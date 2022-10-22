В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения - 22.10.2022 Украина.ру
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В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения
В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения - 22.10.2022 Украина.ру
В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения
В районах Белгородской области устанавливают защитные сооружения. Глава региона Вячеслав Гладков 22 октября опубликовал фотографии заграждений в телеграм-канале
2022-10-22T18:19
2022-10-22T18:19
новости
белгородская область
оборона
всу
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В районах Белгородской области устанавливают защитные сооружения. Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал фотографии бетонных противотанковых надолбов. Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о возведении фортификационных сооружений в Белгородской области. По его словам, строительство оборонной "линии Вагнера" финансируют из средств ЧВК "Вагнер". Работами занимается Герой России Андрей Богатов. Об этом говорится в ответе Пригожина на запрос СМИ в телеграм-канале "Кепка Пригожина".
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новости, белгородская область, оборона, всу
Новости, Белгородская область, Оборона, ВСУ

В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения

18:19 22.10.2022
 
Противотанковые заграждения в Белгородской области
Противотанковые заграждения в Белгородской области
Читать в
В районах Белгородской области устанавливают защитные сооружения. Глава региона Вячеслав Гладков 22 октября опубликовал фотографии заграждений в телеграм-канале
В районах Белгородской области устанавливают защитные сооружения. Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал фотографии бетонных противотанковых надолбов.
"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - сообщил Гладков.
Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о возведении фортификационных сооружений в Белгородской области. По его словам, строительство оборонной "линии Вагнера" финансируют из средств ЧВК "Вагнер". Работами занимается Герой России Андрей Богатов. Об этом говорится в ответе Пригожина на запрос СМИ в телеграм-канале "Кепка Пригожина".
Канадский солдат тренирует военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 15:44
ВСУ выстроили три линии обороны в Харьковской областиУкраинские войска обустроили три линии эшелонированной обороны в Харьковской области. Об этом 20 октября сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
18:19В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения
17:58Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки
17:40В Белгородской области комбайн наехал на мину
16:50ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО
16:39В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ
16:10Террор Белгородщины, срочный призыв к Херсону. Главное на Украине на 16:00 22 октября
16:04В Крыму запретили фотографировать железные дороги
15:57Украинские власти оставили без света 1,4 млн человек
15:39Верховной Раде предложили признать Белоруссию оккупированной Россией
15:38Ху вывели. Завершился исторический съезд Компартии Китая
15:32Вечер русской культуры пройдёт в Херсоне для тех, кто не покинул город
15:16"Основной приоритет - фронт". В Киеве зимой могут отключить теплоснабжение на несколько недель
15:01До 30% жителей Германии не поддерживают санкции против РФ и поставки оружия на Украину
14:55Жителей Белгородской области отселят в Подмосковье
14:43Губернатор Белгородской области сообщил о гибели двух человек из-за обстрела Шебекино
14:37Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети
14:24Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ
14:11Ищенко рассказал, что будет с Херсоном
14:01Жителей Херсона попросили незамедлительно покинуть город
13:19"Нужно только время". Константинов предложил провести референдумы в семи регионах Украины
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