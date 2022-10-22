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ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО

ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО - 22.10.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО

Украинские войска обстреляли Новую Каховку на севере Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Фотографии последствий опубликовали в телеграм-канале администрации Херсонской области

2022-10-22T16:50

2022-10-22T16:50

2022-10-22T16:50

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Украинские войска обстреляли Новую Каховку на севере Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела повреждены жилые дома на трех улицах, спортивный зал. Фотографии последствий опубликовали в телеграм-канале администрации Херсонской области. Один снаряд разнес угол частного жилого дома, другой взорвался во дворе. Осколками "посечены" автомобили. Одну легковушку ударной волной подбросило, и она повисла на заборе, упираясь капотом в другой автомобиль. Кроме этого, обрушена часть многоквартирного кирпичного дома. Неразорвавшиеся части ракет дымятся в воронках.

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новости, херсонская область, обстрелы, всу