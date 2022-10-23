"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис - 23.10.2022 Украина.ру
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"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис
"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис - 23.10.2022 Украина.ру
"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис
Глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о перспективах украинской энергетики и о судьбе экономики ФРГ,... Украина.ру, 23.10.2022
2022-10-23T11:19
2022-10-23T11:19
видео
саудовская аравия
иван лизан
спецоперация
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Глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о перспективах украинской энергетики и о судьбе экономики ФРГ, а также о возможном членстве Саудовской Аравии в БРИКС: 00:55 - Удары по Украине: перешагнёт ли уровень повреждений отметку в 60-80%? 04:07 - Прокуратура США обвинила пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег: считать ли это очередной охотой на русских или новым обменным фондом? 06:14 - Китай остановил продажу СПГ за границу: как данный шаг отразится на рынке и добьёт ли это Европу? 08:22 - Заменит ли черноморское направление "Северный поток" для Европы? 10:08 - Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что страна освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей: что стоит за этим громким заявлением? 12:17 - Предельные цены на топливо: может ли это спровоцировать повторение глобального финансового кризиса? 15:17 - Нужна ли Саудовская Аравия в БРИКС и что сейчас демонстрируют саудиты?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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видео, саудовская аравия, иван лизан, спецоперация, видео
Видео, Саудовская Аравия, Иван Лизан, Спецоперация

"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис

11:19 23.10.2022
 
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Глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о перспективах украинской энергетики и о судьбе экономики ФРГ, а также о возможном членстве Саудовской Аравии в БРИКС:
00:55 - Удары по Украине: перешагнёт ли уровень повреждений отметку в 60-80%?
04:07 - Прокуратура США обвинила пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег: считать ли это очередной охотой на русских или новым обменным фондом?
06:14 - Китай остановил продажу СПГ за границу: как данный шаг отразится на рынке и добьёт ли это Европу?
08:22 - Заменит ли черноморское направление "Северный поток" для Европы?
10:08 - Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что страна освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей: что стоит за этим громким заявлением?
12:17 - Предельные цены на топливо: может ли это спровоцировать повторение глобального финансового кризиса?
15:17 - Нужна ли Саудовская Аравия в БРИКС и что сейчас демонстрируют саудиты?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
ВидеоСаудовская АравияИван ЛизанСпецоперация
 
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