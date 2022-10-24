Эксперт назвал альтернативу строительству газового хаба в Турции
Строительство в Турции хаба по перекачке газа из России в Европу требует больших усилий и инвестиций, и зависит от политики этих стран. В случае, если эта идея не сможет быть реализована, возможная альтернатива - газификация регионов России. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков
Он указал, что за несколько лет и за те же деньги, которые нужны для строительства турецкого хаба, можно обеспечить создание дополнительного внутреннего рынка сбыта для газа.
Газифицировать Красноярск, ряд других крупных потребителей. И этот рынок сбыта не будет иметь таких политических рисков, как в случае с экспортом газа
Он добавил, что эти проекты не исключают друг друга. У России достаточно газа, чтобы обеспечивать газификацию регионов, поставлять газ в Азию, и, через турецкий хаб, в страны Европы. Ограничения имеют финансовый характер, отметил Юшков.
9 октября, 07:30Юшков ответил, согласится ли Европа на поставки газа по уцелевший ветке "Северного потока-2"Необходимо обследовать ветку "Северного потока-2", на которой не зафиксировано утечки газа, на предмет повреждений. В любом случае, страны Европы вряд ли согласятся в скором времени на её использование. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.