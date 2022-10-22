https://ukraina.ru/20221022/1040039329.html

Жителям украинского Николаева мэр предложил покинуть город

Жителям украинского Николаева мэр предложил покинуть город - 22.10.2022 Украина.ру

Жителям украинского Николаева мэр предложил покинуть город

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей выехать из города из-за разрушений и не возвращаться до завершения активных боевых действий на территории Украины.

2022-10-22T20:14

2022-10-22T20:14

2022-10-22T20:14

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николаев

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"Постоянно напоминаю николаевцам о том, что все еще есть опасность разрушения их домов и, главное, разрушение инфраструктуры, отсутствие которой будет им мешать жить нормальной жизнью. И главное – можем потерять жизнь, самое ценное, что есть. Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве", - сказал Сенкевич изданию "Суспільне".Он также предложил каждому, кто принял решение оставаться в городе, запастись водой и едой на неделю. По словам мэра, каждому нужно иметь "план Б", чтобы в случае эвакуации из города было куда выехать, в том случае, если власти не смогут обеспечить процесс отопления. Чиновник отметил, что поставлена задача в каждом районе города обустроить помещения с кроватями и отоплением для пребывания граждан.Мэр утверждает, что власти планируют полноценно запустить отопление в многоэтажных зданиях. В тоже время сейчас жителям частного сектора, которые проживают в домах, власти предоставляют дрова и буржуйки для прохождения отопительного сезона.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин Украины утвердил программу о закупке дров и мобильных металлических печей, называемых "буржуйками", для прифронтовых регионов, на что предусмотрено 563 миллионов гривен ($15,2 миллиона).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

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новости, украина, николаев