Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего - 24.10.2022 Украина.ру
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Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего
Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего - 24.10.2022 Украина.ру
Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего
В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T09:00
2022-10-24T09:00
новости
всу
херсон
днепр
новая каховка
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Эксперт уточнил, что ВСУ атакуют в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.Традиционно надо следить за Сухим Ставком и Брусниковкой. Там противник еще в конце августа создавал плацдарм. Считается, что Украина на этом направлении будет наносить основной удар с целью выйти к Днепру за Бериславом в районе Новой Каховки, добавил специалист.Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Поэтому решение об эвакуации мирного населения абсолютно логично. Но пока ситуация не столь плоха, как была в конце сентября, заключил собеседник издания.
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новости, всу, херсон, днепр, новая каховка
Новости, ВСУ, Херсон, Днепр, Новая Каховка

Север или юг? Военный эксперт о том, где ВСУ под Херсоном атакуют сильнее всего

09:00 24.10.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
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В первую очередь на херсонском направлении сейчас нужно обращать внимание на оперативную обстановку возле Снигиревки, поселка Мыловое возле Берислава и на сам Берислав. Об этом рассказал работающий в Херсоне военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру
Эксперт уточнил, что ВСУ атакуют в направлении Новой Каховки, но она за Днепром и в относительной безопасности.
"Также наносятся мощные удары по Пятихаткам и в районе Снигиревки. Саму Снигиревку они вряд ли будут атаковать, потому что там наши мощные укрепленные пункты. Они будут обходить его либо с севера, либо с юга. Скорее всего, с севера, как раз в районе Пятихаток", - указал Сапоньков.
Традиционно надо следить за Сухим Ставком и Брусниковкой. Там противник еще в конце августа создавал плацдарм. Считается, что Украина на этом направлении будет наносить основной удар с целью выйти к Днепру за Бериславом в районе Новой Каховки, добавил специалист.
Вероятность, что ВСУ ворвутся в Херсон и завяжут бои в городской застройке, не очень велика. Но противник может прорвать линию обороны возле Снигиревки, Белозерки и Берислава и занять эти населенные пункты. Поэтому решение об эвакуации мирного населения абсолютно логично. Но пока ситуация не столь плоха, как была в конце сентября, заключил собеседник издания.
 
НовостиВСУХерсонДнепрНовая Каховка
 
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