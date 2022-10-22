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ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО
ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО - 22.10.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО
Украинские войска обстреляли Новую Каховку на севере Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Фотографии последствий опубликовали в телеграм-канале администрации Херсонской области
2022-10-22T16:50
2022-10-22T16:50
2022-10-22T16:50
новости
херсонская область
обстрелы
всу
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Украинские войска обстреляли Новую Каховку на севере Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела повреждены жилые дома на трех улицах, спортивный зал. Фотографии последствий опубликовали в телеграм-канале администрации Херсонской области. Один снаряд разнес угол частного жилого дома, другой взорвался во дворе. Осколками "посечены" автомобили. Одну легковушку ударной волной подбросило, и она повисла на заборе, упираясь капотом в другой автомобиль. Кроме этого, обрушена часть многоквартирного кирпичного дома. Неразорвавшиеся части ракет дымятся в воронках.
https://ukraina.ru/20221022/1040034243.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, обстрелы, всу
Новости, Херсонская область, обстрелы, ВСУ
ВСУ обстреляли Новую Каховку из американских РСЗО
Украинские войска обстреляли Новую Каховку на севере Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Фотографии последствий опубликовали в телеграм-канале администрации Херсонской области
Украинские войска обстреляли Новую Каховку на севере Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела повреждены жилые дома на трех улицах, спортивный зал. Фотографии последствий опубликовали в телеграм-канале администрации Херсонской области.
Один снаряд разнес угол частного жилого дома, другой взорвался во дворе. Осколками "посечены" автомобили. Одну легковушку ударной волной подбросило, и она повисла на заборе, упираясь капотом в другой автомобиль.
Кроме этого, обрушена часть многоквартирного кирпичного дома. Неразорвавшиеся части ракет дымятся в воронках.