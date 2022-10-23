Во Львове начали производить детские бронежилеты - 23.10.2022 Украина.ру
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Во Львове начали производить детские бронежилеты
Во Львове начали производить детские бронежилеты - 23.10.2022 Украина.ру
Во Львове начали производить детские бронежилеты
Львовский оборонный кластер начал серийное производство детских шлемов и бронежилетов, сообщается на сайте ЛОК 23 октября
2022-10-23T14:12
2022-10-23T14:12
новости
дети
бронежилеты
львов
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По заявлению сотрудника Максима Плехова, бронежилеты изготовлены для эвакуации детей.Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов призвал граждан Украины к тотальной милитаризации и созданию культа воина.
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новости, дети, бронежилеты, львов
Новости, дети, бронежилеты, Львов

Во Львове начали производить детские бронежилеты

14:12 23.10.2022
 
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Львовский оборонный кластер начал серийное производство детских шлемов и бронежилетов, сообщается на сайте ЛОК 23 октября
При необходимой прочности, они легкие и гибкие. Разработаны три модели в зависимости от возраста.
По заявлению сотрудника Максима Плехова, бронежилеты изготовлены для эвакуации детей.
Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов призвал граждан Украины к тотальной милитаризации и созданию культа воина.
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