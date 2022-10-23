"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе - 23.10.2022 Украина.ру
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"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе
"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе - 23.10.2022 Украина.ру
"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе
Боевики батальона "Азов"* рассказали как прикрывались мирными жителями, удерживая металлургический комбинат "Азовсталь" и расстреливали местных жителей. Видео опубликовано 23 октября РИА Новости
2022-10-23T10:04
2022-10-23T10:04
новости
"азов"
мариуполь
мирные жители
расстрел
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По его словам, местных жителей специально загоняли в катакомбы комбината, чтобы завод меньше бомбили, стараясь сохранить жизни мирным жителям.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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новости, "азов", мариуполь, мирные жители, расстрел
Новости, "Азов", Мариуполь, мирные жители, расстрел

"Мужчину – расстрелять": боевики Азова* рассказали о зверствах в Мариуполе

10:04 23.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Боевики батальона "Азов"* рассказали как прикрывались мирными жителями, удерживая металлургический комбинат "Азовсталь" и расстреливали местных жителей. Видео опубликовано 23 октября РИА Новости
"Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными", - рассказал пленный сержант полка "Азов"* Михаил Швец.
По его словам, местных жителей специально загоняли в катакомбы комбината, чтобы завод меньше бомбили, стараясь сохранить жизни мирным жителям.
"Там в бункере восемь человек старше 30 лет. Один мужчина хотел выйти. Из "Азова"* сказал: мужчину расстрелять", - рассказал другой пленный, старший сержант ВСУ Виталий Катранич.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
19 октября, 08:00
"Эквивалент СС": иностранный военкор о роли "Азова"* в пропаганде киевского режимаКиевский режим использовал "Азов" в качестве "модели для подражания" для украинской молодёжи. Очень важно разрушить пропагандистские мифы, указав на истинное поведение боевиков этого полка во время боёв за Мариуполь. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал специальный корреспондент международного канала TeleSUR в Донбассе Алехандро Кирк
 
Новости"Азов"Мариупольмирные жителирасстрел
 
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