https://ukraina.ru/20221022/1040038671.html

Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки

Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки - 22.10.2022 Украина.ру

Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки

За сутки 21 октября Украину покинули 39 тысяч человек. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины

2022-10-22T17:58

2022-10-22T17:58

2022-10-22T17:58

новости

украина

граница

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За сутки 21 октября Украину покинули 39 тысяч человек. Из них 25 тысяч уехали в Польшу, остальные - в другие страны Евросоюза и Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. В то же время в страну вернулись 31 тысяча граждан Украины, и въехали три тысячи иностранцев. Пограничники оформили под видом гуманитарной помощи 85 грузовиков. Мужчин призывного возраста из страны не выпускают. Пограничники устраивают облавы на тех, кто пытается пересечь границу незаконно. За прошедшую неделю сотрудники Госпогранслужбы задержали 44 мужчин. За сутки - пресекли семь попыток покинуть Украину. В Закарпатье пытались перейти границу 11 мужчин из разных городов: Харькова, Полтавы, Николаева, Запорожья. Всех задержали, возбудили дела и направили в суды.Выехать из страны можно нелегально: пограничники выявили шесть компаний, которые помогают украинцам.

https://ukraina.ru/20221022/1040036960.html

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новости, украина, граница