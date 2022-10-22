https://ukraina.ru/20221022/1040038920.html

В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения

В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения - 22.10.2022 Украина.ру

В Белгородской области устанавливают противотанковые сооружения

В районах Белгородской области устанавливают защитные сооружения. Глава региона Вячеслав Гладков 22 октября опубликовал фотографии заграждений в телеграм-канале

2022-10-22T18:19

2022-10-22T18:19

2022-10-22T18:19

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В районах Белгородской области устанавливают защитные сооружения. Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал фотографии бетонных противотанковых надолбов. Ранее российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о возведении фортификационных сооружений в Белгородской области. По его словам, строительство оборонной "линии Вагнера" финансируют из средств ЧВК "Вагнер". Работами занимается Герой России Андрей Богатов. Об этом говорится в ответе Пригожина на запрос СМИ в телеграм-канале "Кепка Пригожина".

https://ukraina.ru/20221020/1039958921.html

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новости, белгородская область, оборона, всу