Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции - 24.10.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции
Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции - 24.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции
Строительство в Турции хаба по перекачке газа из России в Европу требует больших усилий и инвестиций, и зависит от политики этих стран. В случае, если эта идея не сможет быть реализована, возможная альтернатива - газификация регионов России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
2022-10-24T04:15
2022-10-24T04:15
новости
российский газ
игорь юшков
экономика
газификация
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Он указал, что за несколько лет и за те же деньги, которые нужны для строительства турецкого хаба, можно обеспечить создание дополнительного внутреннего рынка сбыта для газа.Он добавил, что эти проекты не исключают друг друга. У России достаточно газа, чтобы обеспечивать газификацию регионов, поставлять газ в Азию, и, через турецкий хаб, в страны Европы. Ограничения имеют финансовый характер, отметил Юшков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221009/1039512504.html
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новости, российский газ, игорь юшков, экономика, газификация
Новости, российский газ, Игорь Юшков, экономика, газификация

Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции

04:15 24.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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Строительство в Турции хаба по перекачке газа из России в Европу требует больших усилий и инвестиций, и зависит от политики этих стран. В случае, если эта идея не сможет быть реализована, возможная альтернатива - газификация регионов России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
Он указал, что за несколько лет и за те же деньги, которые нужны для строительства турецкого хаба, можно обеспечить создание дополнительного внутреннего рынка сбыта для газа.

Газифицировать Красноярск, ряд других крупных потребителей. И этот рынок сбыта не будет иметь таких политических рисков, как в случае с экспортом газа

Игорь Юшков
Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
Он добавил, что эти проекты не исключают друг друга. У России достаточно газа, чтобы обеспечивать газификацию регионов, поставлять газ в Азию, и, через турецкий хаб, в страны Европы. Ограничения имеют финансовый характер, отметил Юшков.
Северный поток 2
9 октября, 07:30
Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Новостироссийский газИгорь Юшковэкономикагазификация
 
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Заголовок открываемого материала
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