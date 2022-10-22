Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки - 22.10.2022 Украина.ру
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Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки
Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки - 22.10.2022 Украина.ру
Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки
За сутки 21 октября Украину покинули 39 тысяч человек. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
2022-10-22T17:58
2022-10-22T17:58
новости
украина
граница
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За сутки 21 октября Украину покинули 39 тысяч человек. Из них 25 тысяч уехали в Польшу, остальные - в другие страны Евросоюза и Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. В то же время в страну вернулись 31 тысяча граждан Украины, и въехали три тысячи иностранцев. Пограничники оформили под видом гуманитарной помощи 85 грузовиков. Мужчин призывного возраста из страны не выпускают. Пограничники устраивают облавы на тех, кто пытается пересечь границу незаконно. За прошедшую неделю сотрудники Госпогранслужбы задержали 44 мужчин. За сутки - пресекли семь попыток покинуть Украину. В Закарпатье пытались перейти границу 11 мужчин из разных городов: Харькова, Полтавы, Николаева, Запорожья. Всех задержали, возбудили дела и направили в суды.Выехать из страны можно нелегально: пограничники выявили шесть компаний, которые помогают украинцам.
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новости, украина, граница
Новости, Украина, граница

Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки

17:58 22.10.2022
 
© president.gov.uaУкраина граница пограничник пограничный столб
Украина граница пограничник пограничный столб
© president.gov.ua
Читать в
За сутки 21 октября Украину покинули 39 тысяч человек. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины
За сутки 21 октября Украину покинули 39 тысяч человек. Из них 25 тысяч уехали в Польшу, остальные - в другие страны Евросоюза и Молдавию. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
В то же время в страну вернулись 31 тысяча граждан Украины, и въехали три тысячи иностранцев. Пограничники оформили под видом гуманитарной помощи 85 грузовиков.
Мужчин призывного возраста из страны не выпускают. Пограничники устраивают облавы на тех, кто пытается пересечь границу незаконно. За прошедшую неделю сотрудники Госпогранслужбы задержали 44 мужчин. За сутки - пресекли семь попыток покинуть Украину.
В Закарпатье пытались перейти границу 11 мужчин из разных городов: Харькова, Полтавы, Николаева, Запорожья. Всех задержали, возбудили дела и направили в суды.
Выехать из страны можно нелегально: пограничники выявили шесть компаний, которые помогают украинцам.
Киев Украина
15:57
Украинские власти оставили без света 1,4 млн человекНа Украине около 1,4 млн абонентов отключили от электроснабжения после ударов по инфраструктуре страны. Об этом 22 октября написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале
 
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Заголовок открываемого материала
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17:58Более 39 тысяч человек покинули Украину за сутки
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