https://ukraina.ru/20221023/1040046639.html

"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис

"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис - 23.10.2022 Украина.ру

"Где тонко – там и рвётся": Лизан рассказал, кто не переживёт глобальный кризис

Глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о перспективах украинской энергетики и о судьбе экономики ФРГ,... Украина.ру, 23.10.2022

2022-10-23T11:19

2022-10-23T11:19

2022-10-23T11:19

видео

саудовская аравия

иван лизан

спецоперация

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Глава аналитического бюро, аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру рассказал о перспективах украинской энергетики и о судьбе экономики ФРГ, а также о возможном членстве Саудовской Аравии в БРИКС: 00:55 - Удары по Украине: перешагнёт ли уровень повреждений отметку в 60-80%? 04:07 - Прокуратура США обвинила пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег: считать ли это очередной охотой на русских или новым обменным фондом? 06:14 - Китай остановил продажу СПГ за границу: как данный шаг отразится на рынке и добьёт ли это Европу? 08:22 - Заменит ли черноморское направление "Северный поток" для Европы? 10:08 - Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что страна освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей: что стоит за этим громким заявлением? 12:17 - Предельные цены на топливо: может ли это спровоцировать повторение глобального финансового кризиса? 15:17 - Нужна ли Саудовская Аравия в БРИКС и что сейчас демонстрируют саудиты?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

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