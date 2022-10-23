Курс молодого бойца для защитников Родины. Как в Подмосковье готовят гражданских к войне на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
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Курс молодого бойца для защитников Родины. Как в Подмосковье готовят гражданских к войне на Украине
Курс молодого бойца для защитников Родины. Как в Подмосковье готовят гражданских к войне на Украине - 23.10.2022 Украина.ру
Курс молодого бойца для защитников Родины. Как в Подмосковье готовят гражданских к войне на Украине
Украина.ру, 23.10.2022
2022-10-23T08:38
2022-10-23T08:38
эксклюзив
россия
мобилизация
переподготовка
лагерь
военные
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Все больше россиян отправляются на курсы военной подготовки, которые как грибы растут по всей стране. Количество желающих огромно. В одном из лагерей подготовки побывал корреспондент издания Украина.руС началом специальной военной операции на экранах телевизоров и в новостных лентах СМИ часто мелькали сообщения о тех, кто уезжал из России. Сначала это были те, кому санкции помешали и дальше вести свой бизнес из России - IT-компании и прочие инстаблогеры, а после объявления частичной мобилизации и «бегуны» от военкоматов.И гораздо реже можно было узнать о тех, кто не пытается скрываться а наоборот, готовится к тому, чтобы защищать свою родину с оружием в руках. Объяснение этому достаточно простое - настоящие патриоты к известности не стремились, а просто делали то, что считали должным.Спрос на военную подготовку оказался очень большим, что стало неожиданным даже для профессиональных инструкторов, которые уже много лет обучают желающих овладеть боевыми навыками.Московская областная патриотическая организация «Каскад» уже много лет занимается начальной военной подготовкой школьников. После начала специальной военной операции такую подготовку они стали проводить и для взрослых.Количество желающих, к удивлению организаторов, растет с каждым днем. Сейчас заканчивает двухмесячный курс первая группа из 30 курсантов, а желание подготовиться к мобилизации уже выказали более 600 человек, рассказал инструктор центра Никита.Он также сообщил, что «Каскад» не одинок в своей деятельности - подобные центры работают по всей России, во всех крупных городах и даже в некоторых небольших. И их количество все время растет.«Мы сотрудничаем с ребятами из инициативной группы «Рокот», они предложили объединить усилия всех таких организаций, как наша, по всей стране. Скоординировали, мы вместе делимся опытом, методичками, друг другу помогаем», - рассказал Никита.По его мнению, к людям наконец пришло осознание того, что специальная военная операция уже затрагивает каждого, поэтому многие предпочитают получить полезные навыки и быть готовыми защищать родину - ведь далеко не каждый проходил службу в армии, не говоря уже о реальном боевом опыте.ПолигонМесто подготовки - Подмосковье. Ничем не выделяющаяся станция электрички. От неё идет грунтовая дорога, иногда сменяющася асфальтом.Мимо сельских домов и иногда современных коттеджей, церкви и кладбища мы субботним днем пробираемся к развалинам заброшенной базы отдыха, ставшей полигоном для бойцов. Обучение проходит по выходным и в свободное от работы время.С одной стороны дороги - заброшенное здание без окон и дверей, с другой - лес. Возле здания стоит группа молодых людей в камуфляже, которым инструктор объясняет, как правильно проводить зачистку помещений, среди деревьев бойцы учатся разводить костры и строить шалаши из подручных материалов.В этих шалашах им предстоит провести ночь. На улице уже прохладно, к вечеру температура опустится до плюс пяти, но это не проблема при правильной подготовке к ночевке.Бойцов предупреждают: ходите осторожно, для вас приготовлены «сюрпризы» - кое-где на растяжках установлены имитирующие мины петарды. Они "взорвутся", если их потревожить.Тем временем группа бойцов проводит зачистку здания. Там периодически срабатывают светошумовые гранаты, создавая атмосферу боевых действий. Только вспышки разрывов и выстрелов освещают темные комнаты.Четверо ребят с автоматами, один с пулеметом - стволы заряжены холостыми. Выстрелы пулеметчика в здании звучат особенно громогласно - в ушах после них звон. Двигаются ребята двойками или по одному, проверяя комнаты.«Чисто» - проверка первого этажа закончена. Инструкторы отводят ребят в сторону и объясняют им, что было сделано правильно, а что - нет.Отступать некудаБойцы устраиваются на привал. Некоторые охотно рассказывают о себе.