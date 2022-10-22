Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть Кремлю - 22.10.2022 Украина.ру
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Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть Кремлю
Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть Кремлю - 22.10.2022 Украина.ру
Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть Кремлю
Владимир Зеленский заявил, что в случае нанесения удара по Офису президента, расположенному на улице Банковой в Киеве, мир обязан нанести ответный "удар через секунду" по центру принятия решений в РФ то есть Кремлю.
2022-10-22T20:43
2022-10-22T20:43
новости
владимир зеленский
спецоперация
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"Мы сейчас слышим призывы, что Россия должна сделать удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Это не важно – Украина страна НАТО или нет, это происходит сейчас в Европе. Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующей: "Смотри! Если ты ударишь по Банковой (улица, на которой расположен Офис Зеленского в Киеве – ред.), то будет удар там, где ты находишься. Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, невзирая на результаты твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве", - сказал Зеленский в интервью телеканалам CTV и CBC, видео которого опубликовано в его Telegram-канале.
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новости, владимир зеленский, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Спецоперация

Зеленский пригрозил ответным ударом по центру принятия решений, то есть Кремлю

20:43 22.10.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский заявил, что в случае нанесения удара по Офису президента, расположенному на улице Банковой в Киеве, мир обязан нанести ответный "удар через секунду" по центру принятия решений в РФ то есть Кремлю.
"Мы сейчас слышим призывы, что Россия должна сделать удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Это не важно – Украина страна НАТО или нет, это происходит сейчас в Европе. Если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть следующей: "Смотри! Если ты ударишь по Банковой (улица, на которой расположен Офис Зеленского в Киеве – ред.), то будет удар там, где ты находишься. Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, невзирая на результаты твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве", - сказал Зеленский в интервью телеканалам CTV и CBC, видео которого опубликовано в его Telegram-канале.
 
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