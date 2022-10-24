https://ukraina.ru/20221024/1040020368.html

Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции

Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции - 24.10.2022 Украина.ру

Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции

Строительство в Турции хаба по перекачке газа из России в Европу требует больших усилий и инвестиций, и зависит от политики этих стран. В случае, если эта идея не сможет быть реализована, возможная альтернатива - газификация регионов России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

2022-10-24T04:15

2022-10-24T04:15

2022-10-24T04:15

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российский газ

игорь юшков

экономика

газификация

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Он указал, что за несколько лет и за те же деньги, которые нужны для строительства турецкого хаба, можно обеспечить создание дополнительного внутреннего рынка сбыта для газа.Он добавил, что эти проекты не исключают друг друга. У России достаточно газа, чтобы обеспечивать газификацию регионов, поставлять газ в Азию, и, через турецкий хаб, в страны Европы. Ограничения имеют финансовый характер, отметил Юшков.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221009/1039512504.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, российский газ, игорь юшков, экономика, газификация