«Еще когда началась спецоперация, я уже подумал о том, что неплохо бы получить какую-то военную подготовку, так как в армии не служил. Знал, что в городе существует центр «Каскад», обратился к ребятам, и они сказали, что как раз организовываются такие курсы. Я решил на них записаться», - рассказал курсант Егор.Некоторые россияне с началом СВО поступили прямо наоборот - не стали готовиться к защите родины, а попытались «свалить» из страны. Спрашиваю Егора - почему он сделал другой выбор? Говорит, просто не мыслил себя без России: «потому что это моя родина, и я не собираюсь никуда уезжать».Он собирается обучаться до тех пор, пока не получит повестку из военкомата. Для тех, кто оканчивает двухмесячные курсы, но хочет учиться дальше, в центре «Каскад» уже подготовлена расширенная программа.Есть и совсем молодые ребята, которым только предстоит попасть на срочную службу в армию. Один из них - Алексей. Он решил подготовиться к возможному участию в боевых действиях. О «Каскаде» узнал из соцсетей, подписан на группу «Рокот».«Так как я еще в армии не служил, но считаю, что долг каждого - защищать свою родину, записался при первой же возможности. Благодаря усилиям инструкторов, которые уделяют свое личное время, уже очень многому научился. Дальше я иду на срочную службу, у меня как раз в ноябре планируется призыв, и надеюсь, что там мне эти знания уже чем-то помогут. Далее все будет зависеть от ситуации, как будут развиваться события», - рассказал он.Сейчас на примере этих ребят мы можем своими глазами наблюдать, как российский народ начинает всё больше включаться в защиту страны. Этот процесс идет по нарастающей, и чем дальше, тем больше россиян начинают понимать: нам отступать некуда, нужно всем вместе включаться в борьбу за свою страну, которую мечтают уничтожить и разграбить западные элиты.А часть из тех, кто заканчивает курс молодого бойца, уже сейчас собираются отправиться добровольцами в зону боевых действий. Кто-то из них раньше служил в армии, но хотел лучше подготовиться к современным боевым реалиям. Пройдя подготовку в «Каскаде», они ощутили себя готовыми к тому, чтобы встать на защиту родины с оружием в руках.
Украина.ру
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Василий Ткач
Василий Ткач
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, мобилизация, переподготовка, лагерь, военные
Эксклюзив, Россия, мобилизация, переподготовка, лагерь, военные

Курс молодого бойца для защитников Родины. Как в Подмосковье готовят гражданских к войне на Украине

08:38 23.10.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Василий Ткач
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Все больше россиян отправляются на курсы военной подготовки, которые как грибы растут по всей стране. Количество желающих огромно. В одном из лагерей подготовки побывал корреспондент издания Украина.ру
С началом специальной военной операции на экранах телевизоров и в новостных лентах СМИ часто мелькали сообщения о тех, кто уезжал из России. Сначала это были те, кому санкции помешали и дальше вести свой бизнес из России - IT-компании и прочие инстаблогеры, а после объявления частичной мобилизации и «бегуны» от военкоматов.
И гораздо реже можно было узнать о тех, кто не пытается скрываться а наоборот, готовится к тому, чтобы защищать свою родину с оружием в руках. Объяснение этому достаточно простое - настоящие патриоты к известности не стремились, а просто делали то, что считали должным.
Спрос на военную подготовку оказался очень большим, что стало неожиданным даже для профессиональных инструкторов, которые уже много лет обучают желающих овладеть боевыми навыками.
Московская областная патриотическая организация «Каскад» уже много лет занимается начальной военной подготовкой школьников. После начала специальной военной операции такую подготовку они стали проводить и для взрослых.
Количество желающих, к удивлению организаторов, растет с каждым днем. Сейчас заканчивает двухмесячный курс первая группа из 30 курсантов, а желание подготовиться к мобилизации уже выказали более 600 человек, рассказал инструктор центра Никита.
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Каскад НВП
Он также сообщил, что «Каскад» не одинок в своей деятельности - подобные центры работают по всей России, во всех крупных городах и даже в некоторых небольших. И их количество все время растет.
«Мы сотрудничаем с ребятами из инициативной группы «Рокот», они предложили объединить усилия всех таких организаций, как наша, по всей стране. Скоординировали, мы вместе делимся опытом, методичками, друг другу помогаем», - рассказал Никита.
По его мнению, к людям наконец пришло осознание того, что специальная военная операция уже затрагивает каждого, поэтому многие предпочитают получить полезные навыки и быть готовыми защищать родину - ведь далеко не каждый проходил службу в армии, не говоря уже о реальном боевом опыте.
Полигон
Место подготовки - Подмосковье. Ничем не выделяющаяся станция электрички. От неё идет грунтовая дорога, иногда сменяющася асфальтом.
Мимо сельских домов и иногда современных коттеджей, церкви и кладбища мы субботним днем пробираемся к развалинам заброшенной базы отдыха, ставшей полигоном для бойцов. Обучение проходит по выходным и в свободное от работы время.
С одной стороны дороги - заброшенное здание без окон и дверей, с другой - лес. Возле здания стоит группа молодых людей в камуфляже, которым инструктор объясняет, как правильно проводить зачистку помещений, среди деревьев бойцы учатся разводить костры и строить шалаши из подручных материалов.
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Каскад НВП
В этих шалашах им предстоит провести ночь. На улице уже прохладно, к вечеру температура опустится до плюс пяти, но это не проблема при правильной подготовке к ночевке.
Бойцов предупреждают: ходите осторожно, для вас приготовлены «сюрпризы» - кое-где на растяжках установлены имитирующие мины петарды. Они "взорвутся", если их потревожить.
Тем временем группа бойцов проводит зачистку здания. Там периодически срабатывают светошумовые гранаты, создавая атмосферу боевых действий. Только вспышки разрывов и выстрелов освещают темные комнаты.
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП
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Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП
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© Украина.ру / Василий Ткач
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП
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Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП
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Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП
5 из 6
Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП
6 из 6
Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
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Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
2 из 6
Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
3 из 6
Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
4 из 6
Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
5 из 6
Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
6 из 6
Каскад НВП
© Украина.ру / Василий Ткач
Четверо ребят с автоматами, один с пулеметом - стволы заряжены холостыми. Выстрелы пулеметчика в здании звучат особенно громогласно - в ушах после них звон. Двигаются ребята двойками или по одному, проверяя комнаты.
«Чисто» - проверка первого этажа закончена. Инструкторы отводят ребят в сторону и объясняют им, что было сделано правильно, а что - нет.
Отступать некуда
Бойцы устраиваются на привал. Некоторые охотно рассказывают о себе.
«Еще когда началась спецоперация, я уже подумал о том, что неплохо бы получить какую-то военную подготовку, так как в армии не служил. Знал, что в городе существует центр «Каскад», обратился к ребятам, и они сказали, что как раз организовываются такие курсы. Я решил на них записаться», - рассказал курсант Егор.
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Каскад НВП
Некоторые россияне с началом СВО поступили прямо наоборот - не стали готовиться к защите родины, а попытались «свалить» из страны. Спрашиваю Егора - почему он сделал другой выбор? Говорит, просто не мыслил себя без России: «потому что это моя родина, и я не собираюсь никуда уезжать».
Он собирается обучаться до тех пор, пока не получит повестку из военкомата. Для тех, кто оканчивает двухмесячные курсы, но хочет учиться дальше, в центре «Каскад» уже подготовлена расширенная программа.
Есть и совсем молодые ребята, которым только предстоит попасть на срочную службу в армию. Один из них - Алексей. Он решил подготовиться к возможному участию в боевых действиях. О «Каскаде» узнал из соцсетей, подписан на группу «Рокот».
© Украина.ру / Василий ТкачКаскад НВП
Каскад НВП - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Каскад НВП
«Так как я еще в армии не служил, но считаю, что долг каждого - защищать свою родину, записался при первой же возможности. Благодаря усилиям инструкторов, которые уделяют свое личное время, уже очень многому научился. Дальше я иду на срочную службу, у меня как раз в ноябре планируется призыв, и надеюсь, что там мне эти знания уже чем-то помогут. Далее все будет зависеть от ситуации, как будут развиваться события», - рассказал он.
Сейчас на примере этих ребят мы можем своими глазами наблюдать, как российский народ начинает всё больше включаться в защиту страны. Этот процесс идет по нарастающей, и чем дальше, тем больше россиян начинают понимать: нам отступать некуда, нужно всем вместе включаться в борьбу за свою страну, которую мечтают уничтожить и разграбить западные элиты.
А часть из тех, кто заканчивает курс молодого бойца, уже сейчас собираются отправиться добровольцами в зону боевых действий. Кто-то из них раньше служил в армии, но хотел лучше подготовиться к современным боевым реалиям. Пройдя подготовку в «Каскаде», они ощутили себя готовыми к тому, чтобы встать на защиту родины с оружием в руках.
 
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