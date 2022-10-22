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В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ
В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ - 22.10.2022 Украина.ру
В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали 14 человек, двое погибли. Об этом 22 октября сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников
2022-10-22T16:39
2022-10-22T16:39
2022-10-22T16:39
новости
белгородская область
шебекино
обстрелы
всу
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В Белгородской области в городе Шебекино погиб 14-летний ребенок и мужчина из-за обстрела ВСУ. Они погибли до приезда скорой медицинской помощи. Власти сообщили о 12 пострадавших. Пять человек направили на стационарное лечение, один из них находится в операционной в тяжелом состоянии. Четверых госпитализировали в Шебекинскую районную больницу, из них трое в тяжелом состоянии, один в реанимации. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.
https://ukraina.ru/20221022/1040035240.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, шебекино, обстрелы, всу
Новости, Белгородская область, Шебекино, обстрелы, ВСУ
В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали 14 человек, двое погибли. Об этом 22 октября сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников
В Белгородской области в городе Шебекино погиб 14-летний ребенок и мужчина из-за обстрела ВСУ. Они погибли до приезда скорой медицинской помощи.
Власти сообщили о 12 пострадавших. Пять человек направили на стационарное лечение, один из них находится в операционной в тяжелом состоянии. Четверых госпитализировали в Шебекинскую районную больницу, из них трое в тяжелом состоянии, один в реанимации.
"Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении", - рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.