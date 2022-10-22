https://ukraina.ru/20221022/1040038474.html

В Белгородской области комбайн наехал на мину

В Белгородской области комбайн наехал на мину - 22.10.2022 Украина.ру

В Белгородской области комбайн наехал на мину

Водитель комбайна наехал на мину, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом 22 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале

2022-10-22T17:40

2022-10-22T17:40

2022-10-22T17:40

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В Белгородской области в Валуйском округе водитель комбайна наехал на мину, произошел подрыв. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, медики оказывают ему помощь. "По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв", - сообщил Гладков.Гладков призвал жителей области обращать внимание ко всем указателям и информационным стендам. ⠀

https://ukraina.ru/20221022/1040038124.html

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новости, комбайны, мина, белгородская область