной десант не в Энергодаре, потому что это укрепленные пункты и городские бои. Гораздо логичнее высаживаться южнее, между Энергодаром и Мелитополем. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-24T08:30

2022-10-24T08:30

2022-10-24T08:30

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десант

энергодар

балаклея

днепр

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Несколько дней назад ВС РФ уничтожили украинский десант, пытавшийся захватить Запорожскую АЭС.Эксперт уточнил, что в этом районе ВСУ взяли плацдарм, когда мы откатились от Миролюбовки до Дудчан. В том месте Днепр гораздо уже, чем на водохранилище. Там удобнее переправляться.Украине гораздо логичнее наступать там. Да, есть проблема с форсированием водных преград. Но как отвлекающий маневр это может быть, потому что появление противника там может посеять панику в наших порядках и это создаст дополнительные проблемы, которые могут перерасти в кризис, добавил специалист.Так что новый десант может быть если не на сам Энергодар, но на левую сторону Днепра на том участке, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, десант, энергодар, балаклея, днепр