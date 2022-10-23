"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе

"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режима Киевский режим использовал "Азов" в качестве "модели для подражания" для украинской молодёжи. Очень важно разрушить пропагандистские мифы, указав на истинное поведение боевиков этого полка во время боёв за Мариуполь. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк