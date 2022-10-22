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Главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за госизмену
Главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за госизмену - 22.10.2022 Украина.ру
Главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за госизмену
В Запорожье проведены обыски и задержание по обвинению в госизмене главы предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.
2022-10-22T23:52
2022-10-22T23:52
2022-10-22T23:52
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мотор сич
украина
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Об этом 22 октября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Главу правления компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене, — написал он. — Ему грозит пожизненное заключение. Сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски".Рогов отметил, что правоохранители киевского режима везут Богуслаева в Киев.По имеющейся информации, Богуслаев отказался открывать квартиру, когда к нему пришли с обыском, в связи с чем правоохранители вскрыли его квартиру с помощью спецсредств. Богуслаев является Героем Украины, был руководителем "Мотор Сич" с советских времен Завод "Мотор Сич", специализирующийся на производстве двигателей для вертолетов, несколько лет назад был продан китайским предпринимателям, однако сделка была аннулирована по настоянию президента Зеленского с подачи администрации президента США, которые опасались, что Китай получит военные технологии, позволяющие изготавливать современные двигатели для летательных аппаратов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мотор сич, украина, богуслаев
Главу компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали за госизмену
В Запорожье проведены обыски и задержание по обвинению в госизмене главы предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.
Об этом 22 октября сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Главу правления компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене, — написал он. — Ему грозит пожизненное заключение. Сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски".
Рогов отметил, что правоохранители киевского режима везут Богуслаева в Киев.
По имеющейся информации, Богуслаев отказался открывать квартиру, когда к нему пришли с обыском, в связи с чем правоохранители вскрыли его квартиру с помощью спецсредств.
Богуслаев является Героем Украины, был руководителем "Мотор Сич" с советских времен Завод "Мотор Сич", специализирующийся на производстве двигателей для вертолетов, несколько лет назад был продан китайским предпринимателям, однако сделка была аннулирована по настоянию президента Зеленского с подачи администрации президента США, которые опасались, что Китай получит военные технологии, позволяющие изготавливать современные двигатели для летательных аппаратов.