В Белгородской области комбайн наехал на мину - 22.10.2022 Украина.ру
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В Белгородской области комбайн наехал на мину
В Белгородской области комбайн наехал на мину - 22.10.2022 Украина.ру
В Белгородской области комбайн наехал на мину
Водитель комбайна наехал на мину, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом 22 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале
2022-10-22T17:40
2022-10-22T17:40
новости
комбайны
мина
белгородская область
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В Белгородской области в Валуйском округе водитель комбайна наехал на мину, произошел подрыв. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, медики оказывают ему помощь. "По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв", - сообщил Гладков.Гладков призвал жителей области обращать внимание ко всем указателям и информационным стендам. ⠀
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новости, комбайны, мина, белгородская область
Новости, комбайны, мина, Белгородская область

В Белгородской области комбайн наехал на мину

17:40 22.10.2022
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Водитель комбайна наехал на мину, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом 22 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале
В Белгородской области в Валуйском округе водитель комбайна наехал на мину, произошел подрыв. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, медики оказывают ему помощь.
"По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв", - сообщил Гладков.
Гладков призвал жителей области обращать внимание ко всем указателям и информационным стендам.
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
16:39
В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУВ Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали 14 человек, двое погибли. Об этом 22 октября сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников
 
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