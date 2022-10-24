https://ukraina.ru/20221024/1040044382.html
Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего
Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего - 24.10.2022 Украина.ру
Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего
В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T09:00
2022-10-24T09:00
2022-10-24T09:00
новости
всу
херсон
днепр
новая каховка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036288839_0:29:1261:738_1920x0_80_0_0_c6de9c5b9859b72ce0f77432412e2d50.jpg
Эксперт уточнил, что ВСУ атакуют в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.Традиционно надо следить за Сухим Ставком и Брусниковкой. Там противник еще в конце августа создавал плацдарм. Считается, что Украина на этом направлении будет наносить основной удар с целью выйти к Днепру за Бериславом в районе Новой Каховки, добавил специалист.Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Поэтому решение об эвакуации мирного населения абсолютно логично. Но пока ситуация не столь плоха, как была в конце сентября, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036288839_118:0:1141:767_1920x0_80_0_0_f1170576b0881addbd4fcc4f8cdc91e0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, херсон, днепр, новая каховка
Новости, ВСУ, Херсон, Днепр, Новая Каховка
Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего
В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что ВСУ атакуют в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.
"Также наносятся мощные удары по Пятихаткам и в районе Снигиревки. Саму Снигиревку они вряд ли будут атаковать, потому что там наши мощные укрепленные пункты. Они будут обходить его либо с севера, либо с юга. Скорее всего, с севера, как раз в районе Пятихаток", - указал Сапоньков.
Традиционно надо следить за Сухим Ставком и Брусниковкой. Там противник еще в конце августа создавал плацдарм. Считается, что Украина на этом направлении будет наносить основной удар с целью выйти к Днепру за Бериславом в районе Новой Каховки, добавил специалист.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Поэтому решение об эвакуации мирного населения абсолютно логично. Но пока ситуация не столь плоха, как была в конце сентября, заключил собеседник издания.