https://ukraina.ru/20221022/1040038124.html

В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ

В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ - 22.10.2022 Украина.ру

В Шебекине погиб 14-летний ребенок из-за обстрела ВСУ

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадали 14 человек, двое погибли. Об этом 22 октября сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Андрей Иконников

2022-10-22T16:39

2022-10-22T16:39

2022-10-22T16:39

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В Белгородской области в городе Шебекино погиб 14-летний ребенок и мужчина из-за обстрела ВСУ. Они погибли до приезда скорой медицинской помощи. Власти сообщили о 12 пострадавших. Пять человек направили на стационарное лечение, один из них находится в операционной в тяжелом состоянии. Четверых госпитализировали в Шебекинскую районную больницу, из них трое в тяжелом состоянии, один в реанимации. Остальным оказали амбулаторную помощь и отпустили домой.

https://ukraina.ru/20221022/1040035240.html

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новости, белгородская область, шебекино, обстрелы, всу