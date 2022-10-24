https://ukraina.ru/20221024/1040044382.html

Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего

Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего - 24.10.2022 Украина.ру

Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего

В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру

2022-10-24T09:00

2022-10-24T09:00

2022-10-24T09:00

новости

всу

херсон

днепр

новая каховка

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Эксперт уточнил, что ВСУ атакуют в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.Традиционно надо следить за Сухим Ставком и Брусниковкой. Там противник еще в конце августа создавал плацдарм. Считается, что Украина на этом направлении будет наносить основной удар с целью выйти к Днепру за Бериславом в районе Новой Каховки, добавил специалист.Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Поэтому решение об эвакуации мирного населения абсолютно логично. Но пока ситуация не столь плоха, как была в конце сентября, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, херсон, днепр, новая каховка